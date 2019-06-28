В столице состоялась XVIII сессия АНК города Нур-Султана под председательством нового акима города Алтая Кульгинова.

– Как отметил Председатель ассамблеи, Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев: «в мире переменных величин есть одна постоянная, фундаментальная ценность – единство общества и межнациональное согласие», – сказал Алтай Кульгинов. – Очередная сессия АНК проходит в историческое время. Недавно прошедшие выборы Президента еще раз продемонстрировали наше единство, и особую роль в этом сыграла АНК.

Исключительное место принадлежит столице, где проживают представители более 130 этносов, успешно функционируют 23 культурных объединения, работают 12 воскресных школ. Недавно 5 творческих коллективов этнокультурных объединений Нур-Султана получили звание народных.

Центром притяжения творческих людей стал подаренный столице в прошлом году Мангис­тауской областью Дом дружбы. Здесь открыт центр ремесленнического творчества, а также центр координации благотворительной деятельности «Парасат», которым уже организовано 73 мероприятия и оказано помощи на 16 млн тенге.

– Мы отправляем первый караван поддержки городу Арысу. Заместитель акима со строительной бригадой выезжает для помощи в восстановлении 500 домов. Наши коллеги выделили жителям Арыса 200 миллионов тенге. До 500 детей смогут приехать отдохнуть в Нур-Султан, – сообщил Алтай Кульгинов.

В свою очередь заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Жансеит Туймебаев отметил, что АНК принимает самое активное участие в общест­венно-политической жизни страны. В ходе выборов Президента этнокультурными объединениями проведена общереспуб­ликанская акция в поддерж­ку Касым-Жомарта Токаева. 200 лидеров общественного мнения выс­тупили в качестве доверенных лиц кандидата. А после выборов структуры АНК подключились к продвижению предвыборной платформы Президента.

В Шымкенте на базе Дома дружбы открыт республиканский штаб по сбору помощи пострадавшим в Арысе, этнокультурными объеди­нениями перечислено более 50 млн тенге. Жансеит Туймебаев выразил благодарность членам столичной ассамблеи, которые работают в этом направлении, и всем структурам АНК. Сбор помощи и формирование волонтерских групп для выезда в Арыс продолжаются.

Зампред АНК подчеркнул особую роль столичного подразделения. По его словам, наибольшую активность проявляют представители чечено-ингушского, немецкого, татаро-башкирского, украинского, узбекского культурных центров. В прошлом году разработана Программа развития АНК города Нур-Султана, которая рекомендована всем региональным ассамблеям как образцовая.

– В условиях политической трансформации, динамичных общественных процессов значение принципов мира и согласия только возрастает. Общественно-политическая роль ассамблеи усиливается. Предстоит организовать работу по реализации поручений Елбасы по итогам XXVII сессии АНК, – сказал Жансеит Туймебаев, обозначив ряд направлений.

Важно обеспечить профилактику и своевременное решение спорных вопросов с использованием института медиации. Необходимо четко регламентировать деятельность общественных советов, принять меры по усилению их качественного состава. Поднять на новый уровень нужно и филиалы Ассоциации предпринимателей АНК. От ассамблеи ждут активной реализации проекта «Ситуативный казахский». Кроме того, предстоит разработать план мероприятий к двум крупным датам следующего года – 25-летию с момента принятия Конституции страны и создания АНК.