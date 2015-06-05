Особенности и тенденции агропромышленного рынка Казахстана в современных условиях
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Рахман АЛШАНОВ, ректор университета «Туран»
|
Годы
|
2010
|
2014
|
Экспорт
|
Тыс. тонн
|
Млн долл.
|
Тыс. тонн
|
Млн долл.
|
Всего
|
8 483,3
|
1 980,1
|
7 832,9
|
2 621,0
|
Азия , в т.ч.
|
7 658,6
|
1 609,3
|
7 082,1
|
2 038,4
|
Центральная Азия
|
2 973,5
|
734,5
|
4 013,3
|
1 148,5
|
Иран
|
841,3
|
135,9
|
1 260,0
|
305,1
|
Афганистан
|
889,1
|
209,1
|
710,0
|
249,9
|
Китай
|
81,2
|
35,3
|
378,6
|
143,8
|
Турция
|
757,8
|
161,6
|
122,1
|
46,5
|
Россия
|
236,3
|
92,4
|
822,9
|
302,2
|
Европа
|
387,5
|
186,4
|
506,2
|
212,4
|
|
Импорт
|
Тыс. тонн
|
Млн дол.
|
Тыс. тонн
|
Млн долл.
|
Всего
|
4 798,7
|
2 513,1
|
4 709,9
|
4 288,9
|
Россия
|
2 946,6*
|
518,5
|
2 109,2**
|
1 500,4
|
Азия
|
795,7
|
514,8
|
1 331,3
|
838,3
|
Центральная Азия
|
386,6
|
178,2
|
849,0
|
527,5
|
Китай
|
224,6
|
129,4
|
218,2
|
219,3
|
Турция
|
14,3
|
25,5
|
19,8
|
39,9
|
Иран
|
9,5
|
4,7
|
30,5
|
34,5
|
Европа
|
466,8
|
756,5
|
825,7
|
1 017,5
|
Украина
|
184,9
|
321,4
|
133,2
|
255,9
|
Беларусь
|
69,6
|
71,8
|
115,4
|
133,7
|
Америка
|
475,3
|
361,3
|
543,8
|
434,5
|
Африка
|
31,2
|
88,2
|
39,4
|
118,6
|
Годы
|
2010
|
2014
|
Экспорт
|
Тонн
|
Тыс. долл.
|
Тонн
|
Тыс. долл.
|
Всего, в том числе:
|
81 246,6
|
35 324,8
|
378 572,1
|
143 770,8
|
Пшеница
|
46 659,7
|
8 287,3
|
213 958,1
|
58 133,3
|
Семена подсолнечника
|
3 120,0
|
983,0
|
60 764,4
|
20 071,7
|
Отруби
|
6 686,7
|
527,5
|
24 972,2
|
3 230,2
|
Растения для фармации
|
87,6
|
133,8
|
22 373,7
|
18 194,7
|
Семена других масличных
|
-
|
-
|
14 908,2
|
4 642,2
|
Дубленая кожа КРС
|
4 743,5
|
14 334,7
|
12 764,3
|
6 676,5
|
Масло рапсовое
|
-
|
-
|
6 838,7
|
5 801,1
|
Орехи
|
-
|
-
|
6 397,8
|
1 791,8
|
Шерсть
|
4 057,2
|
2 466,4
|
3 680,8
|
4 503,7
|
Дубленая кожа МРС
|
3 434,1
|
3 892,4
|
1 704,6
|
1 194,0
|
Жмыхи
|
2 208,7
|
107,3
|
1 540,0
|
297,1
|
Масло подсолнечное
|
-
|
-
|
1 209,0
|
1 156,2
|
Мука пшеничная
|
1 012,0
|
203,9
|
810,0
|
424,2
|
Пряжа хлопчатобумажная
|
56,1
|
201,8
|
573,1
|
1 543,4
|
Шоколад
|
38,8
|
157,8
|
567,7
|
1 777,8
|
Рыба мороженая
|
392,4
|
442,6
|
471,4
|
522,2
|
Доп. обработанная кожа КРС
|
-
|
-
|
401,7
|
6 744,0
|
Хлопок
|
2 406,7
|
6 243,2
|
381,8
|
379,8
|
Мучные кондитерские
|
115,8
|
388,8
|
195,4
|
464,2
|
Вина
|
-
|
-
|
190,1
|
760,7
|
Овощи бобовые сушеные
|
-
|
-
|
173,4
|
83,2
|
Кондитерские изделия из сахара
|
30,9
|
55,9
|
144,4
|
302,2
|
Мед натуральный
|
-
|
-
|
132,8
|
407,0
|
Макароны
|
-
|
-
|
102,7
|
98,8
|
Отходы хлопка (линт)
|
200,0
|
144,5
|
99,1
|
51,5
|
Соки фруктовые, овощные
|
-
|
-
|
72,3
|
39,3
|
Минеральные воды
|
-
|
-
|
54,1
|
32,2
|
Дегра
|
-
|
-
|
46,0
|
6,6
|
Спирт этиловый
|
26,6
|
49,2
|
34,3
|
84,7
|
Лошади
|
2,6
|
11,0
|
30,9
|
139,3
|
Глюкоза, фруктоза
|
-
|
-
|
27,1
|
6,8
|
Сахар
|
-
|
-
|
22,8
|
15,1
|
Воды природные
|
29,0
|
9,4
|
22,5
|
7,9
|
Маргарин
|
-
|
-
|
20,4
|
25,5
|
Кишки, пузыри
|
-
|
-
|
18,4
|
5,5
|
Филе рыбное
|
117,2
|
1 333,3
|
15,3
|
23,9
|
Пушно-меховое сырье
|
-
|
-
|
14,5
|
169,4
|
Импорт
|
Тонн
|
Тыс. долл.
