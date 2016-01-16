Свежий выпуск

​Осознанно и убежденно

Надежда НЕСТЕРОВА, депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию

Сегодня казахстанское общество представляет собой богатую палитру, в том числе и по социальному составу. Возникают новые социальные группы, интересы которых должны выражать обновленные представительные органы. Практическим механизмом для этого и являются выборы.

Мы живем уже в новом времени, у которого свои измерения, свои требования. Выражая интересы полиэтничного и многоконфессионального народа в высшем законодательном органе, депутаты от политических партий и Ассамблеи народа Казахстана пришли к выводу о необходимости в новых условиях обновления, прежде всего самой законодательной власти.

Если обратиться к истории, то для номадов Великой степи перегруппировки по ходу движения были не только привычными, но и жизненно важными, позволяющими сохранять и грамотно распределять силы и ресурсы, чтобы продолжить путь и успешно его завершить. Поэтому предпринятый Мажилисом шаг, предложенная перегруппировка направлена на укрепление жизнестойкости казахстанского народа. И мы надеемся, что наше предложение найдет понимание и поддержку у Президента страны – Лидера нации Нурсултана Назарбаева.

Важно отметить, что с началом 2016 года Казахстан вступил в новое время, с которым наш многонациональный народ связывает свое будущее. Реальной основой для осуществления помыслов и чаяний казахстанцев является План нации «100 конкретных шагов», который уже начал претворяться в жизнь со вступлением в силу с 1 января 2016 года пакета законов, принятых Мажилисом пятого созыва. И с этого момента начинается отсчет того исторического периода, когда возникающие новые общественные отношения регулируются новыми законодательными актами. Появляется осознание важности этапа реформ, значимого для развития всей казахстанской нации. 

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