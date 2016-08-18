​Особое внимание – нуждам и проблемам граждан

Свежий выпуск
663
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

М. Кул-Мухаммед проинспектировал ход реализации приоритетных государственных программ в области. В Бурабайском районе он ознакомился с ходом капитального ремонта школы-интерната, оценил качество строительства нового детского сада, посетил кресть­янское хозяйство, а по итогам поездки провел в Кокшетау встречу с областным активом партии.

Встреча с крестьянами проходила в поле, где механизаторы рассказали о своей работе.

– Наша область – один из основных зерносеющих регионов Казахстана. Ежегодный сбор пшеницы исчисляется здесь миллионами тонн. Этой осенью урожай тоже будет богатым, – заверили высокого гостя местные аграрии.

В беседе обсуждались результаты работы комиссии по земельной реформе. С рекомендациями, выработанными по итогам общенационального диалога, акмолинские хлеборобы согласны. В частности, глава крестьянского хозяйства Серик Омаров, на полях которого побывал М. Кул-Мухаммед, заявил, что «к земле нужно относиться по-хозяйски бережно и ответственно, тогда она будет приносить пользу не только нынешнему, но и будущим поколениям казахстанцев».

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» поддержал позицию опытного агрария, отметив, что успехи крестьянского хозяйства С. Омарова являются прямым доказательством его же слов. У фермера 1 254 гектара земли. При этом он внедрил «нулевую», то есть самую безвредную, щадящую обработку почвы, обзавелся передовым немецким оборудованием и ежегодно собирает богатый урожай не только хлеба, но и льна, картофеля, а также овощей.

– У некоторых сформировалось ошибочное представление о том, что чуть ли не каждый фермер арендует десятки тысяч гектаров сельхозугодий, – говорит М. Кул-Мухаммед. – На самом деле абсолютное большинство из них, как и хозяйство С. Омарова, арендует не более 1–2 тысяч гектаров земли. Но благодаря президентской поддержке субсидирования зерновых и масличных культур, семеноводства и племенного животноводства, а также дизельного топлива они не только успешно функционируют, но и ежегодно наращивают обороты. Именно таким заботливым аграриям нужно доверять землю, именно на их нужды направлена земельная реформа.

Ежегодно государство инвестирует в Акмолинский регион десятки миллиардов тенге в рамках сразу нескольких государственных программ. М. Кул-Мухаммед проверил эффективность этих капиталовложений.

В Щучинске он ознакомился с ходом капитального ремонта школы-интерната. За почти 70 лет существования комплекс зданий сильно обветшал. В нынешнем году в рамках президентской программы «Дорожная карта занятости-2020» на его обновление было направлено 167 млн тенге. К ноябрю строители работу обещают завершить.

– Наши здания давно нуждались в капитальном ремонте, – говорит директор школы-интерната Алтыншаш Исмагулова. – Особенно в последние десять лет ребятам было очень не комфортно учиться и жить в таких условиях. И вот благодаря программе «ДКЗ-2020» были выделены средства, и сейчас капремонт в самом разгаре. Это очень радует и педагогический коллектив, и учащихся, и родителей. Я думаю, что они будут еще больше гордиться нашим учебным заведением.

Программа решает сразу два вопроса: позволяет провести ремонт объектов социальной инфраструктуры и снять вопрос с занятостью населения.

– Я искала работу больше трех месяцев, но найти так и не смогла, – говорит мастер-отделочник Анастасия Запольник. – Обратилась в районный центр занятости населения, и мне предложили участвовать в ремонте этой школы. Сейчас работаю мастером-отделочником, получаю хорошую заработную плату. А после завершения ремонта мне уже предложили такую же работу в другом месте. Благодаря программе «ДКЗ-2020» во многих городах Казахстана сегодня идет большая стройка.

Для ремонта этой школы по программе «ДКЗ-2020» было задействовано 56 человек, половина из них направлена с Центра занятости.

– Делаем ремонт качественно и на совесть. Уверены, что школьникам и учителям понравится результат нашего труда. Обязуемся завершить ремонт к намеченному сроку, – отметил начальник участка строительной бригады Нарбота Кубегенов.

Всего по этой программе только нынче акмолинцам выделено почти 4 млрд тенге. Им предстоит отремонтировать 33 объекта образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры. С еще большим размахом в регионе реализуется программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», в рамках которой в нашей стране строят не только тысячи километров новых суперсовременных магистралей, но и больницы, жилые дома, школы, теплотрассы и детские сады.

В Кокшетау, в микрорайоне «Коктем», сейчас реконструируют теплосеть и сдают в эксплуатацию новый детсад – самый большой в городе. Государство вложило в этот проект 678 млн тенге. Качеством строительства М. Кул-Мухаммед остался доволен.

– Президентская программа «Нұрлы жол» дает мощнейший толчок развитию всей экономики нашей страны в условиях глобального экономического кризиса, – сказал он. – Если в этом году по данной программе в республике осваивается 770 миллиардов тенге, то только в Акмолинской области республиканскими и областными организациями будет освоено более 57 миллиардов тенге. Это больше, чем бюджет вашего региона десятилетней давности. Почувствуйте разницу! Это поддержка малого и среднего бизнеса, открытие новых рабочих мест, достойная зарплата и поступление налогов в местный бюджет. Как видите, одной только президентской программой решается целый комплекс проблем.

М. Кул-Мухаммед отметил, что по поручению Президента специальные комиссии партийного контроля осуществляют постоянный мониторинг качества исполнения государственных программ на местах. Это позволяет выявлять проблемы на самой ранней стадии, исправлять недочеты, что в результате обеспечивает эффективность капиталовложений.