|
Тонн
|
Тыс. долл.
|
Всего, в том числе:
|
224 593,1
|
129 433,6
|
218 214,5
|
219 262,2
|
Цитрусовые
|
24 006,0
|
14 028,7
|
41 314,7
|
33 390,9
|
Яблоки, груши
|
96 993,6
|
42 128,1
|
29 308,4
|
16 756,9
|
Томаты консервированные
|
16 543,3
|
9 345,4
|
19 351,1
|
17 236,9
|
Овощи свежие
|
5 136,5
|
2 828,7
|
14 453,1
|
15 520,7
|
Лук
|
2 500,8
|
2 414,8
|
5 457,9
|
5 507,5
|
Овощные консервы без уксуса
|
4 369,5
|
2 507,5
|
5 159,1
|
3 238,4
|
Соусы
|
5 176,9
|
2 180,4
|
7 942,6
|
6 606,0
|
Арахис
|
1 200,9
1 833,9
|
3 775,0
|
2 840,7
|
|
Огурцы
|
1 748,5
|
987,6
|
3 554,5
|
4 619,4
|
Фрукты, овощи консервированные
|
1 028,7
|
896,0
|
3 350,2
|
3 811,3
|
Картофель
|
1 480,1
|
196,1
|
3 325,0
|
1 626,8
|
Капуста
|
5 967,9
|
848,7
|
2 963,9
|
2 085,4
|
Грибы консервированные
|
3 368,7
|
3 041,3
|
2 901,2
|
3 009,2
|
Джемы
|
1 631,4
|
1 304,5
|
2 880,5
|
2 136,8
|
Финики
|
1 619,1
|
1 530,5
|
2 226,4
|
2 431,0
|
Соки фруктовые, овощные
|
1 808,5
|
2 035,0
|
1 837,7
|
2 832,3
|
Макароны
|
3 183,1
|
1 860,9
|
1 818,1
|
2 105,5
|
Орехи
|
2 381,6
|
1 927,4
|
1 380,8
|
1 740,8
|
Овощи консервированные с уксусом
|
1 028,7
|
896,0
|
1 290,5
|
1 312,6
|
Орехи кокосовые
|
1 006,6
|
458,6
|
1 123,6
|
1 373,5
|
Рыба консервированная
|
1 281,3
|
1 425,9
|
827,1
|
1 259,7
|
Экстракт солодовый
|
203,2
|
194,6
|
670,2
|
729,6
|
Чай
|
646,0
|
1 022,3
|
634,9
|
1 385,9
|
Глюкоза, фруктоза
|
321,8
|
231,2
|
553,3
|
778,5
|
Овощи сушеные
|
753,9
|
873,5
|
528,9
|
664,0
|
Морковь, репа, свекла
|
293,8
|
144,6
|
482,1
|
333,9
|
Сухофрукты
|
7 399,5
|
4 196,7
|
443,8
|
659,7
|
Пиво
|
97,2
|
89,4
|
424,2
|
279,5
|
Плоды рожкового дерева
|
375,5
|
147,9
|
400,4
|
370,2
|
Кондитерские изделия из сахара
|
374,8
|
2311,9
|
309,3
|
972,0
|
Перец
|
25,3
|
74,5
|
287,9
|
527,4
|
Крахмал
|
1 245,9
|
464,0
|
236,7
|
131,0
|
Имбирь, шафран, лавровый лист
|
11,3
|
10,5
|
195,1
|
529,0
|
Ракообразные
|
73,4
|
160,4
|
124,0
|
432,1
|
Мучные кондитерские изделия
|
98,3
|
404,5
|
121,1
|
323,2
|
Моллюски
|
42,0
|
150,5
|
109,6
|
339,2
|
Шоколад
|
98,7
|
188,4
|
108,5
|
190,1