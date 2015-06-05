Особенности и тенденции агропромышленного рынка Казахстана в современных условиях

Годы

2010

2014

Экспорт

Тыс. тонн

Млн долл.

Тыс. тонн

Млн долл.

Всего

8 483,3

1 980,1

7 832,9

2 621,0

Азия , в т.ч.

7 658,6

1 609,3

7 082,1

2 038,4

Центральная Азия

2 973,5

734,5

4 013,3

1 148,5

Иран

841,3

135,9

1 260,0

305,1

Афганистан

889,1

209,1

710,0

249,9

Китай

81,2

35,3

378,6

143,8

Турция

757,8

161,6

122,1

46,5

Россия

236,3

92,4

822,9

302,2

Европа

387,5

186,4

506,2

212,4



Импорт

Тыс. тонн

Млн дол.

Тыс. тонн

Млн долл.

Всего

4 798,7

2 513,1

4 709,9

4 288,9

Россия

2 946,6*

518,5

2 109,2**

1 500,4

Азия

795,7

514,8

1 331,3

838,3

Центральная Азия

386,6

178,2

849,0

527,5

Китай

224,6

129,4

218,2

219,3

Турция

14,3

25,5

19,8

39,9

Иран

9,5

4,7

30,5

34,5

Европа

466,8

756,5

825,7

1 017,5

Украина

184,9

321,4

133,2

255,9

Беларусь

69,6

71,8

115,4

133,7

Америка

475,3

361,3

543,8

434,5

Африка

31,2

88,2

39,4

118,6



Годы

2010

2014

Экспорт

Тонн

Тыс. долл.

Тонн

Тыс. долл.

Всего, в том числе:

81 246,6

35 324,8

378 572,1

143 770,8

Пшеница

46 659,7

8 287,3

213 958,1

58 133,3

Семена подсолнечника

3 120,0

983,0

60 764,4

20 071,7

Отруби

6 686,7

527,5

24 972,2

3 230,2

Растения для фармации

87,6

133,8

22 373,7

18 194,7

Семена других масличных

-

-

14 908,2

4 642,2

Дубленая кожа КРС

4 743,5

14 334,7

12 764,3

6 676,5

Масло рапсовое

-

-

6 838,7

5 801,1

Орехи

-

-

6 397,8

1 791,8

Шерсть

4 057,2

2 466,4

3 680,8

4 503,7

Дубленая кожа МРС

3 434,1

3 892,4

1 704,6

1 194,0

Жмыхи

2 208,7

107,3

1 540,0

297,1

Масло подсолнечное

-

-

1 209,0

1 156,2

Мука пшеничная

1 012,0

203,9

810,0

424,2

Пряжа хлопчатобумажная

56,1

201,8

573,1

1 543,4

Шоколад

38,8

157,8

567,7

1 777,8

Рыба мороженая

392,4

442,6

471,4

522,2

Доп. обработанная кожа КРС

-

-

401,7

6 744,0

Хлопок

2 406,7

6 243,2

381,8

379,8

Мучные кондитерские

115,8

388,8

195,4

464,2

Вина

-

-

190,1

760,7

Овощи бобовые сушеные

-

-

173,4

83,2

Кондитерские изделия из сахара

30,9

55,9

144,4

302,2

Мед натуральный

-

-

132,8

407,0

Макароны

-

-

102,7

98,8

Отходы хлопка (линт)

200,0

144,5

99,1

51,5

Соки фруктовые, овощные

-

-

72,3

39,3

Минеральные воды

-

-

54,1

32,2

Дегра

-

-

46,0

6,6

Спирт этиловый

26,6

49,2

34,3

84,7

Лошади

2,6

11,0

30,9

139,3

Глюкоза, фруктоза

-

-

27,1

6,8

Сахар

-

-

22,8

15,1

Воды природные

29,0

9,4

22,5

7,9

Маргарин

-

-

20,4

25,5

Кишки, пузыри

-

-

18,4

5,5

Филе рыбное

117,2

1 333,3

15,3

23,9

Пушно-меховое сырье

-

-

14,5

169,4

Импорт

Тонн

Тыс. долл.

Тонн

Тыс. долл.

