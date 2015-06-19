Особенности и тенденции агропромышленного рынка Казахстана в современных условиях Свежий выпуск 456 Рахман АЛШАНОВ, ректор университета «Туран»

Окончание. Начало в № 104, 109

Наибольшие поставки казахстанс­ких товаров отмечены в 2014 г. Благотворное воздействие оказало создание Таможенного союза. Начало действия Евразийского экономического союза совпало с кризисными явлениями в российской экономике. Курс с 35,77 рубля за доллар в мае 2014 г. упал до 70,9 рубля за доллар в феврале 2015 г. Неожиданная девальвация российского рубля привела к двум противоположным процессам – повышению ценовой конкурентоспособности российских товаров и снижению ценовой конкурентоспособности казахстанских товаров. Все первое полугодие 2015 года сложившаяся ситуация оказывала негативное воздействие на объемы торговли, привела к спаду поставок, главным образом, казахстанских товаров и наплыву российских товаров на наш рынок.

Период адаптации будет сложным для протекания внешней торговли. В настоящее время российский рубль укрепился до 50 рублей за доллар, выросла инфляция. Ситуация для казахстанского экспорта несколько улучшилась, но не на много. Экспортные казахстанские условные и неусловные потери от низких российских цен составляют в настоящее время порядка 23%. Возможно, рынок отыграет еще 4–5%. Уровень условных рыночных потерь в 15% заставляет задуматься над механизмами и путями их возмещения. Казахстанским экспортерам необходимо критически переоценить свои возможности. По всей вероятности, курс рубля не вернется на прежний докризисный уровень и будет удерживаться на этом выгодном для российского экспорта уровне. Вопросы касаются оптимальности такого курса для расширенного воспроизводства, сужения инвестиционных возможностей для российских бизнесменов.

Но сейчас в России, видимо, не до этого. Потери рынка, возможно, будут отчасти покрываться повышением уровня инфляции в России, которые оцениваются экспертами в пределах от 15 до 23% в годовом исчислении. По всей видимости, выравнивания уровня казахстанских экспортных и российских внутренних цен в ближайшее время не произойдет, хотя и острая фаза, кажется, проходит, и ситуация несколько сглаживается. Вполне вероятно, что к концу текущего года положение вернется на прежний уровень и казахстанский экспорт восстановится, и аграрии будут наращивать поставки продовольствия на российский рынок.

Антисанкционное эмбарго на европейские товары открывает временно освободившиеся ниши как для российских производителей, так и для казахстанских экспортеров. Наб­людается сокращение украинских поставок продовольствия на российский рынок. По данным KAZNEX INVEST, объем импорта пищевых товаров, по которым Россия ввела запретные санкции, включая импорт из Украины, составляет сумму более 21 млрд долларов. При этом ниша, которая освободилась за счет введения санкций, по заключению KAZNEX INVEST, может быть замещена и казахстанскими товарами.

На наш взгляд, возможное ослаб­ление тенге в случае перехода на режим плавающего курса до 195–198 тенге за доллар к четвертому кварталу улучшило бы позиции экспортеров. Однако и удорожание импорта в этом случае приблизительно на 69–71 млрд тенге может нанести урон потреблению. Отечественный агробизнес получил бы на внутреннем рынке конкурентные преимущества по ряду позиций. Но пока в полной мере импортозамещение в этой сфере все еще недостижимо, а по некоторым позициям (бананы, цитрусовые, специи, чай, кофе) и невозможно. В этом случае возможно ограничение потребления отдельных видов продукции и усиление инфляционного давления. Вполне вероятно, что оптимальное, справедливое рыночное равновесие, возможно, установится к осени текущего года на уровне (в коридоре) 189–193 тенге за доллар.

Следует отметить, что нашим производителям необходимо научиться работать и бороться за рынки в условиях нарастающей конкуренции, час­той смены условий торговли. Оте­чественному бизнесу нужно оптимизировать издержки, внедрять эффективные технологии производства и сбыта. Следует отметить, что в стране имеется уникальный опыт инновационного хозяйства «Байсерке-Агро», созданного под руководством выдаю­щегося тренера, депутата Мажилиса Темирхана Досмухамбетова. В настоя­щее время чемпион Олимпийских игр Жаксылык Ушкемпиров, увлеченный достижениями свое­го старшего друга, стал заниматься животноводством и, откармливая скот, в последующем экспортирует продукцию за рубеж. У них получается то, что не получается у тех, кто имеет немалые дотации.

Так, в «Байсерке-Агро» в 2013–2014 годах получен рекордный урожай сои (сорт «ласточка») 49,2–66,0 ц/;га, кукурузы (сорт «пионер LG 37,13») – 120–140 т/;га, озимой пшеницы (сорт «стекловидная-24») – 82,5–84,6 ц/;га, тритикале (сорт «таза») – 112–116 ц/;га, зеленой массы люцерны – 18 т/;га, овса (сорт «казахстанская-70») – 55–60 ц/;га.

Это стало возможным в результате внедрения в этом хозяйстве учеными Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений под руководством академика Сагитова Абая Оразовича комплексной технологии защиты различных культур на основе научно обоснованных подходов рекультивации земель, применения самой современной агротехники.

