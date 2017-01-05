ОССБ: Министерство по делам ветеранов предложили создать в Казахстане
Ксения Воронина
Председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов обратился к руководству страны с предложением создать в республике Министерство по делам ветеранов РК.
Мурат Мухамеджанов поделился с интернет-редакцией Kazpravda.kz своим видением этой идеи. Так, по его словам, основной функцией министерства будет являться поддержка ветеранов путем предоставления определенных льгот и социальных программ.
В компетенцию министерства будет входить оформление соответствующих документов, страхование жизни, назначение пенсий, пособий и льгот (включая случаи выплаты при потере трудоспособности, потере кормильца, медицинские льготы) для ветеранов.
Одним из приоритетов деятельности ведомства будет являться решение всех насущных вопросов и житейских проблем участников боевых действий на таджико-афганской границе, в Нагорном Карабахе и в других локальных воинах и военных конфликтах: предотвращение бездомности ветеранов, организация необходимого им отдыха и лечения на оздоровительных курортах, выплата пособий и льгот, квалифицированное медицинское обеспечение ветеранов, создание центров адаптации ветеранов после прохождения службы в горячих точках (в боевых действиях, военных и вооруженных конфликтах, а также в миротворческих операциях по поддержанию мира и безопасности); сотрудничество с Министерствами по делам ветеранов других государств и с международными ветеранскими и иными организациями (заключение меморандумов о взаимном сотрудничестве).
Председатель союза не просто предложил идею создания ведомства, но и разработал его структуру. Так, Министерство по делам ветеранов будет иметь в структуре два основных подразделения (департамента), каждое из которых будет возглавлять заместитель министра:
Департамент по здравоохранению ветеранов – отвечает за оказание квалифицированной медицинской помощи во всех формах, медицинские обследования, клиники и региональные медицинские центры и т.д.;
Департамент по льготам ветеранов – отвечает за первичную регистрацию ветерана, определение его прав, а также пять ключевых направлений льгот и пособий: жилищные, страховые, на профессиональную реабилитацию и занятость, образование, компенсации, пенсии и т.д.
В качестве примера Мурат Мухамеджанов привел министерства, курирующие проблемы ветеранов, во многих странах мира, например в США, Канаде, Австралии, Франции. В их ведении находятся государственные ассигнования на эти цели, они же и контролируют их использование. Действуют такие госструктуры и на территории СНГ – на Украине и в Беларуси. В России на сегодня проблемами ветеранов занимаются целых 27 (!) ведомств.
"Учитывая тот факт, что Казахстан позиционирует себя как государство с высоким уровнем экономики, образования и стремлением войти в 30 самых развитых стран мира, равняясь на Запад и развитые страны Европы, мы должны перенять их большой и жизненный опыт, который на протяжении нескольких сотен лет вписывается в реалии нашего времени", – говорит Мухамеджанов.
По его мнению, годы независимости Казахстан уже перешел во многих вопросах образования, армии, медицины и госуправления на западные стандарты, и считаем, что создание Министерства по делам ветеранов выведет страну на еще один уровень и новый этап развития.