​Особый подход

Проблемы доступа инвалидов к услугам воздушного транспорта и объектам инфраструктуры обсудили на заседании диалоговой площадки по актуальным вопросам обеспечения прав этой категории лиц. Во время встречи, организатором которой стали Министерство труда и социальной защиты населения РК и Национальный центр по правам человека, участники обменялись мнениями по вопросам имплементации норм Конвенции о правах инвалидов в национальное законодательство и правоприменительную практику.

Как отметил в своем выступлении руководитель Национального центра Серик Оспанов, проблемы доступа указанных лиц к услугам воздушного транспорта, к объектам инфраструктуры, в получении образования, а также обеспечения прав осужденных лиц с инвалидностью заслуживают отдельного внимания всех заинтересованных сторон. Так, было отмечено: поступающие в национальное правозащитное учреждение обращения, информация представителей гражданского общества, сообщения в СМИ свидетельствуют об имеющихся сдерживающих факторах в реализации лицами с особыми потребностями в полном объеме своих прав.

Указанные проблемы ранее были затронуты омбудсменом в его обращении в адрес Правительства, по результатам которого МТСЗН представлен конкретный анализ полученных рекомендаций и дос­тигнуто соглашение о проведении диалоговой площадки по проблемам обеспечения прав людей с инвалидностью с участием заинтересованных государственных органов и НПО, проинформировала пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.