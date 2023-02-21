Особенности национальных выборов

Свежий выпуск
58
Игорь Прохоров

В Алматы на площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» эксперты обсудили преимущества и возможности смешанной избирательной системы.

Известные политологи, представители высших учебных заведений, академичес­ких кругов Казахстана, а также эксперты Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики поделились мнениями о практической реализации принципа смешанной избирательной системы.

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов отметил, что предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты стали центральным событием политической, информационной повестки дня для нашей страны на ближайшие месяцы. Одной из причин этого является проведение выборов по смешанной избирательной системе: 70% депутатов Мажилиса будут избираться по пропорциональной системе по партийным спискам и 30% – по мажоритарной. На уровне областных маслихатов и маслихатов городов рес­публиканского значения депутатские корпусы будут формироваться в соотношении 50 на 50 процентов. Районные же маслихаты и вовсе будут избираться полностью по мажоритарной системе.

С одной стороны, это не ново для казахстанской практики. Выборы 1999 и 2004 годов также проходили по смешанной системе. Однако с тех пор прошло более 15 лет и вырос­ло поколение казахстанцев, не знакомых с особенностями и процедурой «гибридных» выборов. Поэтому столь важно понять суть и преимущества смешанной избирательной системы, процедур голосования.

– Смешанная избирательная система достаточно распространена. По ней избираются законодательные власти в Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Южной Корее, Италии, Мексике и других странах. Из ближайших соседей подобную систему используют в России, Кыргызстане, Грузии, Литве. Конечно, каждая из стран имеет свои особенности, отличительные черты, – считает Еркин Тукумов.

По словам директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) при Президенте Кыргызской Рес­публики Канатбека Азиза, к изменениям избирательной системы и формирования депутатского корпуса Кыргызстан подтолк­нули октябрьские события 2020 года. Была проведена конституционная реформа, члены конституционного совещания предложили избирать депутатский корпус путем смешанной системы – как по мажоритарной, так и по пропорциональной системе.

– Предстоящие парламентские выборы в Казахстане являются свидетельством продолжения тех реформ, которые были объявлены Президентом Касым-Жомартом Токаевым, по обновлению политической системы, – говорит Шерадил Бактыгулов, научный сотрудник НИСИ при Президенте Кыргызстана. В мире идеальных систем выборов не существует, и понятно, что те наработки, которые есть в Кыргызстане, взаимообогащают наши страны.

– Сейчас мы задаемся вопросом о том, как создать эффективный Парламент, который сможет представить все политические взгляды и должным образом исполнять свою законодательную функцию. Одномандатные округа поз­волят представить в законодательном органе альтернативные взгляды, – убеж­ден Айдар Амребаев, руководитель Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения РК.

Гульнар Насимова, заведующая кафедрой политологии и политических технологий КазНУ им. аль-Фараби, считает, что партиям и кандидатам нужно чаще встречаться с молодежью. Молодой избиратель сейчас мыслящий, молодежь способна проанализировать предвыборную программу. Со­временная молодежь, особенно студенты, достаточно образованы, чтобы отличить манипуляции и фейки от правды.

– Люди еще мало знакомы с кандидатами и их программами. Считаю, что нужно взращивать избирателей, разъяснять им важность и пользу выборов для развития страны, – говорит Ольга Симакова, координатор проектов ОФ «ЦСПИ «Стратегия».

По итогам обсуждения эксперты дали позитивную оценку реформе избирательной системы в Казахстане. Участники дискуссии отметили возможность обеспечить плюрализм мнений в новом созыве Мажилиса Парламента РК. Возвращение мажоритарной составляющей в избирательную систему расширит поле публичной политики. Также участники мероприятия едины во мнении, что предстоящие выборы нуждаются в качественном аналитическом сопровождении.

Популярное

Все
Изобретения представителей ботайской культуры ранних коневодов на территории Северного Казахстана продолжают занимать умы ученых
В Национальном музее РК состоялась презентация научного сборника «Археологические исследования в Казахстане-2021»
Деревянных дел мастер
Почему выборы так важны
О политической модернизации страны
Трейлраннинг на курорте
Когда не нужно изображать улыбку
Я в айтишники пойду…
Особенности национальных выборов
«Призраки» станут домами
Свидетельство успехов независимого Казахстана
Центральная Азия: стимулы для интеграции
Вместо «зубрежки» – новые технологии
Что делать с миллионами шкур и тысячами тонн шерсти сельскохозяйственных животных?
Без срока давности
Жизненно необходимо
Бывает же такое!
Любимый народом
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Костанайцы стали меньше платить за тепло

Читайте также

Без срока давности
Жизненно необходимо
Свидетельство успехов независимого Казахстана
Почему выборы так важны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]