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Особая защита
Евгения Ермакова

Поводом для создания природоохранной полиции на базе департамента полиции Костанайской области стало увеличение случаев скотокрадства и браконьерства. Наибольший урон преступники наносят южным районам области, расположенным в тургайских степях. Большая территория и низкая плотность населения приводили к тому, что часть преступ­лений оказывалась нераскрытой. Местная полиция просто не справлялась с нагрузкой и уж точно не могла соперничать с преступниками в техническом оснащении. Поддержка со стороны егерей природоохранных зон, включая резерват «Алтын Дала», Наурзумский заповедник, а также специалистов общественных природоохранных организаций в корне не решала проблему. Полиции жизненно необходимо было укрепить собственную материально-техническую базу, объединив усилия сразу нескольких подразделений.

В итоге из местного бюджета были выделены средства на приобретение снегоходов и высокопроходимой техники, дрона, спутниковых телефонов. Точкой дислокации определили южные районы Костанайской области. Принцип работы нового подраз­деления прост: постоянное патрулирование территории. Дежурят члены специальной оперативно-поисковой группы посменно. К подразделению прикомандированы сотрудники криминальной, природоохранной полиции и оперативно-криминалистической службы. При необходимости к работе подключают следственные под­разделения, местную полицию, егерскую службу, а также коллег приграничных областей Казахстана.

– Все усилия направлены на профилактику и предотвращение преступлений, – отметили в департаменте полиции Костанайской области. – Прежде штатная численность природоохранной полиции была гораздо меньше. Материально-техническое оснащение – слабым. Мы ждем не только профилактического эффекта, но и повышения эффективности работы службы при задержании, если преступление все же было совершено.

В департаменте подчеркнули, что, согласно анализу совершаемых скотокрадами и браконьерами преступлений, большая их часть имеет трансграничный характер. В этом смысле тесная работа полиции Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей имеет первостепенное значение. В этих регионах были созданы подраз­деления природоохранной полиции, подобные костанайскому. Во второй половине 2019 года подписан и совместный план действий. Теперь в условиях повышенной мобильности полицейских, а также благодаря спутниковой связи реагирование на сигналы о фактах кражи скота или отстрела краснокнижных животных будет значительно эффективнее.

Полноценно новое подразделение начало работу в октябре, и уже в декабре полиция региона зафиксировала три факта браконьерства. Два из них – в южных районах Костанайской области. 10 декабря в поселке Торгай полицейские задержали водителя автомашины Nissan Patrol. В багажнике лежало 15 туш дикого кабана. Мужчина – 58-летний житель Жангельдинского района – охотился без лицензии.

12 декабря, но уже в Наурзумском районе на территории одноименного заповедника, полицейские задержали трех жителей Актюбинской и Костанайской областей. Мужчины как раз разделывали застреленного лося. В операции приняли участие не только полицейские, но и егерская служба заповедника. У задержанных изъяли гладкоствольное и нарезное оружие, патроны, ножи.

23 декабря прошло еще одно задержание, на этот раз в Карабалыкском районе. У местного жителя в ходе обыска обнаружили 4 головы дикого кабана и еще 6 голов сибирской косули, шкуры, незарегистрированное оружие, патроны. По всем этим фактам начато досудебное расследование. Ни в одном из вышеперечисленных случаев у задержанных не было лицензии на охоту.

Между тем сегодня на рассмот­рении находится несколько уголовных дел по браконьерству. В департаменте полиции отметили, что только в 2019 году было зафиксировано 22 случая незаконной охоты, более 700 человек привлекли к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

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