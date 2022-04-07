Оспорить информацию в своей кредитной истории стало возможным онлайн

В целях защиты прав потребителей финансовых услуг и улучшения кредитной истории заемщиков Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Государственным кредитным бюро (ГКБ) и с Первым кредитным бюро (ПКБ) введен дистанционный процесс оспаривания информации в кредитной истории на образовательном медиапортале по финансовой грамотности www.fingramota.kz, сообщает Kazpravda.kz.

Оспорить информацию в кредитной истории можно также на сайтах ГКБ в разделе «Как оспорить информацию», и ПКБ в разделе «Оспаривание информации».

Данная услуга для граждан предоставляется бесплатно. Прием заявок осуществляется в режиме онлайн. Отработка заявлений – в установленные законодательством сроки. В течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления об оспаривании информации и на основании полученного от кредитора ответа заявителю будет направлен соответствующий результат от кредитных бюро.

В случае признания некорректной информации и внесения корректировок кредитором, данные изменения отразятся в кредитном отчете заявителя.

Случаи оспаривания информации, содержащейся в персональном кредитном отчете:

- при обнаружении в кредитной истории текущей просрочки по погашенному платежу;

- при наличии задолженности по закрытому договору;

- при оформлении на заявителя кредита мошенническим путем;

- если в кредитном отчете заявитель увидел запрос на получение кредитной истории организацией, которой он не давал согласие;

- при отображении некорректной информации персональных данных; при отсутствии статуса «реабилитирован» по кредитным контрактам, соответствующим требованиям правил реабилитации.

Если вы не согласны с какой-либо критичной информацией, содержащейся в персональном кредитном отчете, вы имеете право обратиться в ПКБ: написать заявление об оспаривании информации (подается через сайт www.fingramota.kz, нужно указать в специальной форме свои данные: ИИН и номер телефона), а также в ГКБ с заявлением об оспаривании информации (форма заявления размещена на сайте ГКБ https://www.mkb.kz в разделе «Как оспорить информацию»).

Для оспаривания информации в кредитной истории на сайте www.fingramota.kz необходимо иметь актуальный персональный кредитный отчет, полученный не позднее чем за 15 дней до даты подачи оспаривания.

Запросить его можно в кредитных бюро:

- в ГКБ – посредством обращения через сайт id.mkb.kz. Персональный кредитный отчет предоставляется ГКБ бесплатно и без ограничений количества выдаваемых отчетов;

- в ПКБ – посредством порталов www.1cb.kz, электронного правительства www.egov.kz, а также в центрах обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства или в отделениях АО «Казпочта».

Персональный кредитный отчет предоставляется ПКБ также бесплатно.

В соответствии с законодательством гражданин Республики Казахстан имеет право получить свою полную кредитную историю один раз в год бесплатно.

Статус заявления об оспаривании информации в кредитной истории можно отслеживать:

- через корпоративный WhatsApp чат ГКБ: + 7(701) 485 08 34;

- в личном кабинете на портале ПКБ.

По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь в call-центр Агентства по номеру:+7 (727) 237 1000

Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 часов).