ОССБ: О праве народов на самозащиту

По мнению ряда экпертов-политологов и религиоведов, терроризм как социально-политическое явление в XXI веке, несмотря на войну, которая с ним ведется, не только выживет, но и наберет новую силу. Согласно их предположению и прогнозам, террористические группировки станут менее многочисленными, а следовательно, трудно обнаруживаемыми, а средства осуществления терактов станут более совершенными. Современная глобализация характерна не только для экономики, но и для террористической деятельности. Сегодня террористы готовятся к ведению террористических акций в одном месте, совершают их в другом, а укрываются в третьем.
Надвигающаяся угроза со стороны террористов заставила ряд глав государств мусульманских стран, а также политиков и чиновников СНГ всерьез задуматься над этим вопросом. Свое видение решения этой проблемы озвучил интернет-редакции Kazpravda.kz председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов)", гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.
Он рассказал идею разработанной им Концепции региональной безопасности стран Центрально-Азиатского региона; предложение о создании Отдельной бригады специальной операции имени Верховного Главнокомандующего ВС РК Нурсултана Назарбаева и миротворческого центральноазиатского контингента, а также о необходимости присоединения центрально-азиатских государств к исламской военной коалиции.
– Мурат Нурахметович, ранее мы с вами уже говорили на эту тему, в частности, о том, для чего Казахстану и среднеазиатским республикам нужна новая военная структура. На тот момент в составе исламской коалиции по борьбе с терроризмом было 34 государства. И сегодня, когда число стран – членов коалиции – достигло уже 42, мы хотели бы продолжить с Вами разговор на эту тему, которая не теряет актуальность, и узнать Ваше мнение по этому поводу.
– Да, как нам стало известно, уже 42 мусульманские страны приняли решение пополнить ряды военного альянса под руководством Саудовской Аравии для борьбы с терроризмом. Коалиция, согласно тексту заявления, была создана для "противодействия терроризму, ставшему угрозой интересов исламской нации", а также "исходя из права народов к самозащите". При этом отмечу, что исламский военный союз был создан во имя Аллаха и на основании Его указаний и шариатских предписаний. Как подчеркнул в своем заявлении министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, Коран отвергает любые акты терроризма, являющиеся гнусными преступлениями.
Вслед за этим сообщением глава саудовского МИД аль-Джубейр заявил, что исламская коалиция будет "в индивидуальном порядке рассматривать запросы стран на оказание помощи в сфере антитеррора". По его словам, такая помощь "будет заключаться в обмене информацией и подготовке войск, а также военном вмешательстве, если это потребуется". Своей миссией коалиция провозгласила защиту исламских народов от террористов, независимо от того, что они из себя представляют, и как называют свои группировки и организации.
Хочу подчеркнуть мощь коалиции, которая располагает огромными военными ресурсами. По данным арабских СМИ, на вооружении армий стран, вошедших в состав альянса, состоят 2 540 различных военных самолетов, 461 ударный вертолет, почти 20,5 тысячи танков и более 44 тысяч бронемашин. Кроме того, Пакистан имеет ядерное оружие. Сообщается также, что "в рядах вооруженных сил государств коалиции служат более 4 млн человек, при этом резерв составляет еще более 5 млн человек".
Я считаю, что создание такого мощного исламского военного союза послужит дополнительным шагом и стимулом для объединения стран Центрально-Азиатского региона и в последующем присоединения этого блока к уже созданной мусульманской коалиции.
В связи с осложнением военно-политической ситуации в южной части Центрально-Азиатского региона мной лично была разработана и внесена на рассмотрение руководству страны Концепция региональной безопасности стран Центрально-Азиатского региона. На наш взгляд, уже назрела необходимость принять решение о формировании совместного миротворческого центральноазиатского контингента под эгидой ООН, в который будут входить 6–7 миротворческих центральноазиатских бригад (первых боевых легионов стран ЦАР), боевые подразделения, подразделения боевого, технического и тылового обеспечения и, конечно же, главное командование и совместный штаб из вышеуказанных стран; наделить их соответствующими мандатами Совета безопасности ООН, чтобы они вошли в систему резервных соглашений ООН.
