Особенности культуры в условиях рынка 929 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

В заседании по обсуждению поправок к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры» принимали участие заместитель председателя Мажилиса Парламента Гульмира Исимбаева, мажилисмены, вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, ответственные работники министерств культуры и спорта, юстиции, финансов, образования и науки. К разговору пригласили также общественных деятелей и экспертов, руководителей государственных организаций культуры и образования в сфере культуры, творческих союзов, представителей политических партий, не вошедших в Парламент, общественных объединений, НПО и СМИ.



Законопроект рассматривался в рамках деятельности Комитета по социально-культурному развитию. Рабочую группу возглавил депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан. Он подчеркнул, что вносимые поправки направлены в первую очередь на создание общественно значимой литературы и поддержку литераторов. Они касаются совершенствования механизма государственных закупок, условий деятельности организаций культуры.



Открывая заседание, Гульмира Исимбаева напомнила, что «творческая общественность внесла на рассмотрение рабочей группы предложения, направленные на создание по заказу государства высокохудожественных литературных произведений любых жанров, а также по обеспечению государственных библиотек, а их в стране около 5 тыс., социально значимой литературой». В случае принятия поправок из республиканского бюджета, как сообщила Г. Исимбаева, дополнительно потребуется 1 563 092 тыс. тенге. Из них на создание общественно значимой литературы – 607 824 тыс. тенге и на тиражирование этой литературы до 5 000 экземпляров – 955 268 тыс. тенге.



– Необходимо отметить, что эта норма изначально не нашла поддержки у государственных органов, – продолжила Гульмира Истайбековна. – Более того, это предложение на протяжении нескольких лет не находило решения. Только при активном участии руководства палаты, когда состоялось несколько встреч под председательством вице-премьера Имангали Тасмагамбетова с участием депутатов и руководителей заинтересованных государственных органов, в их разрешении наметились положительные сдвиги.



В итоге 25 октября предложения, выдвинутые творческой общественностью страны, были рассмотрены Республиканской бюджетной комиссией, и по ним вынесено положительное решение. В связи с этим член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Майра Айсина сообщила, что норму по дополнительному финансированию предлагается ввести с 2018 года. Законопроект, добавила она, предусматривает расширение государственного контроля для урегулирования всего процесса книгоиздания, в том числе для того, чтобы сделать издаваемые книги доступными во всех библиотеках страны.



– Что касается музеев, мы хотим дать им больше возможностей зарабатывать, ведь они предоставляют различную информацию обществу, но эти услуги неоплачиваемые, поэтому идет обсуждение, с тем чтобы дополнить закон новыми абзацами, – продолжила Майра Араповна. – Театры – это тоже особенная область, специфика творческого процесса может потребовать срочного приобретения нового реквизита. А в госзакупках свои правила, в которых не учитываются такие творческие моменты, они ограничивают потребности заказчиков в приобретении товаров, работ и услуг.



Разговор о гонорарах продолжил народный писатель, председатель Конфедерации творческих союзов Казахстана Олжас Сулейменов, который предложил банкам по примеру Италии отчислять деньги в фонд культуры. Он напомнил, что в 1998 году в этой стране был издан закон при президенте Чампи. Согласно этому документу, итальянский Парламент обязал частные банки часть своей годовой прибыли отчислять в независимый общественный фонд культуры. «Думаю, следует изучить этот закон», – добавил Олжас Омарович.



Из представителей Минфина возражать поэту никто не стал. Руководитель рабочей группы мажилисмен Бекболат Тлеухан в связи с этим отметил, что ни одно государство в СНГ не поднимает вопрос повышения гонораров для писателей, как это происходит сегодня в Казахстане.



Разговор коснулся также ненормативной лексики в фильмах, показываемых в кинозалах, по телеканалам. Депутаты сообщили, что со стороны зрителей по этому поводу высказываются уместные замечания. Поэтому было предложено дополнить новыми абзацами существующее законодательство. Заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции Азамат Бекперов сказал, что норма, позволяющая осуществлять контроль над созданием общественно значимой литературы, не должна противоречить Конституции. «Дело в том, что не в полной мере корреспондируется предлагаемая норма с положениями статьи 20 Конституции, согласно которой у каждого есть право получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом, – продолжил он. – В таких условиях гарантия свободы слова и творчества, а также запрет цензуры, установленные этой же статьей Конституции, не могут быть обеспечены в полной мере». В связи с этим он предложил рассмотреть ту редакцию, которую обсуждали ранее.



Внесение поправок должно будет способствовать созданию действительно качественной художественной литературы, отражающей жизненную действительность нашей страны, утверждают специалисты. Всего на выездном заседании в Алматы они обсудили 15 поправок. Депутат М. Айсина добавила, что в ближайшее время законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании.

