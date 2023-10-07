Оспу у овец и коз выявили впервые за 10 лет в Актюбинской области

В небольшом селе среди мелкого рогатого скота выявили оспу, всех животных будут прививать. Объявлен карантин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Q oqam-media.kz .

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25 сентября скотник, который пасет овец частного сектора сообщил ветеринару, что в отаре заболели две овцы. У них на слизистой оболочке рта были бугорки и оспинки, их лихорадило. Ветврачи выехали на место, заподозрили оспу, взяли у больного скота анализы.

В областной ветлаборатории 29 сентября этот диагноз подтвердился.

«Аким района Алматы должен вынести решении об установлении карантина в жилом массиве Садовое. Скот будет вакцинирован против оспы коз и овец. Больных животных – их всего две головы, держат отдельно. Все скотопомещения в жилом массиве будут обработаны. Завозить и вывозить оттуда корм, скот временно запрещено. Также нельзя употреблять продукцию животноводства», — сообщила руководитель областного управления ветеринарии Актюбинской области Кульсара Жакупова.

Как рассказали ветврачи, оспа коз и овец очень заразное заболевание. Ее в Актюбинской области не регистрировали последние 10 лет. Карантин в Садовом продлится 20 дней, за это время больные овцы должны выздороветь.