ОССБ провел торжественный митинг в Караганде

Общество
2501
В Караганде на центральной площади у мемориала Вечного огня прошел торжественный митинг, посвященный открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 25-летию со дня образования Вооруженных сил РК, "Дню мужества", памяти бессмертного подвига воинов-казахстанцев, выполнявших правительственную задачу по охране внешних границ СНГ на таджико-афганском участке в составе отдельного сводного стрелкового батальона от Министерства обороны РК, внутренних войск МВД и Пограничной службы КНБ РК, сообщает Kazpravda.kz.

58f094ce05f2f1492161742.JPG

В мероприятии приняли участие участники боевых действий на таджикско-афганской границе, военнослужащие воинских частей 6505, 5451, региональных командований "Астана", "Орталық", Национальной гвардии РК, учащиеся Республиканской военной школы "Жас ұлан", учащиеся школ, студенты вузов, ветераны, представители городского акимата.

Председатель РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов дал старт церемонии торжественного открытия митинга.

"На таджикско-афганском участке прошли службу 9 215 воинов-казахстанцев, погибли 43 наших солдата и офицера. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто 22 года назад – 7 апреля 1995 года – погиб и не вернулся, и поклониться подвигу живых", – объявил гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.

58f09550c57131492161872.JPG

Под исполнение гимна РК духовым оркестром почетные гости, матери погибших воинов, военнослужащие, ветераны боевых действий на таджикско-афганской границе, проходившие службу в составе ОССБ, члены семей погибших солдат возложили венки и цветы к мемориалу.

Участники митинга почтили погибших минутой молчания. По воинской традиции был произведен троекратный залп из стрелкового оружия.

После выступлений почетных гостей Мурат Мухамеджанов вручил одной из матерей погибшего солдата медаль "Ана жүрегі".

Под звуки оркестра торжественным маршем прошли военнослужащие воинских частей 6505, 5451, региональных командований "Астана", "Орталық", Национальной гвардии РК, учащиеся Республиканской военной школы "Жас ұлан". Торжественный марш возглавили ветераны – участники боевых действий на таджикско-афганской границе.

В завершение митинга прозвучали патриотические песни.

58f095302290f1492161840.JPG

58f0957f639ea1492161919.JPG

Популярное

Все
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Быть или не быть – вот их вопрос
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Глава Минводресурсов рассказал о текущей паводковой ситуации в Казахстане
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
В правительстве Казахстана новый вице-премьер
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Казахский жокей на японском скакуне заработал 360 тыс. долларов
Нужно незамедлительно оказать помощь пострадавшим от паводка – Бектенов
Мажилисмены выехали в пострадавшие от паводков регионы
Казахстан предложил китайским инвесторам реализовать проекты в углехимии
Рекомендации по профилактике отравлений в период паводка дал Минздрав
Вода не отступает. Люди – тоже
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Сабита Досанова
Рыбакина и Коллинз прокомментировали финал в Майами
Волонтер живет в каждом из нас
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз

Читайте также

Госзакупки на 1,3 млрд тенге отменили в ЗКО
Миграционный прирост населения наблюдается в РК уже пятый г…
Главную «кочегарку» Риддера продолжат модернизировать
Уголь можно не только сжигать!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]