Всего, в том числе:

224 593,1

129 433,6

218 214,5

219 262,2

Цитрусовые

24 006,0

14 028,7

41 314,7

33 390,9

Яблоки, груши

96 993,6

42 128,1

29 308,4

16 756,9

Томаты консервированные

16 543,3

9 345,4

19 351,1

17 236,9

Овощи свежие

5 136,5

2 828,7

14 453,1

15 520,7

Лук

2 500,8

2 414,8

5 457,9

5 507,5

Овощные консервы без уксуса

4 369,5

2 507,5

5 159,1

3 238,4

Соусы

5 176,9

2 180,4

7 942,6

6 606,0

Арахис

1 200,9

1 833,9

3 775,0

2 840,7



Огурцы

1 748,5

987,6

3 554,5

4 619,4

Фрукты, овощи консервированные

1 028,7

896,0

3 350,2

3 811,3

Картофель

1 480,1

196,1

3 325,0

1 626,8

Капуста

5 967,9

848,7

2 963,9

2 085,4

Грибы консервированные

3 368,7

3 041,3

2 901,2

3 009,2

Джемы

1 631,4

1 304,5

2 880,5

2 136,8

Финики

1 619,1

1 530,5

2 226,4

2 431,0

Соки фруктовые, овощные

1 808,5

2 035,0

1 837,7

2 832,3

Макароны

3 183,1

1 860,9

1 818,1

2 105,5

Орехи

2 381,6

1 927,4

1 380,8

1 740,8

Овощи консервированные с уксусом

1 028,7

896,0

1 290,5

1 312,6

Орехи кокосовые

1 006,6

458,6

1 123,6

1 373,5

Рыба консервированная

1 281,3

1 425,9

827,1

1 259,7

Экстракт солодовый

203,2

194,6

670,2

729,6

Чай

646,0

1 022,3

634,9

1 385,9

Глюкоза, фруктоза

321,8

231,2

553,3

778,5

Овощи сушеные

753,9

873,5

528,9

664,0

Морковь, репа, свекла

293,8

144,6

482,1

333,9

Сухофрукты

7 399,5

4 196,7

443,8

659,7

Пиво

97,2

89,4

424,2

279,5

Плоды рожкового дерева

375,5

147,9

400,4

370,2

Кондитерские изделия из сахара

374,8

2311,9

309,3

972,0

Перец

25,3

74,5

287,9

527,4

Крахмал

1 245,9

464,0

236,7

131,0

Имбирь, шафран, лавровый лист

11,3

10,5

195,1

529,0

Ракообразные

73,4

160,4

124,0

432,1

Мучные кондитерские изделия

98,3

404,5

121,1

323,2

Моллюски

42,0

150,5

109,6

339,2

Шоколад

98,7

188,4

108,5

190,1



В перечне «100 конкретных шагов» как минимум 14 шагов (...34, 35, 36, 37, 40, 44, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65) прямо или опосредовано затрагивают проблемы увеличения эффективности аграрной сферы, экспорта аграрной продукции, в них заложены для этого хорошие возможности. Эти шаги – реализация ранее принятых программ, в том числе и «Нұрлы жол», где упор сделан на поддержку агропромышленного бизнеса.Казахстан обладает значительным аграрным потенциалом. В производстве продовольствия на душу населения наша страна занимает третье место в мире. Исторически сложилась региональная специализация аграрного сектора. Отчасти это диктовалось природно-климатическими особенностями, отчасти стремлением в предшествующие, советские десятилетия добиться зерновой, хлопковой, сахарной независимости. Это отра­зилось в необходимости установления широкого обмена продовольственными товарами с другими регионами, странами. В настоящее время наша страна экспортирует и импортирует значительный объем продовольствия. В условиях нарастающего мирового спроса на продовольствие роль нашей страны на мировом аграрном рынке растет.Казахстан укрепляет свои позиции на мировых и региональных аграрных рынках по ряду продовольственных товаров. В 2014 г. поставки 136 наименований казахстанской продовольственной продукции на сумму в 2,6 млрд долл. осуществлялись в 48 стран, в том числе 25 европейских, 21 азиатскую, 2 африканские. Из них 11 стран СНГ, 4 цент­ральноазиатских государства.В 2014 г. структура казахстанского аграрного экспорта сложилась из 6 869 тыс. т зерновых, 588,8 тыс. т масличных, 318,9 тыс. т кормов (отрубей, жмыхов, шротов, жома), 83,4 тыс. т напитков, соков, 77,4 тыс. т рыбы, 64,1 тыс. т кондитерских изделий, 59,6 тыс. т картофеля и овощей, 26,1 тыс. т молочной, 25,7 тыс. т мясной, 18,8 тыс. т кожевенной продукции, 17,8 тыс. т хлопка.