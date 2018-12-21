​Особый участок

Свежий выпуск
597
Евгения Ермакова

Вопросы безопасности на улицах Костаная полицейские планируют решать совместно с акиматами, в том числе через расширение сети уличного видеонаблюдения. В этом заверил жителей города начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов. Поводом же обращения граждан стало убийство девушки в лесопосадках между Затобольском и Костанаем. Все дело в том, что свидетель видел, как мужчина толкнул совершавшую пробежку молодую женщину в кювет и прыгнул следом. Костанаец вызвал патруль, но два сержанта, прибывших на вызов, не стали прочесывать местность, где уже на следующий день нашли тело убитой.

Оба сержанта были приговорены к полутора годам лишения свободы за халатность, четверых сотрудников полиции уволили из органов. Двоих освободили от занимаемых должностей, включая начальника Костанайского отдела внутренних дел. Еще шесть человек были предупреждены о неполном соответствии занимаемой должности. Бекет Аймагамбетов отметил, что подобное отношение к службе будет жестоко караться.

Отвечая на вопросы горожан, начальник ДП также отметил, что тем не менее, снизилось число краж, угонов, регистрируемых фактов подростковой и групповой преступности. 

Популярное

Все
Школьники не подвели
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Первое «золото»
...А глаз как у орла
Нарушают и скрывают
Водопровод, которого нет…
В Усть-Каменогорске задержали «крестную маму» с партией наркотиков
Рост НДС чреват инфляцией
В Астану съедутся сильнейшие легкоатлеты мира
Первый пошел!
Сохранение культурного кода
Вековая ценность
Мелодии и краски мира
В начале пути
Юрист новой формации
Три старика и железная собака
Большие сердца
«Я вижу сердцем»
В шаге от спасения
Старый добрый Хумоюн!
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Пусть ярче горит свеча
Лучше сейчас, чем в морозы
Так работать нельзя!
Вместо поддержки – преграды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]