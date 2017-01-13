Экологическая безопасность, «зеленая» экономика, лесис­тость страны, состояние природы и окружающей среды в целом при любых обстоятельствах остаются темой номер один. И в первую очередь эти важные для всей нации задачи призваны решать национальные природные парки. Поэтому вполне закономерно, что после 5 лет независимости на карте суверенной республики появились эти учреждения.

С первого колышка в ГНПП «Кокшетау» – его нынешний генеральный директор Кудабай Батыков. В таких случаях говорят: поднимались вместе. Поэтому попытаемся рассказать о юбиляре в параллельной плоскости природы и человека, разбив все 20 лет по знаковым этапам. Но прежде любопытная ремарка. Возглавляли временные дирекции создаваемых национальных парков, как правило, представители бывшей партийно-советской элиты. А что, должность солидная, обязанности так себе, думали некоторые, выехал в лес – и ты уже на работе.

Даже года не прошло, как в руководящих креслах появились новые люди, профессионалы своего дела. Тот же ГНПП «Кокшетау» в 1996 году возглавил Кадес Сагадиев, сын известного лесника. 13 лет он простоял на капитанском мос­тике, превратив учреждение в школу передового опыта, что касается охраны и воспроизводства лесонасаждений, сох­ранения и восстановления уникальных горно-лесных и озерных экосистем, памятников природы, археологии, нацио­нальной культуры на севере Казахстана.

На этом посту его сменил Хусаин Савазов. Начинал трудовую биографию с рабочего пилорамы, пройдя путь от лесника до гендиректора. За минувшие годы было немало знаменательных и огорчительных моментов. Например, в 2005 году случился бурелом, многие лесные массивы в одно мгновение превратились в свалку размером в 231 га. Спустя 2 года аномальное явление повторилось, но уже с гораздо большим размахом. Под ветроломом оказались 6 034 га.

И все-таки приятные минуты выпадали чаще. Помню, Кадеке радовался, словно мальчишка, видя, как сосенки самовысевом наглючим образом наступали на зерновые поля, готовые кричать: лес идет, лесу дорога. Тут же гендиректор комментировал радостное событие: «Природа расправляет плечи, когда ее окружают и сопровождают идеальные условия...»

В бытность Савазова создается прочный заслон от бра­коньеров. Что касается этой темы, расскажу об одной характерной истории. В Нижнебурлукском лесничестве долгие годы работал и работает до сих пор егерем Валерий Морин. Частенько пересекался с ним, непревзойденным балагуром и таким же непревзойденным мастером своего дела, в его охотугодьях, бывало, вместе ловили рыбу, ходили по грибы.

Однажды застал его на местном пруду – кстати, запруду сделали по его инициативе – за любопытным занятием. Забросил в лодку два мешка дробленки и направился с грузом в прибрежные камыши. Для чего – непонятно. Позже выяснилось – подкармливать дикие утиные выводки домашним зерном, и подкармливает до тех пор, пока те не станут на крыло. Жена Елизавета на чем свет стоит ругается: свою живность нечем кормить, а он домашние запасы природе задарма отдает.

Все лето проживает в самодельной сторожке, охраняя 24 часа в сутки закрепленные за ним угодья от браконьеров. Зимой без выходных и отдыха на снегоходе бороздит прос­торы. Природа для Валерия Ивановича всегда на первом месте. Как-то получаю от него письмо с просьбой переправить руководству страны, сам точного адреса не знает. «Если есть такая возможность, прошу для егерей, лесников продлить сроки выхода на пенсию до 70 лет», – было написано его рукой. Этим желанием, пожалуй, все и сказано. Ему 68 лет, но до сих пор остается в должности егеря.

А подробно рассказываю об этом человеке потому, что такие люди, как В. Морин, являются стержнем нацпарка, его гордостью, тем более их в коллективе большинство. Уже при ГНПП «Кокшетау» появились династии Уросовых, Зальцманов, Сантасовых, Тиржановых, Батыковых, Аскаровых, Соболевых, Ларионовых, Бейсенгуловых. Но вернемся к обещанному выше сценарию.

В год создания нацпарка К. Батыков работал лесничим. Долж­ность в лесном хозяйстве ответственная, если не ключевая. Специалистом слыл опытным, подающим надежды хорошего организатора. Летом 1996 года приглашают коллектив лесхоза «Озерный» на общее собрание и объявляют: с завтрашнего дня мы уже национальный парк. Вопросов возникло много, в основном касались зарплаты, мате­риальной базы, все-таки статус государственного, да еще национального, придавал новому учреждению особый вес.

