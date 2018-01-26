Особенные дважды

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Марина Михайлова

Непосвященному зрителю вполне может показаться, что он пришел на выставку группы одаренных детей из художественных школ, изостудий или кружков изобразительного творчества. Потому что работ много – аж целых 100, и, кроме рисунков карандашом, представлены картины, написанные акварелью, ­гуашью, пастелью. Есть и поделки из пластилина. Все творения захватывают своей искренностью, непосредственностью, полетом фантазии, радостным и трепетным восприятием мира.

Эти трогательные работы – результат творчества двух авторов – Алана Мухитдинова и Алибека Каратая. Им по 19 лет. Природа соз­дала их особенными: Алану и Алибеку поставлен диагноз аутизм­. И они воспринимают мир несколько иначе, чем обычные люди. Твор­чество для них – это и способ самовыражения, творческого и эмоционального; и арт-терапия, ощущение внутреннего комфорта.

Алибек увлекается живописью, лепкой из пластилина и… созданием собственных мультфильмов. Его пластилиновые мультяшные герои, что «гостят» на выставке, выглядят ничуть не хуже персонажей известных советских пластилиновых анимационных фильмов. И кажется, что они вот-вот задвигаются, и в галерее оживет сказка. Юноша самостоя­тельно освоил компьютерную программу, с помощью которой создает анимацию. Для его семьи это стало неожиданностью. Он сам придумывает сюжеты своих мультфильмов, наделяет их героев добротой, самовлюбленностью, жадностью и другими нравственными качествами человека, и сам их озвучивает. Анимационное творчество Алибека отмечено наградой VI Международного фестиваля достижений людей с аутизмом, который прошел в 2015 году в Канаде. Наш начинающий мультипликатор занял 2-е место в номинации «Искусство». Примечательно и то, что представитель из Казахстана впервые участвовал в этом международном мероприятии. Поездка за океан стала для Алибека такой же фантастической, как полет на Луну.

В прошлом году юноша прошел обучение в колледже при Казахской национальной академии искусств им. Жургенова. Его специализацией была анимационная графика, постигал он и другие специальные дисциплины – академическую живопись и академический рисунок.

– Мы очень тепло к нему относимся и гордимся, что он учился у нас, – сказала руководитель этого колледжа Зура Жумахметова.

Опыт этой учебы не прошел даром: результатом стали работы, выполненные в академичес­ком стиле.

– Мой сын – разносторонний человек, – сказала мама Алибека Жанат Каратай. – Помимо увлечения творчеством Алибек играет в шахматы, занимается плаванием, катается на сноуборде. Лепкой из пластилина он увлекся в 4 года и хочет посвятить себя анимации. Еще мечтает посетить все музеи мира.

Картины и рисунки, написанные разными видами красок, – работы Алана. Особое внимание привлекают его «Кубики», «Тре­угольники», «Шарики» – абстракт­ные композиции с гео­метрическими фигурами, выполненные масляной пастелью.

– Но в основном Алан изображает действительность в реалистичном плане, – отмечает искусствовед и куратор выставки Наталия Баженова. – Всмотритесь в картину «За стеклом». Автор передает настроение поздней осени: зима медленно опускается на солнечное покрывало оранжевых листьев. А вот эту картину под названием «Хочу быть шерифом» Алан написал под впечатлением от фильмов про полицейских и ковбоев. В этой работе он выражает свое стремление быть похожим на их героев – мужественных, бесстрашных парней, которые приходят на помощь.

Это выставка называется «Два мира – две судьбы», проходит она в Центральном выставочном зале Государственного музея искусств им. А. Кастеева. Ее устроителями выступили фонды Darai и Pioner concept, созданные мамами Алана и Алибека. Фонды призваны оказывать детям-аутистам всестороннюю поддержку.

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