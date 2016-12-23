Байкена Ашимова называли человеком-эпохой: родившись в начале ХХ века, он ушел из жизни в начале века XXI, прожив большую, наполненную событиями жизнь и оставив после себя памятный след в истории Казахстана. Крупный государственник, выдающийся политик Байкен Ашимович 14 лет – рекордный срок! – возглавлял Совет Министров Казахской ССР и четверть века был депутатом Верховного Совета республики.

«Реквием» – вторая книга об Ашимове, написанная Николаем Колинко, который долгие годы работал вместе с Байкеном Ашимовичем в качестве его советника. Первая – «Премьер» – вышла в 2012 году. На вопрос, почему он вновь обратился к личности Ашимова, Николай Колинко ответил так:

– Первую книгу я писал о Байкене Ашимовиче, когда он был в зените, на пике жизни, был не только участником значимых, а порой и судьбоносных событий, происходивших в тогдашней стране, но и существенным образом влиял на них. Поэтому мне казалось важным отразить эпоху, в которой он жил и работал, показать смену поколений, смену целой государственной системы. А теперь мне захотелось узнать, где и как он жил до того, как стал премьером, образно говоря, побывать в том прошлом мире, из которого он вышел. Тем более что в новом году исполняется 100 лет со дня его рождения.

И первое, что я сделал, – поехал в Северный Казахстан, в аул Шабакбай, тогда это была Кокшетау­ская область, на родину Байкена Ашимовича, чтобы увидеть и ощутить его родную землю, почувствовать ее запах. Представить степь, особенно после дождя, когда она, словно жемчугами, сверкала желтовато-розовыми каплями… То есть самому прочувствовать, как пришло к нему осознание Родины.

Вы знаете, надо было видеть слезы и взволнованные лица сельчан, с каким глубоким уважением вспоминали они своего земляка! Слова аульчан запали мне в душу, их муд­рая простота и сердечность и усадили меня снова за рабочий стол.

Так родилась центральная глава новой книги «Реквием» – «Осознание Родины». Первые строки ее легли на бумагу еще в 2013 году. В ней я попытался слить воедино семейные хроники, биографические реалии, милые сердцу подробности, порой с оттенком некой исповедальности, а также элементы политического эссе – исторического наследия казахов. И это не блажь какая-нибудь, не прихоть, а выражение тех целей, которые и были обозначены в этой главе.

Причем по первоначальному замыслу композиция книги должна была быть иной – коррективы внесла сама жизнь. Дело в том, что 5 декабря 2014 года в центре Алматы была открыта мечеть, названная именем Байкена Ашимовича, а перед этим, 11 октября, на доме по улице Тулебаева, где он жил, установлена мемориальная доска, поэтому первичный вариант мне пришлось изменить и вести повествование в обратном хронологическом порядке. Правда, при этом изменилась не только последовательность изложения, но в какой-то мере и сама концепция книги.

– Николай Сергеевич, а почему вы дали книге такое необычное название – «Реквием»?

– Оно возникло у меня еще до начала работы над книгой. «Реквием» – это ведь по большому счету и есть Память… Памятствовать… Помнить… Заупокойное слово об ушедшем. «Реквием» – от первого слова латинского священного текста: Reguiem aeternam dona eis, Domine… В переводе это звучит так: «Покой вечный дай им, Господи…»

– Ваша первая книга была составлена во многом из воспоминаний о Байкене Ашимове его соратников, родных и близких, вторая во многом тоже строится по этому же принципу.

– Понимаете, часть воспоминаний об Ашимове я сознательно не включил в первую книгу. Объясню, почему я это тогда сделал: за прошедшие четыре года многие воспоминания о Байкене Ашимове еще живых его друзей и соратников были значительным образом дополнены, а также включены новые тех, кто уже ушел из жизни, но успел сказать о нем добрые слова. Кроме того, в книге представлены новые документы и факты биографии Байкена Ашимовича, которые мне удалось найти.

– Интересно, что в вашей книге впервые описаны все заместители Ашимова, даже те, кто проработал с ним недолгое время.

– Да, за 14 лет работы председателем Совета Министров у Байкена Ашимовича было 19 заместителей. Одни из них, как, например, Иван Гаврилович Слажнев и Артем Мисакович Вартанян, работали в этой должности еще до прихода Ашимова в Совмин. Другие, как, скажем, Султан Сулейменович Жиенбаев, были с ним рядом с первого и до последнего дня, третьи, как Шангерей Жаныбекович Жаныбеков, Эрик Христофорович Гукасов, Василий Андреевич Гребенюк, пришли позже, но трудились с Ашимовым до самого его ухода в Президиум Верховного Совета. Естественно, все они отвечали за определенные участки работы, на них председатель опирался, им доверял, с ними делил радость побед, горечь несбывшихся надежд и разочарований.

