Байкена Ашимова называли человеком-эпохой: родившись в начале ХХ века, он ушел из жизни в начале века XXI, прожив большую, наполненную событиями жизнь и оставив после себя памятный след в истории Казахстана. Крупный государственник, выдающийся политик Байкен Ашимович 14 лет – рекордный срок! – возглавлял Совет Министров Казахской ССР и четверть века был депутатом Верховного Совета республики.
«Реквием» – вторая книга об Ашимове, написанная Николаем Колинко, который долгие годы работал вместе с Байкеном Ашимовичем в качестве его советника. Первая – «Премьер» – вышла в 2012 году. На вопрос, почему он вновь обратился к личности Ашимова, Николай Колинко ответил так:
– Первую книгу я писал о Байкене Ашимовиче, когда он был в зените, на пике жизни, был не только участником значимых, а порой и судьбоносных событий, происходивших в тогдашней стране, но и существенным образом влиял на них. Поэтому мне казалось важным отразить эпоху, в которой он жил и работал, показать смену поколений, смену целой государственной системы. А теперь мне захотелось узнать, где и как он жил до того, как стал премьером, образно говоря, побывать в том прошлом мире, из которого он вышел. Тем более что в новом году исполняется 100 лет со дня его рождения.
И первое, что я сделал, – поехал в Северный Казахстан, в аул Шабакбай, тогда это была Кокшетауская область, на родину Байкена Ашимовича, чтобы увидеть и ощутить его родную землю, почувствовать ее запах. Представить степь, особенно после дождя, когда она, словно жемчугами, сверкала желтовато-розовыми каплями… То есть самому прочувствовать, как пришло к нему осознание Родины.
Вы знаете, надо было видеть слезы и взволнованные лица сельчан, с каким глубоким уважением вспоминали они своего земляка! Слова аульчан запали мне в душу, их мудрая простота и сердечность и усадили меня снова за рабочий стол.
Так родилась центральная глава новой книги «Реквием» – «Осознание Родины». Первые строки ее легли на бумагу еще в 2013 году. В ней я попытался слить воедино семейные хроники, биографические реалии, милые сердцу подробности, порой с оттенком некой исповедальности, а также элементы политического эссе – исторического наследия казахов. И это не блажь какая-нибудь, не прихоть, а выражение тех целей, которые и были обозначены в этой главе.
Причем по первоначальному замыслу композиция книги должна была быть иной – коррективы внесла сама жизнь. Дело в том, что 5 декабря 2014 года в центре Алматы была открыта мечеть, названная именем Байкена Ашимовича, а перед этим, 11 октября, на доме по улице Тулебаева, где он жил, установлена мемориальная доска, поэтому первичный вариант мне пришлось изменить и вести повествование в обратном хронологическом порядке. Правда, при этом изменилась не только последовательность изложения, но в какой-то мере и сама концепция книги.
– Николай Сергеевич, а почему вы дали книге такое необычное название – «Реквием»?
– Оно возникло у меня еще до начала работы над книгой. «Реквием» – это ведь по большому счету и есть Память… Памятствовать… Помнить… Заупокойное слово об ушедшем. «Реквием» – от первого слова латинского священного текста: Reguiem aeternam dona eis, Domine… В переводе это звучит так: «Покой вечный дай им, Господи…»
– Ваша первая книга была составлена во многом из воспоминаний о Байкене Ашимове его соратников, родных и близких, вторая во многом тоже строится по этому же принципу.
– Понимаете, часть воспоминаний об Ашимове я сознательно не включил в первую книгу. Объясню, почему я это тогда сделал: за прошедшие четыре года многие воспоминания о Байкене Ашимове еще живых его друзей и соратников были значительным образом дополнены, а также включены новые тех, кто уже ушел из жизни, но успел сказать о нем добрые слова. Кроме того, в книге представлены новые документы и факты биографии Байкена Ашимовича, которые мне удалось найти.
– Интересно, что в вашей книге впервые описаны все заместители Ашимова, даже те, кто проработал с ним недолгое время.
– Да, за 14 лет работы председателем Совета Министров у Байкена Ашимовича было 19 заместителей. Одни из них, как, например, Иван Гаврилович Слажнев и Артем Мисакович Вартанян, работали в этой должности еще до прихода Ашимова в Совмин. Другие, как, скажем, Султан Сулейменович Жиенбаев, были с ним рядом с первого и до последнего дня, третьи, как Шангерей Жаныбекович Жаныбеков, Эрик Христофорович Гукасов, Василий Андреевич Гребенюк, пришли позже, но трудились с Ашимовым до самого его ухода в Президиум Верховного Совета. Естественно, все они отвечали за определенные участки работы, на них председатель опирался, им доверял, с ними делил радость побед, горечь несбывшихся надежд и разочарований.
