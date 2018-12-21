​Особый участок

Вопросы безопасности на улицах Костаная полицейские планируют решать совместно с акиматами, в том числе через расширение сети уличного видеонаблюдения. В этом заверил жителей города начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов. Поводом же обращения граждан стало убийство девушки в лесопосадках между Затобольском и Костанаем. Все дело в том, что свидетель видел, как мужчина толкнул совершавшую пробежку молодую женщину в кювет и прыгнул следом. Костанаец вызвал патруль, но два сержанта, прибывших на вызов, не стали прочесывать местность, где уже на следующий день нашли тело убитой.

Оба сержанта были приговорены к полутора годам лишения свободы за халатность, четверых сотрудников полиции уволили из органов. Двоих освободили от занимаемых должностей, включая начальника Костанайского отдела внутренних дел. Еще шесть человек были предупреждены о неполном соответствии занимаемой должности. Бекет Аймагамбетов отметил, что подобное отношение к службе будет жестоко караться.

Отвечая на вопросы горожан, начальник ДП также отметил, что тем не менее, снизилось число краж, угонов, регистрируемых фактов подростковой и групповой преступности.