​Особый взгляд Табылды

Государственный музей искусств им. А. Кастеева представил более 100 произведений графики и живописи Табылды Мукатова, которых отличают лаконизм и чистый цвет, четкость силуэтов и глубина внутреннего мира героев.
Про художника говорят, что он может с помощью кисти и красок воспроизвести мощь падающего водопада и тишину водной глади, глубину страдающего сердца и открытость радостного дня. Он прекрасно владеет карандашом, пером и кистью, его творчество узнаваемо по характерному пластическому стилю, излюбленному кругу тем и мотивов.
Куратор выставки Анжелика Акилбекова уверена, что Мукатова по праву следует назвать певцом родной земли, природы, истории и традиций.
– Он тонко чувствует психологию народа, его главная цель – показать красоту повседневной жизни родной страны, выразить любовь к ее просторам, природе, людям, – считает куратор. – Табылды Мукатов ярко заявил о себе как книжный оформитель: его иллюстрации к произведениям Мухтара Ауэзова, Ильяса Есенберлина и другим помогли создать запоминающийся ряд национальных образов. Художник ищет собственное видение в создании книги как особого художественного объекта.
В детстве вместе с отцом Табылды выезжал на джайляу, наблюдал за разноголосой жизнью степи. Эти детские впечатления навсегда оставили яркий след в его душе и обусловили глубокую приверженность теме родного края. Неудивительно, что работы, представленные на выставке, отражают национальную самобытность и духовные ценности народа, дают возможность зрителю вступить во внутренний диалог с прошлым.
Художник родился в 1947 году в селе Орпа Атырауской области. В 1968-м окончил Алматинское художественное училище им. Н. Гоголя, а в 1973-м – Украинский полиграфический институт им. И. Федорова. С того времени он постоянно участвует в международных, всесоюзных и республиканских выставках.
С 1975 года работал художественным редактором в издательстве «Жазушы». Произведения Табылды Мукатова хранятся в Музее искусств им. А. Кастеева, частных галереях и коллекциях Казахстана, Германии, Великобритании, Франции, Дании.