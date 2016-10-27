​Особый павильон

Как показывает мировой опыт, подобные постоянно действующие выставочные павильоны повышают узнаваемость компании и бренда на 45%, объемы продаж – на 57%, а экспортный потенциал расширяют на 28%. Руководствуясь этими данными и стремлением поддержать региональных производителей в Астане, и был открыт первый торгово-выставочный павильон «Сделано в Казахстане – Халық Маркасы».

Сначала в торговом доме «Самғау» разместились торговые ряды с продовольственными товарами отечественного производства, а теперь и представители легкой промышленности разнообразили ассортимент.

Участникам проекта на год предоставляется мес­то в павильоне, выдается сертификат и знак «Халық Маркасы», который производитель сможет использовать в течение двух лет в рекламных целях. Кроме того, отечественные производители могут воспользоваться бесплатными услугами спе­циально обученных продавцов-консультантов.

Сегодня в проекте участвует уже более 100 компаний со всего Казах­стана. Всего на площадку ТД «Самғау» планируется привлечь свыше 500 отечественных брендов. А потом павильон «Сделано в Казахстане – Халық Маркасы» войдет в турис­тическую карту главного города страны, что позволит повысить посещаемость торгового центра.