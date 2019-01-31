​Особый взгляд Табылды

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Раушан Шулембаева

Государственный музей искусств им. А. Кастеева представил более 100 произведений графики и живописи Табылды Мукатова, которых отличают лаконизм и чистый цвет, четкость силуэтов и глубина внутреннего мира героев.

Про художника говорят, что он может с помощью кис­ти и красок воспроизвести мощь падающего водопада и тишину водной глади, глубину страдающего сердца и открытость радостного дня. Он прек­расно владеет карандашом, пером и кистью, его творчество узнаваемо по характерному пластическому стилю, излюбленному кругу тем и мотивов.

Куратор выставки Анжелика Акилбекова уверена, что Мукатова по праву следует назвать певцом родной земли, природы, истории и традиций.

– Он тонко чувствует психологию народа, его главная цель – показать красоту пов­седневной жизни родной страны, выразить любовь к ее просторам, природе, людям, – считает куратор. – Табылды Мукатов ярко заявил о себе как книжный оформитель: его иллюстрации к произведе­ниям Мухтара Ауэзова, Ильяса Есенберлина и другим помог­ли создать запоминающийся ряд национальных образов. Художник ищет собственное видение в создании книги как особого художественного объекта.

В детстве вместе с отцом Табылды выезжал на джайляу, наблюдал за разноголосой жизнью степи. Эти детские впечатления навсегда оставили яркий след в его душе и обусловили глубокую приверженность теме родного края. Неудивительно, что работы, представленные на выставке, отражают национальную самобытность и духовные ценнос­ти народа, дают возможность зрителю вступить во внутренний диалог с прошлым.

Художник родился в 1947 году в селе Орпа Атырауской области. В 1968-м окончил Алматинское художественное училище им. Н. Гоголя, а в 1973-м – Украинский полиграфический институт им. И. Федорова. С того времени он постоянно участвует в международных, всесоюзных и республиканских выставках.

С 1975 года работал художественным редактором в издательстве «Жазушы». ­Произведения Табылды Мукатова хранятся в Музее искусств им. А. Кастеева, частных галереях и коллекциях Казахстана, Германии, Великобритании, Франции, Дании.

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