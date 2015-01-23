Особая роль командира Свежий выпуск 617 Даурен САДВАКАСОВ

Занятия 180 офицеров руководящего состава, распределенных на 10 учебных групп, будут проходить в Национальном университете обороны в Астане. Коман­диры углубят свои теоретические знания в вопросе развития военного искусства, обменяются опытом.

Особенность сборов заключается в том, что на занятия привлечены командиры и заместители по идеологической и воспитательной работе. Учебные будни насыщены большим количеством мероприятий, напрямую связанных с боевой подготовкой, а также вопросами активизации воспитательной и идеологической работы, укрепления воинской дисциплины. В программу включены курсы по повышению корпоративной культуры поведения военнослужащих в частях и подразделениях. Пре­дусмотрены практические занятия для проверки теоретических знаний в области «науки побеждать» путем сдачи так называемых летучек, включающих в себя работу с картами, умение принять решение за заданное время при ведении боевых действий.

На курсы командиров взводов привлечено более 3 тыс. офицеров. Учеба ведется в местах дислокации войск. Цель обучающего процесса – углубление теоретических знаний офицеров взводного звена по вопросам подготовки и обучения подчиненных подразделений и обмен опытом.

Современный уровень технической оснащенности воинских частей предъявляет несравнимо более высокие требования к подготовке офицеров взводного звена. Сборы насыщены большим количеством мероприятий, напрямую связанных с боевой подготовкой, вопросами воинского воспитания и укрепления воинской дисциплины. В учебный процесс включены лекции психологов по оценке поведения офицера при возникновении нештатных ситуаций с подчиненными, практические занятия по огневой и сдача зачетов по физической подготовке.

На завершающем этапе состоится заседание аттестационной комиссии воинских частей на соответствие занимаемой должности. Напомним, что, согласно плану боевой подготовки 2015 учебного года, занятия с руководящим офицерским составом проходят под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Мурата Майкеева, с командирами взводов – под руководством командиров частей и заместителей по боевой подготовке.