Считаю, что формирование и дислокацию сил этих миротворческих центральноазиатских бригад необходимо проводить на территории именно нашей страны, так как Казахстан всегда позиционирует себя как миролюбивое государство, учитывая его опыт добрососедского сосуществования наций. И хотел бы подчеркнуть, что миротворческие центральноазиатские бригады не должны входить в Вооруженные силы РК и в другие воинские формирования и подразделения, имея статус сил общего сдерживания.
– По вашему мнению, для чего Казахстану и Центрально-Азиатским республикам нужна новая военная структура?
– Сейчас картина на Ближнем Востоке приблизительно следующая – существование Ирака и Сирии как государств находится под угрозой. Территориальная целостность этих стран полностью нарушена. Правительства этих государств не могут повлиять на процессы. Нарушенные в них политическая и экономическая стабильность продолжают серьезно сказываться на соседних государствах и регионе в целом. В результате военного переворота в Египте нарушена политическая стабильность. На территории Ливии действует несколько властей, и ее раскол вполне возможен. В Йемене царит безвластие. В Тунисе относительное спокойствие и т.д.
Страны Центрально-Азиатского региона также постепенно оказываются в зоне опасности возникновения военных конфликтов. Если говорить о ближайшей среднесрочной перспективе, конечно же, это – развитие ситуации в Афганистане. В случае негативного развития ситуации в Афганистане под удар попадает Таджикистан, имеющий самую протяженную границу с этим государством – 1 344 км. И естественно, для Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, которые примыкают непосредственно к региону, вопрос региональной безопасности также является очень важным.
С этой точки зрения, считаю, что возникла необходимость в присоединении к исламской военной коалиции, и страны Центральной Азии должны активно подключиться к этому процессу. Нам необходимо не только действовать в рамках ШОС, ОДКБ, СВМДА и ООН, но и налаживать и выстраивать свою систему безопасности с соседями по Центрально-Азиатскому региону (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Необходимо развивать региональную безопасность наших стран. Кроме того, в странах, состоящих в составе коалиции, должны быть развернуты постоянные союзные штабные структуры (совместные штабы, штабные центры) для взаимодействия и обмена информацией. Например, один штаб – в Пакистане, второй – в странах Персидского залива, третий – в Астане (это будет центрально-азиатский штаб), и главный штаб – в Эр-Рияде, где он сейчас и находится. В каждом таком штабном центре будут в случае конфликта или масштабных учений координировать действия местных военных в противостоянии внешней или внутренней угрозе, а деятельность всех штабов будет под руководством "центра" в Саудовской Аравии.
– Многие мировые СМИ забеспокоились, что же несет в себе созданная исламская военная коалиция, не причинит ли она вреда не мусульманским странам?
– Нет, ни в коем случае не стоит опасаться альянса тем, кто сам не замышляет ничего дурного против мира и человечества. Исламская военная коалиция создана не для нападения, а для защиты стран от терроризма. В Коране – Декларации мира на всей земле – ясно говорится о праве народов на самозащиту против ущемления прав, захвата и угнетения: "И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами!" (Сура "Корова"; 190, сура "Женщины"; 87). В целом, если мыслить логически, учение Ислама о будущем не содержит ничего другого, кроме призыва к миру на всей планете, мирному сосуществованию на основе справедливости и чести. Можно сказать, что мир в Исламе является вечной, незыблемой догмой, тогда как война – состояние исключительное, возникающее в результате выхода из большого единения, как вынужденная реакция на агрессию, угнетение или злоупотребление, анархию и разложение людей.
– Мурат Нурахметович, расскажите, пожалуйста, откуда возникла идея создания единой военной организации стран мусульманского мира, которая сегодня уже, как мы видим, нашла свое отражение в реальности? Могли бы Вы привести реально существующие примеры подобных союзов в мировой практике?
– Да, конечно. Например, весной 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль совершил неофициальную поездку в США, где, выступая в Вестминстерском колледже в Фултоне (штат Миссури), он говорил не как официальное лицо, а от себя лично. Это было программное выступление, наметившее на многие годы вперед создание концепции братской ассоциации народов, говорящих на английском языке, т.е. военный союз англо-саксонской расы. Президент Гари Трумэн специально совершил поездку, чтобы присутствовать на этом выступлении. Президент США и правительство Великобритании взяли на вооружение эту идею, на основе которой сегодня создано НАТО – военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Отмечу, что за 65 лет ничего подобного в мире не было. И в настоящее время, вновь прочитывая историю послевоенного периода Второй мировой войны, я натолкнулся на заметку о выступлении Черчилля, о котором рассказал ранее, и которое вдохновило меня на идею создания подобного союза, но только теперь уже для стран мусульманского мира.
