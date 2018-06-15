ОССБ: Нам делить нечего, славы на всех хватит!

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Председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов поделился с интернет-редакцией Kazpravda.kz ходом продвижения вопроса присвоения статуса ветеранов участникам боевых действий на таджикско-афганской границе.


"Вопрос получения статуса ветеранов для всех участников боевых действий на таджикско-афганской границе, а также для участников миротворческих операций в Ираке и Нагорном Карабахе, длившийся на протяжении нескольких лет, наконец-то подходит к своему завершению. Эта проделанная огромная работа в моей жизни и в жизни всех ветеранов нашего союза должна стать судьбоносной. Ведь за 27 лет независимости нашей республики никто и никогда в Казахстане не удостаивался статуса ветеранов боевых действий и миротворческих операций!" - начал Мурат Мухамеджанов.

Ветеран отметил то, что буквально сегодня, 15 июня, депутаты Парламента на совместном заседании поддержали предложение Президента Нурсултана Назарбаева отправить в различные миссии ООН до 160-ти казахстанских военных офицеров.

"В ходе заседания министр обороны Сакен Жасузаков, зачитывая Обращение Президента Казахстана к Парламенту, отметил, что с целью расширения участия в миротворческой деятельности предлагается расширить географию присутствия в миссиях ООН офицеров Вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штатных офицеров. Так, по предложению Елбасы будет направлен миротворческий контингент численностью до 120 военнослужащих для участия в миссии временных сил ООН в Ливане и в составе подразделения Вооруженных сил Республики Индия. Кроме того, парламентарии поддержали предложение Главы государства о направлении офицеров Вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в составе до 40 человек. Первое – в миссии ООН на Ближнем Востоке, второе – вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре, третье – группы военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане, четвертое – временных сил ООН в Ливане, пятое – миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, – рассказал Мурат Мухамеджанов. – И для чего тогда Казахстан подвергает риску стольких своих солдат и офицеров, отправляя их в чужие земли, если потом оставляет их без наград, ничем не отмечая их доблести и заслуги перед Родиной, и не предоставляет им статуса ветеранов и никаких льгот?! И зачем тогда вообще нужен этот закон "О миротворческой деятельности Республики Казахстан", подписанный Главой государства, если он ничего не решает и не определяет?!"

Ветерана возмущает тот факт, сколько ежегодно остается неизрасходованных и неиспользуемых денежных средств, которые исчисляются миллиардами.

"Кроме того, в свое время ветеранов Великой Отечественной войны было 650 000 человек, и государство успешно справлялось с этим важным социальным вопросом. А сейчас их осталось меньше 3 000 человек. Куда уходят оставшиеся деньги? Мы разве граждане чужой страны? Нас нет в истории суверенного Казахстана, нас юридически не существует, и получается, что мы носим свои награды незаконно, и памятники погибшим солдатам на таджикско-афганской границе тоже не законны! Где логика? Ведь завтра вдруг, не дай Аллах, начнется война, кто пойдет защищать Родину, если сегодняшние участники боевых действий на таджикско-афганской границе, миротворцы Казбата в Ираке и т.д. не имеют статуса и положенных льгот… Тому свидетельства события на Украине, в Сирии и т.д.", - продолжил он.

По словам Мурата Мухамеджанова, последующие ветераны "Казбата" и "Казбрига" по "уже накатанной схеме будут получать статусы автоматически".

"Кроме того, после нас пойдут получать статусы ветеранов участники боевых действий на территории других государств, а именно: военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского флота, Комитета государственной безопасности, лица рядового и начальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза ССР (включая военных специалистов и советников), которые в соответствии с решениями правительственных органов бывшего Союза ССР принимали участие в боевых действиях на территории других государств; военнообязанные, призывавшиеся и направлявшиеся в Чехословакию, Венгрию, Анголу, Мозамбик, Лаос, Никарагуа, Египет, Кубу и т.д. получившие ранения, контузии или увечья, либо награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за участие в обеспечении боевых действий; военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в вышеуказанные страны для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий; военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания с территории бывшего Союза ССР; рабочие и служащие, обслуживавшие советский воинский контингент в этих странах; рабочие и служащие соответствующих категорий, обслуживавшие действующие воинские контингенты в других странах и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья либо заболевания, полученных в период ведения боевых действий; и другие, в общем, во всех странах, где имели место военные интересы бывшего Советского Союза. И эта дорожка уже "протоптана" нашими ветеранами боевых действий на таджикско-афганской границе. В общем, Министерству обороны РК придется потрудиться в этом направлении. Ведь они тоже граждане нашей страны, и они тоже каждый в свое время отдали и отдают свой долг перед Родиной. Все должны быть отмечены Отчизной. Если не мы, то кто должен поднять эти вопросы?" - добавил председатель союза.

