Особенности национальных выборов

Известные политологи, представители высших учебных заведений, академичес­ких кругов Казахстана, а также эксперты Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики поделились мнениями о практической реализации принципа смешанной избирательной системы.

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов отметил, что предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты стали центральным событием политической, информационной повестки дня для нашей страны на ближайшие месяцы. Одной из причин этого является проведение выборов по смешанной избирательной системе: 70% депутатов Мажилиса будут избираться по пропорциональной системе по партийным спискам и 30% – по мажоритарной. На уровне областных маслихатов и маслихатов городов рес­публиканского значения депутатские корпусы будут формироваться в соотношении 50 на 50 процентов. Районные же маслихаты и вовсе будут избираться полностью по мажоритарной системе.

С одной стороны, это не ново для казахстанской практики. Выборы 1999 и 2004 годов также проходили по смешанной системе. Однако с тех пор прошло более 15 лет и вырос­ло поколение казахстанцев, не знакомых с особенностями и процедурой «гибридных» выборов. Поэтому столь важно понять суть и преимущества смешанной избирательной системы, процедур голосования.

– Смешанная избирательная система достаточно распространена. По ней избираются законодательные власти в Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Южной Корее, Италии, Мексике и других странах. Из ближайших соседей подобную систему используют в России, Кыргызстане, Грузии, Литве. Конечно, каждая из стран имеет свои особенности, отличительные черты, – считает Еркин Тукумов.

По словам директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) при Президенте Кыргызской Рес­публики Канатбека Азиза, к изменениям избирательной системы и формирования депутатского корпуса Кыргызстан подтолк­нули октябрьские события 2020 года. Была проведена конституционная реформа, члены конституционного совещания предложили избирать депутатский корпус путем смешанной системы – как по мажоритарной, так и по пропорциональной системе.

– Предстоящие парламентские выборы в Казахстане являются свидетельством продолжения тех реформ, которые были объявлены Президентом Касым-Жомартом Токаевым, по обновлению политической системы, – говорит Шерадил Бактыгулов, научный сотрудник НИСИ при Президенте Кыргызстана. В мире идеальных систем выборов не существует, и понятно, что те наработки, которые есть в Кыргызстане, взаимообогащают наши страны.

– Сейчас мы задаемся вопросом о том, как создать эффективный Парламент, который сможет представить все политические взгляды и должным образом исполнять свою законодательную функцию. Одномандатные округа поз­волят представить в законодательном органе альтернативные взгляды, – убеж­ден Айдар Амребаев, руководитель Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения РК.

Гульнар Насимова, заведующая кафедрой политологии и политических технологий КазНУ им. аль-Фараби, считает, что партиям и кандидатам нужно чаще встречаться с молодежью. Молодой избиратель сейчас мыслящий, молодежь способна проанализировать предвыборную программу. Со­временная молодежь, особенно студенты, достаточно образованы, чтобы отличить манипуляции и фейки от правды.

– Люди еще мало знакомы с кандидатами и их программами. Считаю, что нужно взращивать избирателей, разъяснять им важность и пользу выборов для развития страны, – говорит Ольга Симакова, координатор проектов ОФ «ЦСПИ «Стратегия».

По итогам обсуждения эксперты дали позитивную оценку реформе избирательной системы в Казахстане. Участники дискуссии отметили возможность обеспечить плюрализм мнений в новом созыве Мажилиса Парламента РК. Возвращение мажоритарной составляющей в избирательную систему расширит поле публичной политики. Также участники мероприятия едины во мнении, что предстоящие выборы нуждаются в качественном аналитическом сопровождении.