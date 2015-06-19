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Особые качели для особых малышей

Галия ШИМЫРБАЕВА
За два предыдущих года в чемпионате поучаствовало более 2 тыс. детей-сирот. В 2013 году победители побывали в Испании, где встретились с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, а в 2014 году – с командой итальянского клуба «Милан». В этот раз юные спортсмены борются за главный приз – поездку в Мюнхен на встречу с футболистами знаменитой «Баварии».
Жулдыз Омарбекова, основатель фонда, благо­творительностью начала заниматься 11 лет назад в память о безвременно ушедшем единственном брате – мальчике Бауыржане. По ее словам, постепенно порыв души превратился в привычку, а привычка – в работу. Чемпионат по футболу – один из 10 проектов, который фонд «Бауыржан» ежегодно реализует. Большая часть других проектов посвящена детям с ограниченными возможностями. Один из самых любимых проектов «Бауыржана» – «Страна любящих детей» – предполагает постройку и установку спортивных и игровых площадок для детей, в первую очередь – с ограниченными возможностями.
– Заниматься им мы начали в прошлом году, – говорит Жулдыз.– В Алматы и Астане ситуация с такими площадками, конечно, получше, чем везде. В областях с этим большая проблема. Но дети с ограниченными возможностями – прежде всего дети, а потом уже инвалиды. И им тоже хочется выйти на улицу. Но там некуда пойти – все не для них.
Идея – поставить в ­Алматы специализированные детские площадки – возникла благодаря ежегодной акции «День донора». Она проходит в Казахстане 1 июня, то есть совпадает с Международным днем защиты детей. После сдачи крови сотрудники фонда «Бауыржан» традиционно идут с подарками в онкоцентр рес­публиканского Института педиатрии.
– Однажды я спросила директора института, о каких подарках мечтают сами дети, – вспоминает Жулдыз. – Она ответила, что на территории больницы нет ни одной детской площадки. А у детей бывают моменты ремиссии, когда они чувствуют себя относительно хорошо и в перерывах между капельницами и лечением хотят выйти на улицу. По словам доктора, качели и горочки их маленьким пациентам идут только на пользу. И мы, найдя спонсоров, взялись за строительство площадок для детей с ограниченными возможностями.
Потом такая же детская площадка появилась в реабилитационном центре для детей-инвалидов «АРДИ», следом – в сквере на пересечении улиц Гоголя и Ауэзова. Их могут посещать все дети – и здоровые, и с ограниченными возможностями. Внешне, если не считать специальных приспособлений, развивающих моторику у детей с диаг­нозом ДЦП, и подъездных путей, чтобы прямо с коляски пересесть, например, на качели, такие площадки ничем не отличаются от обычных.
Надо ли говорить, как были рады им и дети, и их мамы. Особенно преобразился после появления одной из двух таких детских площадок в Алматы унылый сквер на углу улиц Гоголя – Ауэзова. Как отметил присутствовавший на открытий заместитель акима Алмалинского района, это мрачное место стало лучезарным, ярким и жизнерадостным. Самый большой вопрос, с которым сталкивается фонд «Бауыржан», пытаясь улучшить жизнь «не таких, как все, детей», – финансирование.
– Мы против эмоциональной благотворительности, мы за профессиональную благотворительность, – продолжает Жулдыз.– Поэтому вместо «помогите», мы говорим компаниям: «Если профинансируете – получите хороший рек­ламный эффект и улучшите свой имидж». А еще я всем партнерам и спонсорам не устаю повторять, что земля круглая. «Если вы хотите, чтобы ваши дети жили в хорошей стране, сделайте же для нее что-то хорошее! Это в ваших руках», – обращаюсь я к ним. Пока тех, кто готов поддержать нас, мало, но я все равно достучусь до всех, кто может нам помочь. И я обещаю всем особым детям и их мамам, что специа­лизированные площадки с подъездными путями скоро будут стоять по всему Казахстану.
Еще один проект «Бауыржана», посвященный детям с ограниченными возможностями, называется «Дара бала» – «Особый ребенок». Фонд запускает его в этом году при поддержке Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политики и партии «Нур Отан». «Дара бала» – это детские сады для малышей с очень серьезными заболеваниями. Если в обычных садах на группу из 25, а иногда из 40 и даже 45 детей приходится двое воспитателей и одна няня, то здесь, по замыслу организаторов, с 10 детьми будут работать 10 взрослых. Предполагается, что в рамках государственно-частного партнерства государство выделит помещение, штатных няню и воспитателей, а дополнительный персонал, куда будут включены логопед и массажист, будет содержать фонд.
– В нынешнем году мы планируем запустить пилотную версию такого сада в Павлодаре, где нас очень поддержал аким области, – сообщила Жулдыз. – По нашим бизнес-расчетам, открытие группы на 10 детей с ограниченными возможностями обойдется в 6 миллио­нов тенге в год. В эту сумму, кроме зарплат персоналу, входит и оборудование. Для крупных градообразую­щих компаний типа «Каз­МунайГаз» – это не такие уж и большие деньги, а для мам детей-инвалидов – это выход. Все знают, что они относятся к самым незащищенным слоям населения. Отцы после рождения ребенка-инвалида в семьях, как правило, надолго не задерживаются. Кроме постоянного ухода, малышу требуются дорогие лекарства, а пособия на них катастрофически не хватает. Если в специализированной детсадовской группе ее ребенок будет целый день получать квалифицированную помощь, то сама мама наконец-то получит возможность работать, немного отдохнуть и прийти в себя. Есть надеж­да, что с появлением таких групп и папы тоже не будут оставлять своих детей. Да и сами дети, пройдя в них социализацию, вырастут полноценными гражданами своей страны.

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