В продолжение своей мысли ветеран добавил, что Министерству труда и социальной защиты населения Казахстана в дальнейшем будет уже трудно разбираться со всеми этими категориями, решая множество вопросов ветеранов.

"И тут возникает вопрос создания Министерства по делам ветеранов, о котором я уже говорил ранее вашей редакции. Почему у военных есть два министерства – Министерство обороны и Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, а у гражданских не должно быть ни одного", - задал он вопрос.

Напомним, Мурат Мухамеджанов уже обратился к руководству страны с предложением создать в республике Министерство по делам ветеранов РК. Ветеран не просто предложил создать ведомство, но и разработал его структуру, а также поделился своим видением этой идеи. Так, по его словам, основной функцией министерства будет являться поддержка ветеранов путем предоставления определенных льгот и социальных программ.

В компетенцию министерства будет входить оформление соответствующих документов, страхование жизни, назначение пенсий, пособий и льгот (включая случаи выплаты при потере трудоспособности, потере кормильца, медицинские льготы) для ветеранов.

Одним из приоритетов деятельности ведомства будет являться решение всех насущных вопросов и житейских проблем участников боевых действий на таджико-афганской границе, в Нагорном Карабахе и в других локальных войнах и военных конфликтах: предотвращение бездомности ветеранов, организация необходимого им отдыха и лечения на оздоровительных курортах, выплата пособий и льгот, квалифицированное медицинское обеспечение ветеранов, создание центров адаптации ветеранов после прохождения службы в горячих точках (в боевых действиях, военных и вооруженных конфликтах, а также в миротворческих операциях по поддержанию мира и безопасности); сотрудничество с министерствами по делам ветеранов других государств и с международными ветеранскими и иными организациями (заключение меморандумов о взаимном сотрудничестве).

Так, Министерство по делам ветеранов будет иметь в структуре два основных подразделения (департамента), каждое из которых будет возглавлять заместитель министра:

Департамент по здравоохранению ветеранов – отвечает за оказание квалифицированной медицинской помощи во всех формах, медицинские обследования, клиники и региональные медицинские центры и т.д.;

Департамент по льготам ветеранов – отвечает за первичную регистрацию ветерана, определение его прав, а также пять ключевых направлений льгот и пособий: жилищные, страховые, на профессиональную реабилитацию и занятость, образование, компенсации, пенсии и т.д.

В качестве примера Мурат Мухамеджанов привел министерства, курирующие проблемы ветеранов, во многих странах мира, например в США, Канаде, Австралии, Франции. В их ведении находятся государственные ассигнования на эти цели, они же и контролируют их использование. Действуют такие госструктуры и на территории СНГ – на Украине и в Беларуси. В России на сегодня проблемами ветеранов занимаются целых 27 (!) ведомств.

"Учитывая тот факт, что Казахстан позиционирует себя как государство с высоким уровнем экономики, образования и стремлением войти в 30 самых развитых стран мира, равняясь на Запад и развитые страны Европы, мы должны перенять их большой и жизненный опыт, который на протяжении нескольких сотен лет вписывается в реалии нашего времени", – отметил председатель союза.

По его мнению, годы независимости Казахстан уже перешел во многих вопросах образования, армии, медицины и госуправления на западные стандарты, и создание Министерства по делам ветеранов выведет страну на еще один уровень и новый этап развития.

"А в завершение, я хотел бы обратиться через ваше издание к Министерству обороны о том, чтобы все наши ветераны получили медали за участие в миротворческих операциях, а также обратиться к руководству Таджикистана, чтобы нас, ветеранов, наградили медалями за оказание помощи братскому таджикскому народу, ведь правительство Афганистана наградило наших воинов-интернационалистов медалью от братского афганского народа, так чем мы хуже наших старших братьев? Кроме того, хочу отметить, что все наши предложения по участникам Нагорного Карабаха и по другим горячим точкам уже после нас рассматривают наши братья по оружию в России, которые тоже хотят войти в закон РФ "О ветеранах". До нас такой вопрос в СНГ никто не поднимал.Теперь его решение могут взять на заметку все ветераны боевых действий миротворческих операций, вооруженных конфликтов стран СНГ", - заключил Мурат Мухамеджанов. 

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