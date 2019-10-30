​Особое внимание – продуктивной занятости

«Зеленая» энергетика

О функционировании системы ВИЭ в стране, а также мерах по дальнейшему совершенствованию законодательства в этой области доложил Правительству министр энергетики Канат Бозумбаев, отметивший, что сегодня в развитие отрасли вкладываются значительные инвестиции, чему способствуют и значительный потенциал ВИЭ в Казахстане, и законодательная база, и целевые индикаторы. В перспективе планируется довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме генерации электроэнергии до 3% в 2020 году, до 6% – в 2025-м, не менее 10% – к 2030-му. А к 2050 году уже порядка 50% совокупного энергопотребления в стране должно приходиться на возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Законодательно определяются меры поддержки в виде гарантированной покупки электро­энергии от объектов ВИЭ единым закупщиком электроэнергии – Расчетно-финансовым цент­ром – по 15-летнему договору по аукционному тарифу, а также обеспечение подключения объекта к электрическим сетям.

Система фиксированных тарифов на начальном этапе развития позволила быстро запустить рынок «зеленой» энергии. Так, если в 2014 году в республике было не более 26 действующих объектов ВИЭ установленной мощностью 178 МВт, то по итогам 2019-го в стране будут действовать 87 объектов совокупной мощностью до 1 042 МВт электроэнергии.

За 9 месяцев 2019 года здесь выработано порядка 1,65 млрд кВт.ч. При этом доля «зеленой» энергетики составила около 2,2% внутреннего рынка.

По словам Каната Бозумбаева, в текущем году запланированный показатель в объеме 2,4 млрд кВт.ч будет выполнен. Благодаря планомерной работе по наращиванию мощностей в 2020-м в этой системе будут функ­ционировать уже 108 объектов мощностью 1 610 МВт, а к концу 2024-го энергосистема мощностей возобновляемой энергии возрастет до 3 000 МВт.

Наибольшее количество «зеленых» мощностей сосредоточено в Алматинской (27 объектов – 263 МВт), Жамбылской (11 объектов – 170 МВт) областях.

В секторе «зеленой» энергии сегодня работают инвесторы из 10 стран мира, а также крупные финансовые организации, в том числе ЕБРР, АБР, БРК. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в качестве первого инвестиционного проекта в Казахстане выбрал именно объект ВИЭ – ветропарк 100 МВт в Жамбылской области. Как сообщил Канат Бозумбаев, данная сделка должна быть завершена до конца текущего года.

С момента функционирования Расчетно-финансового центра в сектор возобновляемой энергетики привлечено порядка 406 млрд тенге. Действующие сегодня объекты выплатят в казну государства порядка 81 млрд тенге налогов. В настоящее время в этой отрасли создано около тысячи постоянно действующих «зеленых» рабочих мест.

В числе позитивных тенденций – снижение тарифов на электро­энергию ветровых электрических станций в среднем по заявкам участников аукциона на 11%, малых гидроэлектростанций – на 15%, солнечных электрических станций – на 36%. При этом максимальное снижение тарифов по отдельным проектам составили по солнечной генерации – 51%, ветра и гидроэнергетики – 23%.

В ноябре текущего года Министерством энергетики планируется проведение первого проектного аукциона на строи­тельство солнечной электростанции мощностью порядка 50 МВт, которая расположится в Туркестанской области близ поселка Шаульдер. По словам министра, уже сейчас наблюдается большой интерес международных игроков к этому аукциону. В последующие годы Минэнерго планирует проводить такие же мероприятия по солнцу и ветру.

Между тем относительно того, сможет ли Казахстан в 2050 году покрывать половину своего энергопотребления за счет экологически чистых источников энергии, министр сообщил: данный вопрос требует всестороннего исследования. При этом энергетикам предстоит ответить на ряд глобальных вопросов, например, какие технологии альтернативной энергетики применимы в Казахстане.

– Несомненно, вопросы интеграции объектов «зеленой» энергии в сеть, готовность инфраструктуры становятся все актуальнее. Они могут быть ­серьезным барьером для дальнейшего развития возобновляемой энергетики в стране. Связано это в первую очередь с дефицитом маневренных мощностей, таких как газовая генерация и ГЭСы. Развитие крупной гидроэнергетики требует решения и в части ценообразования, и в части привлекательных механизмов поддержки, – отметил Канат Бозумбаев.

О необходимости совершенствования рынка электроэнергии ВИЭ, предпосылках разработки стратегии низкоуглеродного развития экономики и влиянии объектов ВИЭ на оздоровление экологии в РК говорили в своих выступлениях министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев и глава АО «KEGOC» Бахытжан Кажиев. О работе регионов по развитию ВИЭ доложили руководители Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что на сегодня развитие альтернативных источников энергии – важнейший тренд по привлечению инвес­тиций и улучшению экологии. За последние 10 лет мировые мощности ВИЭ увеличились вчетверо – с 414 до 1 650 ГВт, глобальные инвестиции за этот же период вскоре достигнут 2,6 трлн долларов.

– Сейчас снижаются цены на ветровую и солнечную электроэнергию. Для более широкого применения ВИЭ поручаю разработать меры господдержки, стимулирующие их активное развитие, – сказал Аскар Мамин.