Конечно, я понимаю, что эти материалы, собранные впервые, так сказать, под одну обложку, не равноценны и не до конца раскрывают характер и вклад этих людей в общее дело, что в какой-то мере объяснимо. Скажем, о тех заместителях, работа которых выпала на время, когда я был рядом с Байкеном Ашимовичем и с которыми сам общался, считай, если не ежедневно, то довольно часто, – о них я пишу подробно. О других, которых знал недостаточно хорошо или почти не знал, – меньше. Но при этом мне хотелось бы подчеркнуть: все эти люди относились к поколению победителей. Это они заложили основы нынешней независимости Казахстана и, конечно же, заслуживают доброго слова и доброй памяти.
Еще хотелось бы сказать, что, работая над книгой, я понимал всю степень ответственности, которая на меня ложилась, поэтому старался быть предельно честным. Что из этого получилось, судить вам, читателям, – сказал Николай Колинко.
Выступившие на встрече директор Архива Президента, доктор технических наук, профессор Борис Джапаров, бывшие заместитель председателя Совмина Султан Жиенбаев, заместитель председателя Президиума Верховного Совета, Герой Социалистического Труда Вера Сидорова, академик Сагиндык Кенжебаев, бывший управляющий делами Совета Министров Виктор Изюмников и другие, отмечали, что презентация книги «Реквием», ставшая и встречей людей разных поколений, состоялась в знаменательное время – в канун 25-летия Независимости Республики Казахстан. Поэтому, прослеживая линию жизни Байкена Ашимовича, есть возможность вглядеться в прошлое и оценить настоящее с высоты прошедших лет.
Высокую оценку жизни и деятельности Ашимова дал Президент страны Нурсултан Назарбаев, вручая ему в сентябре 2007 года на торжествах по случаю его 90-летия высшую награду государства – орден «Отан». «Вы – учитель, который стал для многих примером и образцом воспитанности и порядочности, – сказал Нурсултан Абишевич. – В народе говорят: «Страна, у которой есть старики, это богатая страна». Наши почетные аксакалы являются для нас эталоном высокого интеллекта, воспитанности и порядочности, доброжелательности. Все эти качества присущи вам. Вы – лидер этой почитаемой всеми нами элиты. Вы вобрали в себя все самое лучшее и теперь несете все это в народ, на вас равняется молодое поколение».
Надо отметить и тот факт, что Байкен Ашимов не только самоотверженно трудился на государственной службе, не менее самоотверженно он защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, проявив подлинный героизм на полях сражений. Был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги», удостоен высшей воинской награды Польши – ордена «Вертути Миллитари» за участие в освобождении Польши и ее столицы Варшавы.
Вернувшись с победой, Ашимов возглавил трудовой фронт, на котором трудился так же, с полной отдачей. А после обретения Казахстаном государственного суверенитета поддерживал только что избранного Президента во всех его начинаниях и устремлениях по укреплению экономики молодого государства, стабильности и межнационального согласия в обществе. Байкен Ашимович дал бата – напутствие Нурсултану Назарбаеву, пожелав успехов во всех его начинаниях.
До последних своих дней Ашимов жил интересами своей страны и своего народа. Все, кому довелось работать с этим неординарным человеком, отмечали грамотный стиль его работы, который, по мнению его бывших соратников, совпадал со стилем работы многолетнего председателя Совмина СССР Алексея Косыгина. На презентации книги много говорили и о природном интеллекте Байкена Ашимовича, благородстве, вспоминали его неповторимую стать, походку, глаза, улыбку, голос...
А фразу Ашимова, которую он любил повторять – «Прошу запомнить, не надо путать оперативность с торопливостью, а требовательность – с грубостью», – неплохо бы взять на вооружение и многим нынешним руководителям.
Почти 64 года рядом с Байкеном Ашимовичем была его любимая жена Бахыт Асетовна. Главный человек в его жизни. Его счастье. Его судьба. Надежный и верный тыл. Она была из семьи потомственной казахской интеллигенции и воплотила в себе лучшие черты тех казахских женщин, которые веками хранили обычаи и традиции народа.
– Да, жизнь не обделила Байкена Ашимовича ответственной работой, – сказал Николай Колинко, – но наиболее важные его достижения записаны не в трудовой книжке, а в людских сердцах. В этом я убедился и во время презентации своей первой книги, и сегодня, на этой встрече в Архиве Президента. Все ее участники, а здесь собрались десятки людей, вспоминая Байкена Ашимовича, подчеркивали, что он был и остается для них примером служения своему Отечеству.
Действительно, Байкен Ашимов был государственником в самом высоком смысле этого слова, поэтому и остался в памяти народа.