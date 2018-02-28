Особые отношения Казахстана и России – уникальный шанс – Назарбаев

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Необходимо реализовать тот уникальный шанс, который дают особые отношения между РК и РФ, подчеркнул Президент РК Нурсултан Назарбаев в приветствии к участникам международной конференции "Казахстан – Россия: союзничество, устремленное в будущее", передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В новых глобальных условиях необходимо быть открытыми для изменений и внедрять новые форматы партнерства, позволяющие в полной мере реализовать такой уникальный шанс, как потенциал наших особых отношений. Для этого важны диалоговые площадки, на которых бы осмысливались перспективы дальнейшего взаимодействия и предлагались новые идеи", – говорится в приветствии Президента РК, которое зачитал на конференции заместитель секретаря Совета Безопасности РК Азамат Абдымомунов.
Также в приветственном слове отмечено, что конференция проходит в особенный период истории стратегических отношений Казахстана и России.
"Этот год знаменателен такими датами, как 20-летие подписания декларации о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном на XXI век, а также пятилетие Договора между нашими странами о добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке. Конференция представляется глубоко символичной, потому что сотрудничество двух стран выстроено на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимания и неизменно устремлено в будущее", – подчеркивает Президент РК.
Он также обращает внимание на то, что Казахстан и Россия основательно выстраивают взаимодействие во всех сферах, ориентируясь на долгосрочные интересы обеих стран.