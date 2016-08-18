​Особое внимание – нуждам и проблемам граждан

М. Кул-Мухаммед проинспектировал ход реализации приоритетных государственных программ в области. В Бурабайском районе он ознакомился с ходом капитального ремонта школы-интерната, оценил качество строительства нового детского сада, посетил кресть­янское хозяйство, а по итогам поездки провел в Кокшетау встречу с областным активом партии.

Встреча с крестьянами проходила в поле, где механизаторы рассказали о своей работе.

– Наша область – один из основных зерносеющих регионов Казахстана. Ежегодный сбор пшеницы исчисляется здесь миллионами тонн. Этой осенью урожай тоже будет богатым, – заверили высокого гостя местные аграрии.

В беседе обсуждались результаты работы комиссии по земельной реформе. С рекомендациями, выработанными по итогам общенационального диалога, акмолинские хлеборобы согласны. В частности, глава крестьянского хозяйства Серик Омаров, на полях которого побывал М. Кул-Мухаммед, заявил, что «к земле нужно относиться по-хозяйски бережно и ответственно, тогда она будет приносить пользу не только нынешнему, но и будущим поколениям казахстанцев».

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» поддержал позицию опытного агрария, отметив, что успехи крестьянского хозяйства С. Омарова являются прямым доказательством его же слов. У фермера 1 254 гектара земли. При этом он внедрил «нулевую», то есть самую безвредную, щадящую обработку почвы, обзавелся передовым немецким оборудованием и ежегодно собирает богатый урожай не только хлеба, но и льна, картофеля, а также овощей.

– У некоторых сформировалось ошибочное представление о том, что чуть ли не каждый фермер арендует десятки тысяч гектаров сельхозугодий, – говорит М. Кул-Мухаммед. – На самом деле абсолютное большинство из них, как и хозяйство С. Омарова, арендует не более 1–2 тысяч гектаров земли. Но благодаря президентской поддержке субсидирования зерновых и масличных культур, семеноводства и племенного животноводства, а также дизельного топлива они не только успешно функционируют, но и ежегодно наращивают обороты. Именно таким заботливым аграриям нужно доверять землю, именно на их нужды направлена земельная реформа.

Ежегодно государство инвестирует в Акмолинский регион десятки миллиардов тенге в рамках сразу нескольких государственных программ. М. Кул-Мухаммед проверил эффективность этих капиталовложений.

В Щучинске он ознакомился с ходом капитального ремонта школы-интерната. За почти 70 лет существования комплекс зданий сильно обветшал. В нынешнем году в рамках президентской программы «Дорожная карта занятости-2020» на его обновление было направлено 167 млн тенге. К ноябрю строители работу обещают завершить.

– Наши здания давно нуждались в капитальном ремонте, – говорит директор школы-интерната Алтыншаш Исмагулова. – Особенно в последние десять лет ребятам было очень не комфортно учиться и жить в таких условиях. И вот благодаря программе «ДКЗ-2020» были выделены средства, и сейчас капремонт в самом разгаре. Это очень радует и педагогический коллектив, и учащихся, и родителей. Я думаю, что они будут еще больше гордиться нашим учебным заведением.

Программа решает сразу два вопроса: позволяет провести ремонт объектов социальной инфраструктуры и снять вопрос с занятостью населения.

– Я искала работу больше трех месяцев, но найти так и не смогла, – говорит мастер-отделочник Анастасия Запольник. – Обратилась в районный центр занятости населения, и мне предложили участвовать в ремонте этой школы. Сейчас работаю мастером-отделочником, получаю хорошую заработную плату. А после завершения ремонта мне уже предложили такую же работу в другом месте. Благодаря программе «ДКЗ-2020» во многих городах Казахстана сегодня идет большая стройка.

Для ремонта этой школы по программе «ДКЗ-2020» было задействовано 56 человек, половина из них направлена с Центра занятости.

– Делаем ремонт качественно и на совесть. Уверены, что школьникам и учителям понравится результат нашего труда. Обязуемся завершить ремонт к намеченному сроку, – отметил начальник участка строительной бригады Нарбота Кубегенов.

Всего по этой программе только нынче акмолинцам выделено почти 4 млрд тенге. Им предстоит отремонтировать 33 объекта образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры. С еще большим размахом в регионе реализуется программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», в рамках которой в нашей стране строят не только тысячи километров новых суперсовременных магистралей, но и больницы, жилые дома, школы, теплотрассы и детские сады.

В Кокшетау, в микрорайоне «Коктем», сейчас реконструируют теплосеть и сдают в эксплуатацию новый детсад – самый большой в городе. Государство вложило в этот проект 678 млн тенге. Качеством строительства М. Кул-Мухаммед остался доволен.

