В Усть-Каменогорске полицейские исполнили мечту малыша.

В социальных сетях на страничке департамента полиции Восточно-Казахстанской области появилось трогательное сообщение. Жительница Усть-Каменогорска Мадина рассказала, как накануне Наурыза сотрудники патрульного автомобиля с бортовым номером 124 поздравили ее четырехлетнего сынишку Алана. Малыш мечтает стать полицейским, на улице он всегда ищет глазами служебные машины правоохранительных органов.

– У Алана день рождения как раз накануне Наурыза, – пояснила молодая мама. – Я обратилась к экипажу, патрулировавшему нашу улицу. Попросила поздравить моего сына. Сотрудники сразу согласились.

Старший инспектор службы батальона патрульной полиции Шахмурат Ержанов и инспектор службы Мират Жашенов въехали во двор с включенными проблес­ковыми маячками. Подошли к обомлевшему малышу, сказали ему много теплых слов. И подарили игрушечную полицейскую машинку. Алан был счастлив! Как написала в соцсетях Мадина, ее сын прыгал от радости, он получил особенный подарок и море положительных эмоций.

– Спасибо нашим полицейским, благодаря им у сына получился незабываемый праздник! – заключила Мадина.