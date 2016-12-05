Общество

ОССБ: Первые солдаты Президента Назарбаева на пороге 25-летия Независимости РК

В Мажилисе Парламента РК состоялось заседание Комитета по международным делам обороны и безопасности, на котором председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе)" Мурат Мухамеджанов обсудил с депутатами важный и актуальный для ветеранов вопрос получения статуса и соответствующих льгот, который они пытаются решить уже давно, неоднократно поднимав его в СМИ, на республиканских и региональных форумах и мероприятиях, сообщает Kazpravda.kz.

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По итогам заседания депутатами Мажилиса от фракции "Нур Отан", а именно в лице председателя Комитета по международным делам обороны и безопасности Маулена Ашимбаева, генерал-лейтенанта запаса, Халық Қахарман Бахытжана Ертаева, генерал-лейтенанта запаса Абая Тасбулатова, было отправлено обращение на имя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева. Ответ не заставил себя долго ждать. Правительство ответило четко и ясно, что в 2017 году будет разработан законопроект "О внесении и изменении в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения". В рамках этого законопроекта будет подготовлена бюджетная заявка с дальнейшим рассмотрением на Республиканской бюджетной комиссии, на основании которого будет определен соответствующий статус и социальные льготы.

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В свою очередь участники боевых действий на таджико-афганской границе к 25-летию Независимости Казахстана в течение года провели 25 мероприятий: военные парады, республиканские и региональные форумы, акции, флэшмобы, военно-патриотические слеты по всей республике. Стоит отметить, что в повседневной жизни они тесно сотрудничают со всеми общественными организациями, в первую очередь, ветеранскими, в том числе в работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Участников боевых действий на таджико-афганской границе полностью поддерживают ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы и ветераны локальных войн.

Кроме того, Мурат Мухамеджанов предлагает следующий 2017 год назвать Годом Вооруженных сил Казахстана и защитника Отечества, так как в наступающем году исполняется 25 лет ВС РК, а также 25 лет с момента первого вылета в Таджикистан подразделений десантников для охраны южной границы СНГ на таджико-афганской границе. 

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