Конечно, я понимаю, что эти материалы, собранные впервые, так сказать, под одну обложку, не равноценны и не до конца раскрывают характер и вклад этих людей в общее дело, что в какой-то мере объяснимо. Скажем, о тех заместителях, работа которых выпала на время, когда я был рядом с Байкеном Ашимовичем и с которыми сам общался, считай, если не ежедневно, то довольно часто, – о них я пишу подробно. О других, которых знал недостаточно хорошо или почти не знал, – меньше. Но при этом мне хотелось бы подчеркнуть: все эти люди относились к поколению победителей. Это они заложили основы нынешней независимости Казахстана и, конечно же, заслуживают доброго слова и доброй памяти.

Еще хотелось бы сказать, что, работая над книгой, я понимал всю степень ответственности, которая на меня ложилась, поэтому старался быть предельно честным. Что из этого получилось, судить вам, читателям, – сказал Николай Колинко.

Выступившие на встрече директор Архива Президента, доктор технических наук, профессор Борис Джапаров, бывшие замес­титель председателя Совмина Султан Жиенбаев, заместитель председателя Президиума Верховного Совета, Герой Социалистического Труда Вера Сидорова, академик Сагиндык Кенжебаев, бывший управляющий делами Совета Министров Виктор Изюмников и другие, отмечали, что презентация книги «Реквием», ставшая и встречей людей разных поколений, состоялась в знаменательное время – в канун 25-летия Независимости Республики Казахстан. Поэтому, прослеживая линию жизни Байкена Ашимовича, есть возможность вглядеться в прошлое и оценить настоящее с высоты прошедших лет.

Высокую оценку жизни и деятельности Ашимова дал Президент страны Нурсултан Назарбаев, вручая ему в сентябре 2007 года на торжествах по случаю его 90-летия высшую награду государства – орден «Отан». «Вы – учитель, который стал для многих примером и образцом воспитанности и порядочности, – сказал Нурсултан ­Абишевич. – В народе говорят: «Страна, у которой есть старики, это богатая страна». Наши почетные аксакалы являются для нас эталоном высокого интеллекта, воспитанности и порядочности, доброжелательности. Все эти качества присущи вам. Вы – лидер этой почитаемой всеми нами элиты. Вы вобрали в себя все самое лучшее и теперь несете все это в народ, на вас равняется молодое поколение».

Надо отметить и тот факт, что Байкен Ашимов не только самоотверженно трудился на государственной службе, не менее самоотверженно он защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, проявив подлинный героизм на полях сражений. Был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги», удостоен высшей воинской награды Польши – ордена «Вертути Миллитари» за участие в освобождении Польши и ее столицы Варшавы.

Вернувшись с победой, Ашимов возглавил трудовой фронт, на котором трудился так же, с полной отдачей. А после обретения Казахстаном государственного суверенитета поддерживал только что избранного Президента во всех его начинаниях и устремлениях по укреплению экономики молодого государства, стабильности и межнационального согласия в обществе. Байкен Ашимович дал бата – напутствие ­Нурсултану ­Назарбаеву, пожелав успехов во всех его начинаниях.

До последних своих дней Ашимов жил интересами своей страны и своего народа. Все, кому довелось работать с этим неординарным человеком, отмечали грамотный стиль его работы, который, по мнению его бывших соратников, совпадал со стилем работы многолетнего председателя Совмина СССР Алексея Косыгина. На презентации книги много говорили и о природном интеллекте Байкена Ашимовича, благородстве, вспоминали его неповторимую стать, походку, глаза, улыбку, голос...

А фразу Ашимова, которую он любил повторять – «Прошу запомнить, не надо путать оперативность с торопливостью, а требовательность – с грубостью», – неплохо бы взять на вооружение и многим нынешним руководителям.

Почти 64 года рядом с Байкеном Ашимовичем была его любимая жена Бахыт Асетовна. Главный человек в его жизни. Его счастье. Его судьба. Надежный и верный тыл. Она была из семьи потомственной казахской интеллигенции и воплотила в себе лучшие черты тех казахских женщин, которые веками хранили обычаи и традиции народа.

– Да, жизнь не обделила Байкена Ашимовича ответственной работой, – сказал Николай Колинко, – но наиболее важные его достижения записаны не в трудовой книжке, а в людских сердцах. В этом я убедился и во время презентации своей первой книги, и сегодня, на этой встрече в Архиве Президента. Все ее участники, а здесь собрались десятки людей, вспоминая Байкена Ашимовича, подчеркивали, что он был и ос­тается для них примером служения своему Отечеству.

Действительно, Байкен Ашимов был государственником в самом высоком смысле этого слова, поэтому и остался в памяти народа.