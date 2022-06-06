Осознанный и ответственный выбор

Явка на прошедшем 5 июня референдуме, по предварительным данным Центральной комиссии референдума, составила более 68%.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СТАРТ

Голосование на большей части участков референдума на территории Казахстана и за пределами страны началось в 7.00 по времени Нур-Султана. На первом брифинге Центральной комиссии референдума (ЦКР) в 07.15 заместитель председателя ЦКР Константин Петров сообщил, что, по данным комиссий референдума областей, городов респуб­ликанского значения и столицы, в 12 регионах страны приступили к голосованию на 8 072 участках.

– Также началось голосование на 12 участках при представительствах РК в 10 государствах. На 17 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, в рамках Конституционного закона голосование началось в 6.00 утра, – уточнил Константин Петров.

Он напомнил, что всего создано 10 012 участков для голосования, в том числе 65 – в дипломатических представительствах Казахстана в 52 странах. В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме, – 11 722 536 человек.

К 8 часам утра по времени столицы были открыты все 9 947 участков в Рес­публике Казахстан. Спустя еще два часа стали доступны первые предварительные данные о явке казахстанцев на участки голосования. Лидером по активности голосующих оказался город Шымкент, где бюллетени заполнили 34,19% граждан, имеющих право голосовать на референдуме и включенных в списки.

– По состоянию на 10.00 часов утра по времени Нур-Султана голосование идет на 9 992 участках. Активность граждан на референдуме – это показатель осознанного и ответственного отношения к активному избирательному праву – праву прямого участия в решении государственных вопросов, – подчеркнула член ЦКР Сабила Мустафина.

Она сообщила предварительные данные по областям. В Акмолинской области к этому моменту бюллетени получили 26,62% граждан, включенных в списки, в Актюбинской – 25,62%, Алматинской – 28,53%, Атырауской – 29,87%, Западно-Казахстанской – 32,20%, Жамбылской – 32,16%, Карагандинской – 33,56%, Костанайской – 30,14%, Кызылординской – 28,87%, Мангыстауской – 23,67%, Павлодарской – 33,14%, Северо-Казахстанской – 34,17%, Туркестанской – 33,15% и в Восточно-Казахстанской области бюллетени выданы 29,88% граж­дан, включенных в списки комиссиями референдума. В столице явка составила 24,18%, в Алматы – 13,91%.

В целом по стране, по предварительным данным на 10.00 часов, явка составила уже 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки имеющих право голосовать на референдуме.

РЕФЕРЕНДУМ СОСТОЯЛСЯ

Состоявшимся де-юре республиканский референдум был признан в 14.00, когда показатель явки граждан на участки по стране превысил отметку в 50%.

– В целом по республике, по данным на 14.00 часов, бюллетени получили 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% казахстанцев, включенных в списки имеющих право голосовать, – сообщила член ЦКР Анастасия Щегорцова. – Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. По данным территориальных комиссий, установленный порог явки достигнут.

К этому моменту в Акмолинской области проголосовали 56,89% граждан, включенных в списки, в Актюбинской – 45,64 %, Алматинской – 58,07%, Атырауской – 50,68%, Западно-Казахстанской – 53,58%, Жамбылской – 63,46%, Карагандинской – 61,08%, Костанайской – 62,47%, Кызылординской – 65,30%, Мангыстауской – 43,36%, Павлодарской – 57,79%, Северо-Казахстанской – 62,41%, Туркестанской – 53,63% и в Восточно-Казахстанской области – 64,21% граждан, имеющих право голосовать на референдуме. В Нур-Султане бюллетени выданы 41,13% граждан, включенных в списки, в Алматы – 23,60% и в Шымкенте – 59,32% граждан, имеющих право голосовать.

К 16.00, по данным Центральной комиссии референдума, проголосовали более 7 млн казахстанцев, общая явка по стране составила 60,80%. Еще через два часа предварительная явка на участках для голосования на республиканском референдуме в 7 областях Казахстана уже превысила 70%.

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ, НО ВМЕСТЕ С НЕЙ

О том, как голосовали граждане Казахстана, находящиеся за границей, рассказал заместитель министра иностранных дел Роман Василенко. По его словам, на основании представления МИД Центральной комиссией референдума были открыты участки для голосования в иностранных государствах, все члены участковых комиссий, работающие за рубежом, прошли обучение по правовым основам и организации работы на референдуме.

– На день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 наших граждан, – сообщил Роман Василенко. – Референдум за рубежом проходит в спокойной и рабочей атмосфере. По состоянию на 19.00 по времени города Нур-Султана на участках за границей проголосовали около 5 100 наших соотечественников, что составляет 45% от числа граждан, включенных в соответствующие списки.

Он также отметил, что с учетом разницы во времени к указанному часу все 65 участков за пределами Казахстана были открыты, а расположенные в Азии участки в таких странах, как Китай, Корея, Япония и другие, уже завершили свою работу и приступили к подсчету голосов. На некоторых из них явка составила 100%.

В то же время участки в таких городах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава или Бразилиа, к этому моменту фактически только открылись и закроются только когда в Казахстане уже наступит новый день.

Говоря о деятельности международных наблюдателей, Роман Василенко подчеркнул: представители миссий международных организаций и наблюдатели от иностранных государств отмечают высокий уровень организации референдума, активное участие и граж­данскую зрелость как старшего, так и молодого поколения казахстанцев.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Все участки голосования на территории Казахстана были закрыты к 22.00 часам по времени Нур-Султана. В ЦКР объявили, что участковые комиссии начали подсчет голосов.

– По данным на 22.00 по времени Нур-Султана, бюллетени выданы 8 030 739 казахстанцам, что соответствует 68,43% граждан, включенных в списки имеющих право голосовать на референдуме, – проинформировал Мухтар Ерман.

К указанному моменту, по оперативным данным территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы, предварительная явка в Акмолинской области составила 73,81%, в Актюбинской – 58,06%, Алматинской – 72,83%, Атырауской – 67,68%, Западно-Казахстанской – 69,37%, Жамбылской – 69,59%, Карагандинской – 77,39%, Костанайской – 72,28%, Кызылординской – 79,89%, Мангистауской – 61,19 %, Павлодарской – 75,53%, Северо-Казахстанской – 77,49%, Туркестанской – 80,66% и в Восточно-Казахстанской области – 77,49%.

В столице проголосовали 57,06% граж­дан, включенных в списки комиссий референдума, в Алматы – 33,30%, в Шымкенте – 72,53%.