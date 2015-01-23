Особая роль командира

Свежий выпуск
617
Даурен САДВАКАСОВ
Занятия 180 офицеров руководящего состава, распределенных на 10 учебных групп, будут проходить в Национальном университете обороны в Астане. Коман­диры углубят свои теоретические знания в вопросе развития военного искусства, обменяются опытом.
Особенность сборов заключается в том, что на занятия привлечены командиры и заместители по идеологической и воспитательной работе. Учебные будни насыщены большим количеством мероприятий, напрямую связанных с боевой подготовкой, а также вопросами активизации воспитательной и идеологической работы, укрепления воинской дисциплины. В программу включены курсы по повышению корпоративной культуры поведения военнослужащих в частях и подразделениях. Пре­дусмотрены практические занятия для проверки теоретических знаний в области «науки побеждать» путем сдачи так называемых летучек, включающих в себя работу с картами, умение принять решение за заданное время при ведении боевых действий.
На курсы командиров взводов привлечено более 3 тыс. офицеров. Учеба ведется в местах дислокации войск. Цель обучающего процесса – углубление теоретических знаний офицеров взводного звена по вопросам подготовки и обучения подчиненных подразделений и обмен опытом.
Современный уровень технической оснащенности воинских частей предъявляет несравнимо более высокие требования к подготовке офицеров взводного звена. Сборы насыщены большим количеством мероприятий, напрямую связанных с боевой подготовкой, вопросами воинского воспитания и укрепления воинской дисциплины. В учебный процесс включены лекции психологов по оценке поведения офицера при возникновении нештатных ситуаций с подчиненными, практические занятия по огневой и сдача зачетов по физической подготовке.
На завершающем этапе состоится заседание аттестационной комиссии воинских частей на соответствие занимаемой должности. Напомним, что, согласно плану боевой подготовки 2015 учебного года, занятия с руководящим офицерским составом проходят под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Мурата Майкеева, с командирами взводов – под руководством командиров частей и заместителей по боевой подготовке.

Популярное

Все
«Плохиш» казахского кино
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Краеведы Семея установили знак в географическом центре Евразии
Не Барби. И это просто замечательно
Апрель нечаянно нагрянул
Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана
Подружить людей и роботов
В двух победах от Евро-2024
О чем рассказали атлеты, выступившие на Азиаде?
Казахский как по нотам
Кто встряхнет «Барыс»?
Школа выживания
Уроки истории
Почему туристы обходят стороной Шымкент?
В Астане прошел XI Гражданский форум Казахстана
Британский посол открыла мурал в Щучинске
В поисках корней
«Зеленая повестка» для профсоюзов
Мажит Чумбалов. Врач и гражданин
В Миннацэкономики обсудили с предпринимателями повышение НДС
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Скачет как косуля, летает как птица
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Незрячий Бородач и Звездочка
Спикер Сената встретился с участниками дебатного турнира
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Путешествие в один клик
Судьба больших проектов зависит от мелочей
Требуется качественная подготовка
Самое передовое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]