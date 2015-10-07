Особенный сезон Свежий выпуск 451 Каракозайым ДАЛИШОВА

Четыре харизматичных музыканта – художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель РК Ернар Мынтаев (виолончель), Айдар Токталиев (первая скрипка), Алексей Лебедев (вторая скрипка) и Бекзат Сайлаубайулы (альт) решили подарить ценителям искусства вечер струнной музыки. В его программу вошли произведения Газизы Жубановой, прозвучали кюи «Салтанат» Толегена Момбекова, «Ерке сылқым» Абдимомына Желдыбаева. Также в концерте выступил ансамбль «Қорқыт». А еще состоялась премьера творения молодого пианиста и композитора Армана Жайыма – квартет № 1. Его маэстро написал еще в 2011 году специально для этого коллектива.

В этот вечер в зрительном зале присутствовала дочь Газизы Жубановой, пианистка Дина Мамбетова. Послушать первое исполнение своего произведения пришел и Арман Жайым. С особым трепетом они внимали музыкантам.

В ближайших планах коллектива – дать концерты, где они намерены представить на суд слушателей цикл квартетов Бетховена. По мнению Ернара Мынтаева, это своего рода новая планка для квартета.

– Данный сезон станет особенным, – отметил он. – Впервые в Казахстане прозвучит цикл квартетов великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Признаюсь сразу, для меня это было мечтой. Я думал о том, что когда-нибудь мы поднимемся на эту высоту – сыграем не один квартет, а целый цикл. Не зря же сегодня большинство международных музыкальных агентств, начиная работать с музыкантами, спрашивают: есть ли в репертуаре цикл? Так вот, сегодня квартет им. Жубановой попытается взять эту «планку». Надеюсь, успешно.