В феврале 2014 года НАТО приняло решение о создании подразделений командования и контроля в странах Прибалтики (Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии) боевые "дежурные бригады" численностью до 5 тысяч человек к поддержке НАТО. Министры обороны НАТО утвердили конкретные планы и состав союзных сил быстрого развертывания или "острия копья" (Spearhead Force – SF). SF будет в мирное время состоять из различных национальных контингентов под собственным национальным командованием, но в высокой степени боевой готовности. Каждый год списочный состав SF будет полностью меняться, но части, отслужившие свой срок, будут еще год поддерживать сравнительно высокий уровень боевой готовности. Рассыпанный в мирное время по разным странам сравнительно небольшой контингент SF не предполагает американского присутствия – это именно и есть европейское солидарное решение по объединению стран Прибалтики.
В связи с этим, считаю необходимым внести изменения и дополнения в Военную доктрину РК (от 11 октября 2011 года), а также в Закон РК "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" (от 7 января 2005 года), чтобы государство имело возможность вступать в подобные союзы и действовать в их рамках.
Также я хотел бы заметить, что в этом деле нужно не затягивать и поторопиться, так как решение этого вопроса решит ряд проблем. И вообще нахожу в данном предложении единственно верное на сегодня решение проблемы. Во-первых, коалиция мусульманских стран стабилизирует политическую обстановку в мире и положительно повлияет на экономическую и политическую стабильность во всем мусульманском мире. Во-вторых, опыт мусульманских стран в объединенной коалиции передаст странам Центрально-Азиатского региона политический строй внутри государств, передаст опыт монархического управления государств. В-третьих, политическая обстановка и стабильность в мусульманском мире связана с экономикой. Чтобы победить терроризм, нужно не зависеть от вливаний извне, а также от других денег. Например, от доллара, фунта, рубля и т.д. В связи с этим, нужно также рассмотреть вопрос о введении единой валюты в странах ЦАР и государств, входящих в коалицию.
Кроме того, хочу добавить, что в рамках коалиции необходимо создать новую международную организацию, которая будет способствовать безопасности, взаимодействию, сотрудничеству и развитию мусульманских государств – 42 страны в уже созданной коалиции, в числе которых, надеюсь, будут и страны Центрально-Азиатского региона. Я думаю, что если эта организация будет сотрудничать и взаимодействовать с ООН, ОБСЕ, СВМДА, то это будет служить миру и безопасности в мусульманских странах и Центрально-Азиатских государствах, так как главной задачей этой организации будет являться укрепление взаимоотношений и сотрудничества между мусульманскими государствами и странами Центрально-Азиатского региона в целях обеспечения стабильности и безопасности на всем континенте.
– Спасибо за беседу, Мурат Нурахметович.
Интернет-редакция Kazpravda.kz также выражает свое согласие с идеей объединения с исламской военной коалицией и создания миротворческого центральноазиатского контингента, находя в данном предложении единственно верное на сегодня решение проблемы. Однозначно ясно, что только объединив усилия государств, гражданского общества, можно рассчитывать на успех в преодолении терроризма.
Необходимо подчеркнуть, что в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан также считают, что, учредив глобальную антитеррористическую сеть под эгидой ООН, можно победить терроризм и экстремизм.
"Казахстан заявляет о поддержке усилий всего международного сообщества в рамках ООН в борьбе с метастазами терроризма и экстремизма и убежден, что только путем объединения усилий можно победить это зло", – говорится в официальном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
По информации МИД РК, одним из путей достижения этой цели могло бы стать учреждение глобальной антитеррористической сети под эгидой ООН.
Стоит отметить, что за пределами Казахстана этот вопрос также стал острым и актуальным для многих политиков и чиновников.