– Президентская программа «Нұрлы жол» дает мощнейший толчок развитию всей экономики нашей страны в условиях глобального экономического кризиса, – сказал он. – Если в этом году по данной программе в республике осваивается 770 миллиардов тенге, то только в Акмолинской области республиканскими и областными организациями будет освоено более 57 миллиардов тенге. Это больше, чем бюджет вашего региона десятилетней давности. Почувствуйте разницу! Это поддержка малого и среднего бизнеса, открытие новых рабочих мест, достойная зарплата и поступление налогов в местный бюджет. Как видите, одной только президентской программой решается целый комплекс проблем.

М. Кул-Мухаммед отметил, что по поручению Президента специальные комиссии партийного контроля осуществляют постоянный мониторинг качества исполнения государственных программ на местах. Это позволяет выявлять проблемы на самой ранней стадии, исправлять недочеты, что в результате обеспечивает эффективность капиталовложений.

В частности, если говорить о строительстве детского сада, такие недочеты были.

– Мы начали строить этот детский сад в 2013 году, – рассказывает застройщик Серик Ешмагамбетов. – Из-за ограничений финансирования в самом начале у нас строительство шло не очень продуктивно, затем нас перевели на программу «Нұрлы жол», из республиканского бюджета были выделены необходимые средства, и мы смогли за короткий срок освоить почти 450 миллионов тенге и завершить все работы к нашему профессиональному празднику, к Дню строителя. У нас на объекте работало свыше 100–120 человек, у всех была достойная зарплата. Мы рады, что построили такой прекрасный, значимый для нашего города и даже для области социальный объект.

Не говорим уже о том, как рады ему дети и родители.

– Сегодня мы готовы принять 280 дошкольников, обеспечим 80 человек рабочими местами, – говорит и. о. заведующего детским садом Гульнар Искакова. – Мы очень ждали открытия этого садика, так как детишки вынужденно сидели дома, а теперь они будут получать хорошее дошкольное образование. Наш детский сад гуманитарно-эстетического направления. Здесь будут преподаваться хореография, уроки этики и эстетики, проводиться уроки изобразительного искусства, созданы все условия для того, чтобы подготовить настоящего конкурентоспособного гражданина нашей республики. Можно с уверенностью сказать, что это один из лучших детсадов в нашем городе.

В целом, как показывают результаты проверок, вопросов, требующих повышенного внимания «Нур Отана», еще много. М. Кул-Мухаммед обозначил их во время встречи с партийным активом области, которая состоялась в областном филиале партии. Он поручил усилить контроль работы госорганов на местах, а также проводить постоянный анализ социально-экономической ситуации в регионе, уделив особое внимание нуждам и проблемам граждан.

– Контроль за эффективным использованием средств, выделенных на реализацию государственных программ, возложен на партию «Нур Отан», – говорит депутат Кокшетауского городского маслихата, активист Роза Арыстан. – Мы ежемесячно приезжали и проверяли качество строительства детского сада в микрорайоне «Коктем». Никаких нареканий к подрядчикам не было. Строители выдерживают намеченные сроки, выделенные деньги освоены стопроцентно. Я уверена, что в октябре этот объект будет сдан, проблем нет.

В ходе встречи М. Кул-Мухаммед коснулся и другого важного вопроса – предстоящего 25-летия нашей Независимости.

– За это время мы прошли путь, который другие страны проходят в течение нескольких десятков лет, а некоторым из них потребовалось почти столетие, – сказал он.

Как отмечалось, этот год знаменателен еще и победой партии «Нур Отан» на парламентских выборах.

– Народ доверяет партии – партии Президента и нашего общего Лидера, и об этом мы должны всегда помнить. Учитывая, что «Нур Отан» является единственной реальной политической силой, способной консолидировать общество, мы должны направить общие усилия на решение важных задач, – сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

Речь также зашла о развитии региона. Акмолинская область по результатам мониторинга основных показателей социально-экономического развития в масштабах республики по четырем показателям заняла первое место. Хорошие результаты достигнуты в регионе по количеству действующих субъектов МСБ, инвестициям в основной капитал и валовому выпуску продукции сельского хозяйства. На особом контроле подготовка к уборочной кампании, обеспечение удешевленным ГСМ, подготовка элеваторов, спецтехники. Также в регионе планомерно идет подготовка к отопительному сезону. Предусматривается, что все социальные объекты должны закончить ее до 25–27 августа, а в теплоисточниках работа по подготовке должна завершиться до 15 сентября.

Перед «Нур Отаном» стоят большие задачи по решению проблем индустриализации, поддержке предпринимателей, социально уязвимых слоев населения, обеспечению населения рабочими местами и жильем. В рамках проекта «Бақытты балалық шақ» партия совместно с МОН РК проводит республиканскую акцию «Дорога в школу», поддерживая детей из социально уязвимых семей.

– Надо взять этот вопрос на особый контроль, максимально охватить и подготовить детей данной категории к новому учебному году, – сказал М. Кул-Мухаммед.

Активно работает обратная связь с населением. В общественные приемные партии Акмолинской области поступило 1 987 обращений граждан.

В завершение своего выступления первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» акцентировал внимание на необходимости эффективной работы по всем обозначенным направлениям.

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