Рост экономики сопровождается ростом благополучия, увеличением спроса на продовольствие, как по объему, так и по разнообразию. И это отражается на высокой динамике импорта, особенно ее качест­венных показателях. В Казахстан в 2014 г. ввезено аграрной продукции из 126 стран мира, в их числе 34 европейские, 32 азиатские, 28 американских, 28 африканских, 4 – Океании и Австралии. При широком ассортименте ввозимой продукции заметно выделяется специализация отдельных регионов и стран.

Американский континент выделяется поставками всех видов мяса, сахара, бананов, Африка – поставками чая, какао, цветов. Так, 95% мяса птицы поставляется из США (115,6 тыс. т), Украины (19,2 тыс. т), России (17,6 тыс. т); 93% молока несгущенного и сливок приходится на Россию (20,7 тыс. т), Кыргызстан (18,8 тыс.); 92% свинины из США (3,3 тыс. т), Бразилии (2,1 тыс. т), Канады (1,9 тыс. т), 83% конины из Канады (2,7 тыс. т), Аргентины (0,6 тыс. т), Уругвая (0,4 тыс. т), Исландии (0,3 тыс. т).

Так, 68% импорта тростникового сахара приходится на Бразилию (293,1 тыс. т); 80% бананов (40,8 тыс. т) ввозится из Эквадора; 82% поставленного чая – из Кении (13,9 тыс. т), Индии (11,2 тыс. т); 81% яблок и груш импортируется из Польши (64,8 тыс. т), Китая (26,7 тыс. т), Беларуси (26,3 тыс. т), Кыргызстана (18,9 тыс. т); 84% сухофруктов из Таджикистана (74,7 тыс. т); 93% цветов из Эквадора (1 640,3 т), Нидерландов (1 087,1 т), Колумбии (563,2 т), Кении (299,8 т); 69% сгущенного молока ввозится из России (26,4 тыс. т), Беларуси (15,3 тыс. т).

Среди всех поставщиков аграрной продукции на казахстанский рынок из стран СНГ особенно выделяются Россия и Узбекистан. На Россию приходятся основные поставки: 91% йогурта (30,1 тыс. т), 90% яиц птиц (2,3 тыс. т), 64% сыров (14,4 тыс. т), 49% молока (20,7 тыс. т), 44% сгущенного молока (26,4 тыс. т), 31% сливочного масла (3,3 тыс. т).

На Узбекистан приходится наибольшая часть ввозимых из стран ЦА: капусты – 76,1% всего импорта в 121,5 тыс. т, 61,1% из 90,3 тыс. т ввозимых абрикосов, вишни, 74,8% винограда, 96,3% арбузов и дынь.

Анализ показывает, что практичес­ки основная масса ввозимой продукции может быть произведена у нас в стране. Очевидно, необходимо наращивать выпуск овощей, мяса, молока. Все еще недостаточна переработка. Агропромышленная отрасль отстает от масштабов и темпов спроса. Страдает логистика, явно не хватает серьезных компаний мирового уровня по продвижению и сбыту на мировой рынок казахстанской продукции. На казахстанский рынок поставляют свои товары от США, Китая, ЕС до островов Кука, Сейшельских островов и т. д. Они детально изучают наш рынок, а мы еще не в полной мере вышли за ворота Зеленого базара. Аграрный рынок – не только базарный, но и все больше мировой. Целый ряд казахстанских компаний эту истину хорошо усвоил и освоил мировые просторы. По их примеру, возможно, государству нужно активнее создавать и продвигать такие компании, передавая их в последующем в частные руки путем приватизации.

Одновременно возникает растущая проблема защиты внутреннего рынка от вала некачественной продукции. Терпимая в начальный период становления независимости, в настоящее время такая ситуация недопустима. Бизнес, который вырос на неразборчивых поставках, должен кардинально изменить такой подход. Продовольственная безопасность выходит на первый план. Выросшее население нашей страны достойно адекватного обеспечения высококачественным продовольствием. Агропромышленная политика нашей страны должна соответствовать современным требованиям цивилизованных стран.

Отечественный агробизнес должен весьма внимательно и постоянно отслеживать рыночную ситуацию в круг­лосуточном режиме, отлаживать логистику, быть более мобилизованным для оперативных изменений. Других вариантов нет. Жаловаться не на кого и не на что. Конкуренция всепроникающая, зачастую требует кардинальных изменений, смены направлений торговли. Очевидно одно: спрос на аграрную продукцию в мире растет и будет расти, а у нас есть естественные конкурентные преимущества, только ими нужно распорядиться по уму. Государство в изменившихся условиях должно максимально помочь аграриям, не оставлять их наедине с проблемами, работать с ними слаженно. В качестве превентивной меры могло бы стать освобождение экспортеров – поставщиков продукции на российский рынок от уплаты одного из видов налогов, субсидирование кредитной ставки, соответствую­щие преференции, налоговые каникулы и т. п., на величину потерь.

Государство приняло «100 конкретных шагов», ведущих к реальным изменениям. Они – амбициозны. Но это, видимо, уже в нашей крови. Наша история показывает: воплощается в жизнь многое из того, что нам казалось из области фантастики. Высокие цели подвигают на большие свершения. Смелость города берет. Время говорит Казахстану: «Шире шаг».



