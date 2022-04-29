Особенное солнечное затмение произойдет 30 апреля

Первое солнечное затмение 2022 года состоится 30 апреля, в ночь на новолуние, 1 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщается на официальном сайте Московского планетария, это будет частное затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Антарктиде, Южной Америке, в юго-восточной акватории Тихого океана.

Особенностью предстоящего астрономического события будет то, что солнечное затмение 30 апреля откроет первый в 2022 году коридор затмений, который продлится до 16 мая, дня лунного затмения.

В этот день, 16 мая 2022 года, состоится полное лунное затмение в 09:14 по времени Нур-Султана, которое будет видимым в большей части Северной и Южной Америки, а также частично – в Африке и Европе.

В астрономическом календаре 2022 года значатся два коридора затмений: с 30 апреля по 16 мая 2022 года и с 25 октября по 8 ноября 2022 года.

Всего в 2022 году ожидается 4 затмения: 2 солнечных и 2 лунных.

Коридор затемнений — это уникальное время для изменения судьбы, поскольку пока длится коридор затемнений включаются законы кармы, отмечают астрологи. Считается, что все события, происходящие во время коридора затемнений, являются необратимыми. Поэтому следует тщательно обдумывать каждый свой поступок, каждое действие и даже каждое слово.

Как поясняют специалисты, затемнение Луны приведет к событиям, касающимся значимой в вашей жизни женщины (мать, жена или женщина — начальник). Затемнение Солнца повлечет за собой какие-то важные события, связанные со значимым в вашей жизни мужчиной (отец, мужчина, начальник или другая ключевая фигура).