Свое мнение по поводу решения этой проблемы высказал и заместитель министра обороны Ирана, бригадный генерал Насролла Калантари. По его словам, необходимо сформировать "великую азиатскую коалицию" для борьбы с терроризмом. Калантари в своем выступлении подчеркнул, что терроризм стал глобальным феноменом, и создание коалиции является необходимым условием для его ликвидации.
В свою очередь Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров тоже призвал лидеров арабских и мусульманских стран объединиться в борьбе с террористами. По словам Кадырова, лидеры мусульманских стран должны объединиться в борьбе против "чумы XXI века" – терроризма.
"Мы призываем лидеров арабских и мусульманских стран объединить усилия против террористов. Это зло нужно уничтожить на корню. Иначе полчища террористов, подобно селевым потокам, хлынут по всем странам и городам земли", – убежден Кадыров.
Создать единый фронт лидеров мусульманских стран для борьбы с экстремизмом призвал также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я решительно осуждаю террористов, которые со мной одной веры, и я призываю лидеров всех мусульманских стран создать единый фронт для борьбы с ними", – заявил глава Турецкой Республики в ходе выступления в Стамбуле.
Добавим, Совет улемов Таджикистана также призвал всех мусульман объединиться в борьбе против террористических организаций.
"Только объединившись, мусульмане смогут противостоять тем угрозам, которые представляют чуждые нам идеи, течения, призывающие к насилию и кровопролитию", – следует из заявления Совета улемов, распространенном Исламским центром страны.
В заявлении говорится, что, террористы, использующие ислам в своих целях, не имеют ничего общего с ценностями, которые проповедует священный Коран.
Объединить антитеррористические усилия также призвал страны Центральной Азии Казахстан в ходе шестой ежегодной встречи заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, организованной Региональным Центром ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).
Руководитель казахстанской делегации Посол по особым поручениям МИД Тимур Уразаев призвал поддержать предложение Астаны объединить антитеррористические усилия всех стран под эгидой ООН в конфигурации, высказанной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.
Создать единую сеть по борьбе с терроризмом Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил, выступая во время общеполитической дискуссии на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Согласно российским СМИ, парламентариями РФ предложено создать реальную антитеррористическую коалицию на евразийском континенте.
"Будет рассматриваться, прежде всего, опыт ОДКБ", – отметил председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Слуцкий.
Существующая проблема и надвигающаяся угроза со стороны террористов стала основной темой обсуждения командующих пограничными войсками СНГ.
На прошедшем 12 ноября 2015 года в Астане 74-м заседании Совета командующих пограничными войсками СНГ с участием делегаций 9 пограничных ведомств Содружества и координационной службы, представителей взаимодействующих органов Содружества и международных организаций командующие пограничными войсками СНГ обсудили реальные и потенциальные угрозы безопасности на внешних границах СНГ.
В своем выступлении на данном заседании председатель казахстанского КНБ Нуртай Абыкаев отметил, что складывающаяся на внешних границах СНГ ситуация требует практических действий в вопросах совместного противостояния имеющимся угрозам пограничной безопасности.
"Сегодня назрела объективная необходимость для более тесного взаимодействия проведения совместных войсковых и оперативно-розыскных мероприятий по конкретным фактам и лицам, противоправная деятельность которых все более отчетливо приобретает трансграничный характер. В этих условиях наша позиция по вопросу организации взаимодействия остается неизменной. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству на всех уровнях", – подчеркнул Абыкаев.
К его призыву присоединился первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, сказав, что страны СНГ готовы дать достойный отпор тем, кто пытается дестабилизировать обстановку на внешних границах СНГ.
"Один из важных вопросов – это использование нами автоматизированной системы информационного обмена, которое задействовано на пространстве Содружества Независимых Государств. Мы надеемся, что принятые меры будут поддержаны всеми странами и общими усилиями, поскольку в одиночку с терроризмом бороться невозможно. Мы сможем защитить интересы каждого государства и Содружества в целом", – отметил Кулишов.
В ходе мероприятия участниками заседания Совета командующих пограничными восками СНГ были широко обсуждены реальные и потенциальные угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ, а также первоочередные направления сосредоточения совместных мер по снижению террористических угроз и незаконных миграционных потоков, контрабанды оружия и наркотиков.
23 марта 2017 года новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе официальной встречи в Акорде с Нурсултаном Назарбаевым отметил важную роль Казахстана в данном вопросе.
