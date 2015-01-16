Особый марочный квартет Свежий выпуск 550 Динара ЮСУПОВА

Как напоминает пресс-служба почтового оператора, в 2014 году Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки и Казпочта организовали конкурс на лучший рисунок среди воспитанников республиканских детских домов на тему «Герои казахских сказок». Победили в нем Дмитрий Талипов из Жамбылской области, Эльвира Муштубаева из Западно-Казахстанской области, Александр Сидоров из Костанайской области и Раиса Василенко из Астаны. Все они награждены ценными подарками.

– На конкурс было представлено свыше 200 рисунков воспитанников детских домов из всех регионов Казахстана, – сказал Мурат Жарилкаганов, заместитель председателя правления АО «Казпочта». – Теперь мы выпустили четыре марки с рисунками победителей этого конкурса. Уверен, они будут пользоваться большой популярностью среди филателистов.

Напомню, что в Казахстане уже выпущено более 900 почтовых марок, а их отсчет ведется с марки «Алтын сарба» («Золотой воин»), которая вышла в почтовый оборот 20 марта 1992 года.