Для повышения инвестиционной привлекательности проектов ВИЭ глава Правительства поручил Министерству энергетики предусмотреть с учетом международного опыта соответствую­щие поправки в действующее законодательство. Также было подчеркнуто, что лидерами по количеству ВИЭ является Алматинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области, в то время как в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях нет ни одного действующего объекта возобновляемой энергетики. ­Акиматам надлежит активнее работать с инвесторами по проектам ВИЭ, расширять их применение для улучшения экологической ситуации в регионах.

Премьер-министр также поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов обеспечить мониторинг соблюдения Парижского соглашения и снижения выбросов в окружающую среду.

Перспективы развития рынка труда

О влиянии на рынок труда планируемых структурных преобразований в экономике страны и развитии предпринимательства доложил министр национальной экономики Руслан Даленов.

По его словам, сегодня на рынок труда оказывают влияние такие факторы, как цифровизация и развитие ИКТ-сектора, что способствует росту производительности труда. В целом внед­рение технологий повлечет за собой сокращение рабочих мест. В то же время будут создаваться новые рабочие места в сфере обс­луживания производств.

– В настоящее время растет спрос на высококвалифицированные трудовые кадры, сокращаются рабочие места с низкой квалификацией, что приводит к необходимости развития у людей универсальных навыков, – отметил глава МНЭ РК.

Также на международном рынке труда наблюдается увеличение удаленных и неполных форм занятости, таких как фриланс, краудворкинг, и других видов дея­тельности. По оценкам международных экспертов, с 2020 года фрилансеры составят значительную часть от всего объема рабочей силы в мире. На рынок труда также влияют демографические изменения, в частности увеличение продолжительности трудовой жизни вследствие повышения среднего возраста.

– Глобальные тренды справедливы и для Казахстана. Но, помимо этого, на местный рынок труда будет оказывать свое влия­ние и переход на новый качественный рост ВВП на уровне 5% в год и выше, – сообщил министр.

В числе факторов влияния – реа­лизация огромного числа инвестиционных проектов, которые увеличат спрос на качественные рабочие места в приоритетных отраслях экономики, а также усиление роли МСБ, доля которого возрастет до 35% ВВП, увеличение гибкости рынка труда.

Руслан Даленов сообщил, что на сегодня в стране сформирован пул инвестиционных проектов на 41,6 трлн тенге до 2025 года. Исходя из этого объема спрос на новые подготовленные кадры до 2025 года оценивается на уровне 1,3 млн человек. Наибольшее количество рабочих мест будет сосредоточено в сферах туризма, транспорта, АПК, торговли и ИКТ. Все это потребует подготовки большого числа квалифицированных кадров.

За период с 2019 по 2025 год будет создано порядка 2,6 млн новых рабочих мест. Из них половина – за счет реализации новых инвестиционных проектов на 41,6 трлн тенге. Из 2,6 млн новых рабочих мест около 600 тыс. будут обеспечены чистым приростом рабочей силы, а 2 млн – перетоком трудовых кадров в отраслях экономики.

При этом численность занятого населения в Казахстане вырастет с 8,7 млн человек в 2018 году до 9,3 млн человек – к 2025-му.

Наряду с этим произойдут качественные изменения в структуре рынка труда. Так, на 7,5% уменьшится доля самозанятого населения, а доля занятых в реальном секторе экономики вырастет на 3% за счет реализации крупных инвестиционных проектов в АПК, ТЭК и обрабатывающей промышленности. Доли туризма и сферы услуг увеличатся на 2%.

В целом, как подытожил министр, в период до 2025 года для обеспечения качественного рос­та экономики будет привлечена новая волна инвестиций и организованы новые производства. В результате в стране появится порядка 2,6 млн новых рабочих мест.

О реализации программы «Еңбек», ситуации в сфере мик­рокредитования на селе и обучении основам предпринимательства рассказали вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, глава Минсельхоза Сапархан Омаров, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Эльдар Жумагазиев. О работе регионов по трудоустройству граждан также доложили акимы Павлодарской и Мангистауской областей.

Подводя итоги обсуждения, Аскар Мамин отметил, что за 3 года в госпрограмме «Еңбек» приняли участие 1,7 млн человек, в том числе с начала текущего года – 500 тыс., из которых 178,8 тыс. – представители молодежи, 12,6 тыс. – инвалиды, 15,7 тыс. – малообес­печенные граждане.

С начала года краткосрочное обучение прошли свыше 23,7 тыс. граждан, основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес» обучены 45,4 тыс. молодых кадров, выдано 11,6 тыс. микрокредитов, из них около 90% – на селе.

Премьер-министр поручил до конца текущего года выработать предложения по комплекс­ному развитию рынка труда до 2025 года, а также усовершенствовать действующие механизмы госпрограммы «Еңбек». При этом краткосрочное обучение должно осуществляться на основе гарантированного трудоустройства, а соблюдение условий при мик­рокредитовании и получении грантов – мониториться.

Особое внимание Премьер-министр обратил на обеспечение занятости молодежи.

– Поручаю в госпрограмме «Еңбек» ввести отдельный блок по занятости молодежи с указанием четких индикаторов. В целом создание постоянных рабочих мест должно оставаться главным приоритетом работы акиматов и отраслевых минис­терств, – подытожил глава Правительства.