"В прошлом году произошло историческое событие – Казахстан избрали в Совет безопасности ООН, это говорит о том, что все интересы и регулирование вопросов по безопасности Центральной Азии обязательно будут под вашим чутким руководством", – выразил признательность и надежду глава Узбекской Республики.
Надвигающаяся угроза со стороны террористов заставила ряд глав государств мусульманских стран, а также политиков и чиновников СНГ всерьез задуматься над этим вопросом. Свое видение решения этой проблемы озвучил интернет-редакции Kazpravda.kz председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов)", гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.
Он рассказал идею разработанной им Концепции региональной безопасности стран Центрально-Азиатского региона; предложение о создании Отдельной бригады специальной операции имени Верховного Главнокомандующего ВС РК Нурсултана Назарбаева и миротворческого центральноазиатского контингента, а также о необходимости присоединения центрально-азиатских государств к исламской военной коалиции.
– Мурат Нурахметович, ранее мы с вами уже говорили на эту тему, в частности, о том, для чего Казахстану и среднеазиатским республикам нужна новая военная структура. На тот момент в составе исламской коалиции по борьбе с терроризмом было 34 государства. И сегодня, когда число стран – членов коалиции – достигло уже 42, мы хотели бы продолжить с Вами разговор на эту тему, которая не теряет актуальность, и узнать Ваше мнение по этому поводу.
– Да, как нам стало известно, уже 42 мусульманские страны приняли решение пополнить ряды военного альянса под руководством Саудовской Аравии для борьбы с терроризмом. Коалиция, согласно тексту заявления, была создана для "противодействия терроризму, ставшему угрозой интересов исламской нации", а также "исходя из права народов к самозащите". При этом отмечу, что исламский военный союз был создан во имя Аллаха и на основании Его указаний и шариатских предписаний. Как подчеркнул в своем заявлении министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, Коран отвергает любые акты терроризма, являющиеся гнусными преступлениями.
Вслед за этим сообщением глава саудовского МИД аль-Джубейр заявил, что исламская коалиция будет "в индивидуальном порядке рассматривать запросы стран на оказание помощи в сфере антитеррора". По его словам, такая помощь "будет заключаться в обмене информацией и подготовке войск, а также военном вмешательстве, если это потребуется". Своей миссией коалиция провозгласила защиту исламских народов от террористов, независимо от того, что они из себя представляют, и как называют свои группировки и организации.
Хочу подчеркнуть мощь коалиции, которая располагает огромными военными ресурсами. По данным арабских СМИ, на вооружении армий стран, вошедших в состав альянса, состоят 2 540 различных военных самолетов, 461 ударный вертолет, почти 20,5 тысячи танков и более 44 тысяч бронемашин. Кроме того, Пакистан имеет ядерное оружие. Сообщается также, что "в рядах вооруженных сил государств коалиции служат более 4 млн человек, при этом резерв составляет еще более 5 млн человек".
Я считаю, что создание такого мощного исламского военного союза послужит дополнительным шагом и стимулом для объединения стран Центрально-Азиатского региона и в последующем присоединения этого блока к уже созданной мусульманской коалиции.
В связи с осложнением военно-политической ситуации в южной части Центрально-Азиатского региона мной лично была разработана и внесена на рассмотрение руководству страны Концепция региональной безопасности стран Центрально-Азиатского региона. На наш взгляд, уже назрела необходимость принять решение о формировании совместного миротворческого центральноазиатского контингента под эгидой ООН, в который будут входить 6–7 миротворческих центральноазиатских бригад (первых боевых легионов стран ЦАР), боевые подразделения, подразделения боевого, технического и тылового обеспечения и, конечно же, главное командование и совместный штаб из вышеуказанных стран; наделить их соответствующими мандатами Совета безопасности ООН, чтобы они вошли в систему резервных соглашений ООН.
Считаю, что формирование и дислокацию сил этих миротворческих центральноазиатских бригад необходимо проводить на территории именно нашей страны, так как Казахстан всегда позиционирует себя как миролюбивое государство, учитывая его опыт добрососедского сосуществования наций. И хотел бы подчеркнуть, что миротворческие центральноазиатские бригады не должны входить в Вооруженные силы РК и в другие воинские формирования и подразделения, имея статус сил общего сдерживания.
