​Осознанный выбор

Управление по делам семьи, детей и молодежи Шымкента пригласило юношей и девушек, которые только готовятся связаться узами брака, молодоженов и людей старшего поколения, за плечами которых не один десяток лет счастливого проживания в семье, чтобы сообща обсудить секреты счастливой семейной жизни. Пример тех пар, которые многие годы живут в любви и уважении, свидетельствует, что истинное счастье человек может обрести только в семье, воспитывая детей и передавая им свои опыт и знания.

К сожалению, сейчас молодые люди мало задумываются о семейных ценностях и не утруждают себя стремлением создать крепкую семью, способную сообща пережить все недоразумения и проблемы. Статистика свидетельствует, что Казахстан лидирует среди стран СНГ по числу разводов. Растет их количество и в Шымкенте. Так, по официальным данным органов юстиции, в 2017 году было зарегистрировано 6 806 браков, а расторгнуто – 2 521, то есть 37%. В прошлом году из заключенных 6 825 брачных союзов распались уже 2 617, или 39%. Текущий год бьет все мыслимые рекорды по разводам. 41% пар от общего чис­ла зарегистрированных решили, что вместе им больше не по пути.

Это очень тревожные цифры, особенно если учесть, что Шымкент всегда отличался крепкими и многодетными семьями. Специалисты считают, что с молодежью и подростками надо больше говорить о семейных ценностях, пропагандировать институт семьи и национальные традиции. На праздновании Дня семьи говорили о необходимости профилактики разводов, использовании медиации в разрешении семейных конфликтов, укреплении единства семьи.

Аудитории напомнили незыб­лемые ценности, в основе которых лежат любовь и взаимное уважение, терпение и желание помочь родному человеку, только придерживаясь которых, семья будет счастливой.

Именно на таких принципах намерены строить свою семейную жизнь Абдикалык Есиркеп и Гаухар Колдас, Бекзат Тулкибаев и Назокат Рахматуллаева, Бахытжан Бейсембаев и Фарида Алмаханбет, Азамат и Ауялым Амангелдиевы, Елмырза Исаев и Салтанат Батырбек, которые в День семьи заключили официальный брак. Свидетельства о регистрации брака им в торжест­венной обстановке вручили на сцене Молодежного ресурсного центра. Молодые семьи участвовали в викторинах и конкурсах, доказав, что их решение создать семью – не сиюминутный порыв, а глубоко продуманный шаг.