В частности, если говорить о строительстве детского сада, такие недочеты были.

– Мы начали строить этот детский сад в 2013 году, – рассказывает застройщик Серик Ешмагамбетов. – Из-за ограничений финансирования в самом начале у нас строительство шло не очень продуктивно, затем нас перевели на программу «Нұрлы жол», из республиканского бюджета были выделены необходимые средства, и мы смогли за короткий срок освоить почти 450 миллионов тенге и завершить все работы к нашему профессиональному празднику, к Дню строителя. У нас на объекте работало свыше 100–120 человек, у всех была достойная зарплата. Мы рады, что построили такой прекрасный, значимый для нашего города и даже для области социальный объект.

Не говорим уже о том, как рады ему дети и родители.

– Сегодня мы готовы принять 280 дошкольников, обеспечим 80 человек рабочими местами, – говорит и. о. заведующего детским садом Гульнар Искакова. – Мы очень ждали открытия этого садика, так как детишки вынужденно сидели дома, а теперь они будут получать хорошее дошкольное образование. Наш детский сад гуманитарно-эстетического направления. Здесь будут преподаваться хореография, уроки этики и эстетики, проводиться уроки изобразительного искусства, созданы все условия для того, чтобы подготовить настоящего конкурентоспособного гражданина нашей республики. Можно с уверенностью сказать, что это один из лучших детсадов в нашем городе.

В целом, как показывают результаты проверок, вопросов, требующих повышенного внимания «Нур Отана», еще много. М. Кул-Мухаммед обозначил их во время встречи с партийным активом области, которая состоялась в областном филиале партии. Он поручил усилить контроль работы госорганов на местах, а также проводить постоянный анализ социально-экономической ситуации в регионе, уделив особое внимание нуждам и проблемам граждан.

– Контроль за эффективным использованием средств, выделенных на реализацию государственных программ, возложен на партию «Нур Отан», – говорит депутат Кокшетауского городского маслихата, активист Роза Арыстан. – Мы ежемесячно приезжали и проверяли качество строительства детского сада в микрорайоне «Коктем». Никаких нареканий к подрядчикам не было. Строители выдерживают намеченные сроки, выделенные деньги освоены стопроцентно. Я уверена, что в октябре этот объект будет сдан, проблем нет.

В ходе встречи М. Кул-Мухаммед коснулся и другого важного вопроса – предстоящего 25-летия нашей Независимости.

– За это время мы прошли путь, который другие страны проходят в течение нескольких десятков лет, а некоторым из них потребовалось почти столетие, – сказал он.

Как отмечалось, этот год знаменателен еще и победой партии «Нур Отан» на парламентских выборах.

– Народ доверяет партии – партии Президента и нашего общего Лидера, и об этом мы должны всегда помнить. Учитывая, что «Нур Отан» является единственной реальной политической силой, способной консолидировать общество, мы должны направить общие усилия на решение важных задач, – сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

Речь также зашла о развитии региона. Акмолинская область по результатам мониторинга основных показателей социально-экономического развития в масштабах республики по четырем показателям заняла первое место. Хорошие результаты достигнуты в регионе по количеству действующих субъектов МСБ, инвестициям в основной капитал и валовому выпуску продукции сельского хозяйства. На особом контроле подготовка к уборочной кампании, обеспечение удешевленным ГСМ, подготовка элеваторов, спецтехники. Также в регионе планомерно идет подготовка к отопительному сезону. Предусматривается, что все социальные объекты должны закончить ее до 25–27 августа, а в теплоисточниках работа по подготовке должна завершиться до 15 сентября.

Перед «Нур Отаном» стоят большие задачи по решению проблем индустриализации, поддержке предпринимателей, социально уязвимых слоев населения, обеспечению населения рабочими местами и жильем. В рамках проекта «Бақытты балалық шақ» партия совместно с МОН РК проводит республиканскую акцию «Дорога в школу», поддерживая детей из социально уязвимых семей.

– Надо взять этот вопрос на особый контроль, максимально охватить и подготовить детей данной категории к новому учебному году, – сказал М. Кул-Мухаммед.

Активно работает обратная связь с населением. В общественные приемные партии Акмолинской области поступило 1 987 обращений граждан.

В завершение своего выступления первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» акцентировал внимание на необходимости эффективной работы по всем обозначенным направлениям.

фото автора

Популярное

Все
Формализмом не пахло, формализмом несло!
На партийном поле перемены
Услышан глас народа
Серебряный уровень Астаны
Новый вуз вместо старых двух
Потенциал, требующий раскрытия
Героизм, самоотверженность и взаимовыручку проявляют жители Риддера, чтобы спасти город от замерзания
РК – ЕС: сохранять динамику отношений
Чтоб избежать аварий и смертельных травм
Не предавать забвению
«За окном дикие минуса»
На здоровье!
Выставили на мороз
Сохранить темп реформ
Платить или не платить? Вот главный вопрос, который по сей день волнует столичных водителей, оставляющих своих железных коней под знаками 5.15 «Место стоянки» и 7.8 «Платные услуги»
Минус один детский сад
Выборы: перезагрузка
Вернули государству
Была свободной «без», а станет «с»
Жарайсың, Елена!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Накатавшая новые штрафы "VIP-казашка" из Каскелена осталась без авто
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Ей 76 и она – профессиональный медиатор
В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата

Читайте также

Свежий выпуск
Не предавать забвению
Свежий выпуск
РК – ЕС: сохранять динамику отношений
Свежий выпуск
Выборы: перезагрузка
Свежий выпуск
Потенциал, требующий раскрытия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]