Осознавать ответственность

Статьи
671
Адина Нурберген
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Он также заявил о необходимости противодействовать провокаторам. В заседании совета приняли участие общественный деятель, академик Национальной академии наук РК Мырзатай Жолдасбеков и депутат Мажилиса Парламента страны Куа­ныш Султанов.

Как подчеркнул в своем официальном обращении Генеральный прокурор, все необходимые условия для конст­руктивного диалога по вопросу аренды и продажи земли в Казахстане созданы, предложения и возражения граждан по земельному вопросу будут приняты и рассмотрены.

– По поручению Главы государства образована Комиссия по земельной реформе, в состав которой вошли руководители и активисты институтов гражданского общества, – напомнил Ж. Асанов. – На региональном уровне граждане имеют возможность участвовать в работе структуры через общественные советы. Обсуждение проходит открыто, процесс постоянно освещается в СМИ. На специальном сайте jerturaly.kz казахстанцы могут задавать вопросы, оставлять пожелания и предложения.

При этом, как подчеркнул руководитель главного надзорного органа, в стране продолжается намеренная политизация земельного вопроса, распространяется ложная информация. И что особенно беспокоит – в риторике провокаторов присутствуют элементы разжигания социаль­ной и национальной розни.

– Отдельные лица, игнорируя законы и избегая конструктивного диалога, продолжают провоцировать население на незаконные акции протеста, – сказал Ж. Асанов. – Такие действия противоречат законам Рес­публики Казахстан. В связи с этим призываю граждан не поддаваться на провокации, проявить твердую гражданскую позицию во имя сохранения стабильности, предотвращения угроз жизни и здоровью казахстанцев. Руководствуясь статьей 25-2 Закона «О прокуратуре», предупреждаю, что призывы к организации незаконного митинга, как и сам факт участия в нем, влекут административную или уголовную ответственность.

Жакип Асанов добавил, что органы правопорядка обязаны пресекать любые нарушения и немедленно принимать предусмотренные законом меры, вплоть до уголовного преследования, к организаторам и участникам незаконных акций протеста.

Куаныш Султанов обратил внимание на то, что казах­станцам сегодня необходимо напомнить о сознательном и ответственном отношении к любым решениям по поводу выходов на митинги и акции протеста.

– Общество не должно идти за лозунгами, необдуманно следовать за эмоциональными заявлениями, главное – соблюдение законности, – считает мажилисмен. – Мы объявили себя правовым государством, и это прописано в Конституции. Необходимо научиться жить в правовом поле.

По мнению депутата, активный интерес населения к земельному законодательству – позитивное явление. Обсуждение Земельного кодекса в широких кругах говорит о том, что наше общество неравнодушно к судьбе и будущему своей страны.

– Глава государства поддержал возражения народа, объявил мораторий на вызывающие сомнения позиции в законодательстве, теперь проводится открытая дискуссия с участием представителей общественности, Правительства и Парламента, – напомнил К. Султанов.

Популярное

Все
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Лишился одной руки после нападения медведя работник семейного парка-отеля «Абакшино» близ Петропавловска
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области расследуют уникальное уголовное дело – торговлю дикими животными
В Восточном Казахстане для экстренной эвакуации туристки в горах задействовали вертолет
Необычным творческим экспериментом ознаменовалось завершение 164-го сезона Уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского
В Карагандинской области предлагают обновлять изношенные электросети, водопроводы и тепловые магистрали за счет недропользователей
Казахстанские врачи верят в победу над диабетом
По программе «Ауыл – ел бе­сігі» в Атырауской области планируется в этом году модернизировать 25 сел
Государство повышает привлекательность службы в рядах Национальной гвардии РК
Гранты на общую сумму более 81 млн тенге получили 17 предпринимателей Павлодарской области
В Восточно-Казахстанской области приступили к корректировке проекта реконструкции водо­хранилища Уйдене
Право на защиту от противоправного контента
Почти три тысячи жителей микрорайона «Нуртас» уже в августе обещают подключить к централизованному газоснабжению
Что нам снег, что нам зной
Мы скоро встретимся вновь
Три лучших месяца в году
Дорога в школу
Линза души
Весомый аргумент
Забыть о привозной воде
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Читайте также

Три лучших месяца в году
Что нам снег, что нам зной
Мы скоро встретимся вновь
Линза души

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]