Наряду с традиционной экспортной продукцией – пшеницей, ячменем, мукой, макаронами, хлопком, шерстью, кожей – растут поставки масличных – свыше 227,2 млн долл. Вырос экспорт семян льна – до 79,5 млн долл., семян рапса – до 42,7 млн долл., подсолнечного масла –до 36,4 млн долл., семян подсолнечника – до 26,3 млн долл. Казахстан по экспорту муки несколько лет подряд удерживает первое место в мире, по поставкам семян льна прочно закрепился на третьем месте в мире, по поставкам пшеницы входит в десятку ведущих экспортеров и занимает 7–8-е место в мире.Казахстан в последние годы активнее осваивает новые рынки. Так, в 2014 г. в Китай поставлено 59 наименований аграрной продукции, в том числе 50 – продовольствия. Всего поставлено 378,6 тыс. т аграрной продукции на общую сумму в 143,8 млн долл. Это самый высокий показатель поставок аграрной продукции на китайский рынок за всю историю взаимных торгово-экономических отношений.Наиболее значимые поставки: пшеницы – 213,9 тыс. т, семян подсолнечника – 60,8 тыс. т, отрубей – 24,9 тыс. т, растений для фармации – 22,8 тыс. т, семян других масличных – 20,1 тыс. т, дубленой кожи – 14,5 тыс. т, растительных масел – 8 тыс. т.Впервые поставлены 9,4 тыс. л спиртного, 568 т шоколада, 472 т мороженой рыбы, 195 т мучных кондитерских, 144 т кондитерских из сахара, 132 т меда, 102,7 т макарон. И это вполне объяснимо. В Китае за последние десятилетия более 200 млн чел. удалось вывести из категории бедных, в результате подъема нацио­нальной экономики, улучшения социального положения населения наметился существенный рост потреб­ления. С ростом доходов населения спрос на продовольствие будет расти.Учитывая ограниченность пахотных, посевных земель и посадочных площадей, этот спрос все больше будет покрываться за счет импорта из других стран. Казахстан, являясь соседом этой великой страны, имеет очевидное естественное конкурентное преимущество. Курс Президента на всемерное улучшение бизнес-клима­та с Китаем, развитие коммуникаций, строительство транспортных коридоров дает свои положительные результаты. Задачей нашего аграрного бизнеса является максимально глубокое изучение этого растущего рынка и эффективное его освоение. Как говорится, сам бог нам велел. И пусть пока не все поставляемые партии продовольствия велики, важно начало понимания и освоения китайского рынка. Этому способствуют солидные исследования китайской экономики, проведенные А. Ашимбаевой, К. Сыроежкиным и рядом других исследователей. Сотни студентов, получивших образование в этой стране, вливаются в ряды отечественного бизнеса, ориентирующегося на емкий, но весьма конкурентный китайский рынок. Активно начали работать службы, продвигающие отечественные товары на внешние рынки. Заметную работу в этом направлении ведет KAZNEX INVEST, а также «Центр развития торговой политики» под руководством Руслана Султанова.Традиционно, со времен Шелкового пути, китайские товары, в том числе продовольственные, как чай, пользуются спросом в нашей стране. В 2014 г. из Китая в Казахстан поставлено 99 наименований продовольственных товаров на сумму в 219,3 млн долл.Крупные партии поставляемого китайского продовольствия приходятся на цитрусовые – 41,3 тыс. т, томаты свежие – 33,9 тыс. т, абрикосы, вишню – 23,7 тыс. т, томаты приготовленные, консервированные – 19,3 тыс. т.Средние партии в 2014 году составили: соусы – 7,9 тыс. т, лук – 5,5 тыс. т, овощные консервы – 5,1 тыс. т, арахис – 3,7 тыс. т, огурцы – 3,5 тыс. т, виноград – 3,4 тыс. т, консервированные фрукты – 3,3 тыс. т, капуста – 2,9 тыс. т, консервированные грибы – 2,9 тыс. т, джемы – 2,3 тыс. т, финики – 2,2 тыс. т.Большинство разнообразных продовольственных товаров поставляется в нашу страну мелкими партия­ми. По многим позициям товарный обмен продовольствием между нашими странами является взаимодополняющим и взаимовыгодным.Продолжение в следующую пятницу*в т.ч. 2 654,1 млн. т,** 1 248,3 млн. т природной волжской воды