– По вашему мнению, для чего Казахстану и Центрально-Азиатским республикам нужна новая военная структура?
– Сейчас картина на Ближнем Востоке приблизительно следующая – существование Ирака и Сирии как государств находится под угрозой. Территориальная целостность этих стран полностью нарушена. Правительства этих государств не могут повлиять на процессы. Нарушенные в них политическая и экономическая стабильность продолжают серьезно сказываться на соседних государствах и регионе в целом. В результате военного переворота в Египте нарушена политическая стабильность. На территории Ливии действует несколько властей, и ее раскол вполне возможен. В Йемене царит безвластие. В Тунисе относительное спокойствие и т.д.
Страны Центрально-Азиатского региона также постепенно оказываются в зоне опасности возникновения военных конфликтов. Если говорить о ближайшей среднесрочной перспективе, конечно же, это – развитие ситуации в Афганистане. В случае негативного развития ситуации в Афганистане под удар попадает Таджикистан, имеющий самую протяженную границу с этим государством – 1 344 км. И естественно, для Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, которые примыкают непосредственно к региону, вопрос региональной безопасности также является очень важным.
С этой точки зрения, считаю, что возникла необходимость в присоединении к исламской военной коалиции, и страны Центральной Азии должны активно подключиться к этому процессу. Нам необходимо не только действовать в рамках ШОС, ОДКБ, СВМДА и ООН, но и налаживать и выстраивать свою систему безопасности с соседями по Центрально-Азиатскому региону (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Необходимо развивать региональную безопасность наших стран. Кроме того, в странах, состоящих в составе коалиции, должны быть развернуты постоянные союзные штабные структуры (совместные штабы, штабные центры) для взаимодействия и обмена информацией. Например, один штаб – в Пакистане, второй – в странах Персидского залива, третий – в Астане (это будет центрально-азиатский штаб), и главный штаб – в Эр-Рияде, где он сейчас и находится. В каждом таком штабном центре будут в случае конфликта или масштабных учений координировать действия местных военных в противостоянии внешней или внутренней угрозе, а деятельность всех штабов будет под руководством "центра" в Саудовской Аравии.
– Многие мировые СМИ забеспокоились, что же несет в себе созданная исламская военная коалиция, не причинит ли она вреда не мусульманским странам?
– Нет, ни в коем случае не стоит опасаться альянса тем, кто сам не замышляет ничего дурного против мира и человечества. Исламская военная коалиция создана не для нападения, а для защиты стран от терроризма. В Коране – Декларации мира на всей земле – ясно говорится о праве народов на самозащиту против ущемления прав, захвата и угнетения: "И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами!" (Сура "Корова"; 190, сура "Женщины"; 87). В целом, если мыслить логически, учение Ислама о будущем не содержит ничего другого, кроме призыва к миру на всей планете, мирному сосуществованию на основе справедливости и чести. Можно сказать, что мир в Исламе является вечной, незыблемой догмой, тогда как война – состояние исключительное, возникающее в результате выхода из большого единения, как вынужденная реакция на агрессию, угнетение или злоупотребление, анархию и разложение людей.
– Мурат Нурахметович, расскажите, пожалуйста, откуда возникла идея создания единой военной организации стран мусульманского мира, которая сегодня уже, как мы видим, нашла свое отражение в реальности? Могли бы Вы привести реально существующие примеры подобных союзов в мировой практике?
– Да, конечно. Например, весной 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль совершил неофициальную поездку в США, где, выступая в Вестминстерском колледже в Фултоне (штат Миссури), он говорил не как официальное лицо, а от себя лично. Это было программное выступление, наметившее на многие годы вперед создание концепции братской ассоциации народов, говорящих на английском языке, т.е. военный союз англо-саксонской расы. Президент Гари Трумэн специально совершил поездку, чтобы присутствовать на этом выступлении. Президент США и правительство Великобритании взяли на вооружение эту идею, на основе которой сегодня создано НАТО – военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Отмечу, что за 65 лет ничего подобного в мире не было. И в настоящее время, вновь прочитывая историю послевоенного периода Второй мировой войны, я натолкнулся на заметку о выступлении Черчилля, о котором рассказал ранее, и которое вдохновило меня на идею создания подобного союза, но только теперь уже для стран мусульманского мира.
