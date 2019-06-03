Особо важная роль

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В своем приветственном слове Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень развития взаимоотношений между Казахстаном и Европейским союзом.

– Мы встречались с Вами несколько раз. В период Вашего председательства было заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Республикой Казахстан. В этом году ожидается завершение его ратификации. В целом у нас хорошие перспективы, – сказал Елбасы.

В свою очередь Дональд Туск подчеркнул особую роль ­Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии Казахстана, укреплении международного авторитета страны.

– Ваша роль в регионе особая и важная. Я очень рад встретиться с Вами. Мы высоко ценим Ваш разумный и ответственный подход в транзите власти. Думаю, что вся Европа была впечатлена этим шагом, – отметил председатель Европейского совета.

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