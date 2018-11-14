​Особое внимание – реформам

В Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с миссией Международного валютного фонда под руководством главы миссии по Казахстану Марка Хортона.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития потенциала сотрудничества с МВФ в сфере технического взаимодействия и по различным вопросам макроэкономических перспектив, совершенствования налогово-бюджетной и инвестиционной политик, в том чис­ле в рамках реализации Послания Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Особое внимание было уделено вопросам структурных реформ в стране, реализации масштабной программы «Нұрлы жол», «100 конкретных шагов», программы приватизации, а также функционирования Международного финансового центра «Астана».