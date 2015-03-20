Особая ставка на молодежь

Свежий выпуск
756
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Геополитические процессы и экономические вызовы становятся все более непредсказуемыми. Дальнейшая трансформация системы международных отношений сегодня зависит от множества противоречивых тенденций в мировом политическом и экономическом развитии. Активная деятельность Казахстана в международных организациях, политические инициативы и предложения новых форм сотрудничества демонстрируют глубокое понимание руководством страны необходимости принятия конструктивных глобальных решений, способных противостоять основным угрозам и вызовам ХХI века.
О роли и значении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан в условиях ухудшения мирового экономического кризиса, внутриполитических и внешнеполитических угроз говорили на заседании «круглого стола» профессорско-преподавательский состав и студенческий актив КазНУ им. аль-Фараби. Необходимость проведения внеочередных президентских выборов была продиктована еще одной причиной – на 2016 год намечены выборы в Парламент РК. Проводить в один год две крупные избирательные кампании в нынешних условиях показалось неуместным и расточительным.
– Практически все прошедшие избирательные кампании показали, что в массовом сознании казахстанского общества особое место занимают социально-экономические ценности. В ситуации с падением цен на нефть и нестабильностью в соседних регио­нах власть принимает системные меры по выходу из кризиса, – говорит заведующая кафедрой политологии, профессор Гульнар Насимова. – Важным шагом в этом направлении является государственная программа «Нұрлы жол». Гражданский мир и внутриполитическая стабильность воспринимаются казахстанцами как главное и необходимое условие дальнейшего реформирования страны. В работе с молодежью нам необходимо разъяснять ей динамику развития политической ситуации.
Все участники заседания «круглого стола» сошлись во мнении, что студенческая молодежь должна стать основной электоральной силой на предстоящих выборах, необходимо активнее привлекать ее к участию в политической жизни страны.

Популярное

Все
Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»
Лечить в новых условиях
Орошаются поля – быть урожаю
Отечественного продовольствия стало больше
ВИЭ: развитие идет эволюционно
В центре внимания – молодежь
В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
Коррупции – нет!
Гизат Нурдаулетов выступил на XX Встрече секретарей Совбезов стран ШОС
Игры по правилам предков
Реформу надо завершить
С весны затих фабричный шум
Триггеры XXI века
Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК
Чтоб господдержка не была «фанерной»
Вывезли 13 тонн отходов
Искал деньги, нашел срок
Обуздать силу ветра
Контрольный закуп
Криминал – угроза национальной безопасности
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области
Эти стены хранят вековую историю
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Новоселье у осетра
Импортозависимость будет снижена
Из рыболовов – в рыбоводы
Чтобы помнили

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]