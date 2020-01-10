Особая защита

Поводом для создания природоохранной полиции на базе департамента полиции Костанайской области стало увеличение случаев скотокрадства и браконьерства. Наибольший урон преступники наносят южным районам области, расположенным в тургайских степях. Большая территория и низкая плотность населения приводили к тому, что часть преступлений оказывалась нераскрытой. Местная полиция просто не справлялась с нагрузкой и уж точно не могла соперничать с преступниками в техническом оснащении. Поддержка со стороны егерей природоохранных зон, включая резерват «Алтын Дала», Наурзумский заповедник, а также специалистов общественных природоохранных организаций в корне не решала проблему. Полиции жизненно необходимо было укрепить собственную материально-техническую базу, объединив усилия сразу нескольких подразделений.
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