Особая роль театра

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о положении национальных театров Казахстана, ситуации в отечественном кинематографе.

Тунгышбай Жаманкулов доложил Президенту о творческой деятельности театров в регионах, ходе подготовки молодых специалистов в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, а также других актуальных вопросах.

Кроме того, были затронуты воп­росы повышения статуса Союза театральных деятелей Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул особую роль театра и кино в культурно-духовной жизни страны. Глава государства отметил, что будет уделять повышенное внимание развитию данной сферы и оказывать постоянную поддержку, сообщила пресс-служба Президента.