Особая ставка на молодежь Свежий выпуск 756 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Геополитические процессы и экономические вызовы становятся все более непредсказуемыми. Дальнейшая трансформация системы международных отношений сегодня зависит от множества противоречивых тенденций в мировом политическом и экономическом развитии. Активная деятельность Казахстана в международных организациях, политические инициативы и предложения новых форм сотрудничества демонстрируют глубокое понимание руководством страны необходимости принятия конструктивных глобальных решений, способных противостоять основным угрозам и вызовам ХХI века.

О роли и значении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан в условиях ухудшения мирового экономического кризиса, внутриполитических и внешнеполитических угроз говорили на заседании «круглого стола» профессорско-преподавательский состав и студенческий актив КазНУ им. аль-Фараби. Необходимость проведения внеочередных президентских выборов была продиктована еще одной причиной – на 2016 год намечены выборы в Парламент РК. Проводить в один год две крупные избирательные кампании в нынешних условиях показалось неуместным и расточительным.

– Практически все прошедшие избирательные кампании показали, что в массовом сознании казахстанского общества особое место занимают социально-экономические ценности. В ситуации с падением цен на нефть и нестабильностью в соседних регио­нах власть принимает системные меры по выходу из кризиса, – говорит заведующая кафедрой политологии, профессор Гульнар Насимова. – Важным шагом в этом направлении является государственная программа «Нұрлы жол». Гражданский мир и внутриполитическая стабильность воспринимаются казахстанцами как главное и необходимое условие дальнейшего реформирования страны. В работе с молодежью нам необходимо разъяснять ей динамику развития политической ситуации.

Все участники заседания «круглого стола» сошлись во мнении, что студенческая молодежь должна стать основной электоральной силой на предстоящих выборах, необходимо активнее привлекать ее к участию в политической жизни страны.