В феврале 2014 года НАТО приняло решение о создании подразделений командования и контроля в странах Прибалтики (Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии) боевые "дежурные бригады" численностью до 5 тысяч человек к поддержке НАТО. Министры обороны НАТО утвердили конкретные планы и состав союзных сил быстрого развертывания или "острия копья" (Spearhead Force – SF). SF будет в мирное время состоять из различных национальных контингентов под собственным национальным командованием, но в высокой степени боевой готовности. Каждый год списочный состав SF будет полностью меняться, но части, отслужившие свой срок, будут еще год поддерживать сравнительно высокий уровень боевой готовности. Рассыпанный в мирное время по разным странам сравнительно небольшой контингент SF не предполагает американского присутствия – это именно и есть европейское солидарное решение по объединению стран Прибалтики.
В связи с этим, считаю необходимым внести изменения и дополнения в Военную доктрину РК (от 11 октября 2011 года), а также в Закон РК "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" (от 7 января 2005 года), чтобы государство имело возможность вступать в подобные союзы и действовать в их рамках.
Также я хотел бы заметить, что в этом деле нужно не затягивать и поторопиться, так как решение этого вопроса решит ряд проблем. И вообще нахожу в данном предложении единственно верное на сегодня решение проблемы. Во-первых, коалиция мусульманских стран стабилизирует политическую обстановку в мире и положительно повлияет на экономическую и политическую стабильность во всем мусульманском мире. Во-вторых, опыт мусульманских стран в объединенной коалиции передаст странам Центрально-Азиатского региона политический строй внутри государств, передаст опыт монархического управления государств. В-третьих, политическая обстановка и стабильность в мусульманском мире связана с экономикой. Чтобы победить терроризм, нужно не зависеть от вливаний извне, а также от других денег. Например, от доллара, фунта, рубля и т.д. В связи с этим, нужно также рассмотреть вопрос о введении единой валюты в странах ЦАР и государств, входящих в коалицию.
Кроме того, хочу добавить, что в рамках коалиции необходимо создать новую международную организацию, которая будет способствовать безопасности, взаимодействию, сотрудничеству и развитию мусульманских государств – 42 страны в уже созданной коалиции, в числе которых, надеюсь, будут и страны Центрально-Азиатского региона. Я думаю, что если эта организация будет сотрудничать и взаимодействовать с ООН, ОБСЕ, СВМДА, то это будет служить миру и безопасности в мусульманских странах и Центрально-Азиатских государствах, так как главной задачей этой организации будет являться укрепление взаимоотношений и сотрудничества между мусульманскими государствами и странами Центрально-Азиатского региона в целях обеспечения стабильности и безопасности на всем континенте.
– Спасибо за беседу, Мурат Нурахметович.
Интернет-редакция Kazpravda.kz также выражает свое согласие с идеей объединения с исламской военной коалицией и создания миротворческого центральноазиатского контингента, находя в данном предложении единственно верное на сегодня решение проблемы. Однозначно ясно, что только объединив усилия государств, гражданского общества, можно рассчитывать на успех в преодолении терроризма.
Необходимо подчеркнуть, что в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан также считают, что, учредив глобальную антитеррористическую сеть под эгидой ООН, можно победить терроризм и экстремизм.
"Казахстан заявляет о поддержке усилий всего международного сообщества в рамках ООН в борьбе с метастазами терроризма и экстремизма и убежден, что только путем объединения усилий можно победить это зло", – говорится в официальном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
По информации МИД РК, одним из путей достижения этой цели могло бы стать учреждение глобальной антитеррористической сети под эгидой ООН.
Стоит отметить, что за пределами Казахстана этот вопрос также стал острым и актуальным для многих политиков и чиновников.
Свое мнение по поводу решения этой проблемы высказал и заместитель министра обороны Ирана, бригадный генерал Насролла Калантари. По его словам, необходимо сформировать "великую азиатскую коалицию" для борьбы с терроризмом. Калантари в своем выступлении подчеркнул, что терроризм стал глобальным феноменом, и создание коалиции является необходимым условием для его ликвидации.