Однако коренных изменений на том этапе не последовало. 1996 год в начинающейся истории молодого государства оказался наиболее тяжелым. Масш­табные задачи приходилось решать, используя скромные возможности. Общая площадь парка в то время составляла 78,5 тыс. га, бюджет едва превышал 5 млн тенге, в штате числились 98 сотрудников. Каждый филиал имел по одной старенькой пожарной машине, с десяток лопат, метел, на том материально-техническая база заканчивалась.

Директора ездили на перекладных, о чем еще можно было говорить. Ни тракторов, ни плугов, ни противопожарных ранцев-опрыскивателей. И тем не менее в первый год удалось заготовить 47,3 тыс. кубометров древесины, не допустить ни одного пожара и... не посадить ни одного дерева. К посадкам оказалась не подготовленной почва, да и силенок не хватало.

Спустя 5 лет Батыкова наз­начают главным лесничим Айыртауского филиала. Времени прошло немного, однако нацпарк заметно преобразился. Выросло почти в 5 раз бюджетное финансирование, на 166 га высажены молодые сосенки и березки, в 3 раза выросло число сотрудников. Начали поступать первые колесные тракторы, навесные орудия к ним, пополнился противопожарный автопарк.

Такая важная деталь. В первые годы становления ГНПП «Кокшетау» объемы лесовосстановительных рубок составляли 180 тыс. кубов, рубок ухода – 220 тыс. кубов. После наделения учреждения статусом особо охраняемой природной территории рубки главного пользования законодательно были запрещены, кроме рубок ухода и санитарных.

Тем самым государство гарантировало неприкосновенность лесного фонда нацпарков, одно­временно запретив на их территориях какую-либо хозяйственную деятельность. К слову сказать, в Казахстане сегодня 25 особо охраняемых территорий, из них 10 национальных парков, 10 государственных заповедников и 5 государственных резерватов. Природа таким образом получила от государства щедрый «подарок», оказавшись под его надежной защитой.

Кстати, в обычных лесхозах год назад создали дополнительные ТОО по заготовке древесины. Лесоводы страны забили тревогу: с какой целью, для чего? Делового леса по большому счету кот наплакал, а предприятия по его заготовке успешно созданы. Подобным неуклюжим решением, хотим мы этого или не хотим, возрождаем и развиваем потребительское отношение к природе, рубим сук, на котором уже неуютно восседаем сами. Нацпарки очередное головотяпство в лесной отрасли, слава богу, обошло стороной. В них как раз и увеличивается лесис­тость – главный показатель экологического благополучия.

Забегая вперед, скажем: за 20 лет территория ГНПП «Кокшетау» с 78,5 тыс. га выросла до 182 076 га. Кроме того, приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК 8 лет назад за нацпарком закреплен Согровский государственный зоологический природный заказник площадью 134,1 тыс. га.

…В 2002 году Кудабай Таушкеевич назначается директором Шалкарского филиала, пробыв в этой должности 14 лет. По его образному выражению, они в это время далеко не бедняки, они крепкие середняки. Считай, в каждом лесничестве (филиалы уже не рассматриваются) появились собственные пожарные машины, собственные офисы, крытые стоянки для техники, лесная охрана получает легковой и гужевой транспорт, мотоциклы. Высаживаются деревья на площади от 120 до 170 га. За 20 лет зеленое кольцо приросло массивом в 2 600 га, площадь, пройденная пожаром, оказалась в разы меньше. В юбилейном году огонь успел похозяйничать лишь на 0,48 га, везде ему был обеспечен проч­ный заслон.

Разительные перемены зат­ронули финансирование. В динамике это выглядит так. В 1996 году бюджет учреждения составлял 5,2 млн тенге, в ­2001-м – 24,8 млн, в 2002-м – 76,4 млн, в 2016 году – 495,6 млн тенге. Таким образом, государство достойно проводит экологическую политику, укрепляясь само, укрепляя природоохранные учреж­дения, где первую скрипку играют особо охраняемые территории.

В настоящее время в сос­тав ГНПП «Кокшетау» входят 5 филиалов. В СКО – Айыртау­ский (46 234 га), Арыкбалыкский (52 735 га), Шалкарский (35 542 га), в Акмолинской облас­ти – Зерендинский (36 625 га), «Орманды булак» (10 940 га). У истоков создания нацпарка стоя­ли Марьяш Абирова, Евгения Свист, Фавзия Ахметова, Иван Карапиди, Владимир Соболев, Павел Гайдамович, Беркут Тиржанов, Кайрат Хамзин…

– 20 лет состоять на службе у природы в качестве национального парка – большая школа, – подчеркивает его гендиректор К. Батыков. – Прежде хорошего лесника подобрать была целая проблема, мало находилось желающих за скромную зарплату заступать на ответственную должность, да еще контролируя обход на своих двоих. Сейчас принимаем сотрудников по конкурсу. Кроме зарплаты, возросло понимание важности профессии, ту же охрану леса уже первому встречному не доверишь.