В свою очередь Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров тоже призвал лидеров арабских и мусульманских стран объединиться в борьбе с террористами. По словам Кадырова, лидеры мусульманских стран должны объединиться в борьбе против "чумы XXI века" – терроризма.
"Мы призываем лидеров арабских и мусульманских стран объединить усилия против террористов. Это зло нужно уничтожить на корню. Иначе полчища террористов, подобно селевым потокам, хлынут по всем странам и городам земли", – убежден Кадыров.
Создать единый фронт лидеров мусульманских стран для борьбы с экстремизмом призвал также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я решительно осуждаю террористов, которые со мной одной веры, и я призываю лидеров всех мусульманских стран создать единый фронт для борьбы с ними", – заявил глава Турецкой Республики в ходе выступления в Стамбуле.
Добавим, Совет улемов Таджикистана также призвал всех мусульман объединиться в борьбе против террористических организаций.
"Только объединившись, мусульмане смогут противостоять тем угрозам, которые представляют чуждые нам идеи, течения, призывающие к насилию и кровопролитию", – следует из заявления Совета улемов, распространенном Исламским центром страны.
В заявлении говорится, что, террористы, использующие ислам в своих целях, не имеют ничего общего с ценностями, которые проповедует священный Коран.
Объединить антитеррористические усилия также призвал страны Центральной Азии Казахстан в ходе шестой ежегодной встречи заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, организованной Региональным Центром ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).
Руководитель казахстанской делегации Посол по особым поручениям МИД Тимур Уразаев призвал поддержать предложение Астаны объединить антитеррористические усилия всех стран под эгидой ООН в конфигурации, высказанной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.
Создать единую сеть по борьбе с терроризмом Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил, выступая во время общеполитической дискуссии на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Согласно российским СМИ, парламентариями РФ предложено создать реальную антитеррористическую коалицию на евразийском континенте.
"Будет рассматриваться, прежде всего, опыт ОДКБ", – отметил председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Слуцкий.
Существующая проблема и надвигающаяся угроза со стороны террористов стала основной темой обсуждения командующих пограничными войсками СНГ.
На прошедшем 12 ноября 2015 года в Астане 74-м заседании Совета командующих пограничными войсками СНГ с участием делегаций 9 пограничных ведомств Содружества и координационной службы, представителей взаимодействующих органов Содружества и международных организаций командующие пограничными войсками СНГ обсудили реальные и потенциальные угрозы безопасности на внешних границах СНГ.
В своем выступлении на данном заседании председатель казахстанского КНБ Нуртай Абыкаев отметил, что складывающаяся на внешних границах СНГ ситуация требует практических действий в вопросах совместного противостояния имеющимся угрозам пограничной безопасности.
"Сегодня назрела объективная необходимость для более тесного взаимодействия проведения совместных войсковых и оперативно-розыскных мероприятий по конкретным фактам и лицам, противоправная деятельность которых все более отчетливо приобретает трансграничный характер. В этих условиях наша позиция по вопросу организации взаимодействия остается неизменной. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству на всех уровнях", – подчеркнул Абыкаев.
К его призыву присоединился первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, сказав, что страны СНГ готовы дать достойный отпор тем, кто пытается дестабилизировать обстановку на внешних границах СНГ.
"Один из важных вопросов – это использование нами автоматизированной системы информационного обмена, которое задействовано на пространстве Содружества Независимых Государств. Мы надеемся, что принятые меры будут поддержаны всеми странами и общими усилиями, поскольку в одиночку с терроризмом бороться невозможно. Мы сможем защитить интересы каждого государства и Содружества в целом", – отметил Кулишов.
В ходе мероприятия участниками заседания Совета командующих пограничными восками СНГ были широко обсуждены реальные и потенциальные угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ, а также первоочередные направления сосредоточения совместных мер по снижению террористических угроз и незаконных миграционных потоков, контрабанды оружия и наркотиков.
23 марта 2017 года новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе официальной встречи в Акорде с Нурсултаном Назарбаевым отметил важную роль Казахстана в данном вопросе.
"В прошлом году произошло историческое событие – Казахстан избрали в Совет безопасности ООН, это говорит о том, что все интересы и регулирование вопросов по безопасности Центральной Азии обязательно будут под вашим чутким руководством", – выразил признательность и надежду глава Узбекской Республики.