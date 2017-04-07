ОССБ провел торжественный митинг в Караганде

В Караганде на центральной площади у мемориала Вечного огня прошел торжественный митинг, посвященный открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 25-летию со дня образования Вооруженных сил РК, "Дню мужества", памяти бессмертного подвига воинов-казахстанцев, выполнявших правительственную задачу по охране внешних границ СНГ на таджико-афганском участке в составе отдельного сводного стрелкового батальона от Министерства обороны РК, внутренних войск МВД и Пограничной службы КНБ РК, сообщает Kazpravda.kz
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В мероприятии приняли участие участники боевых действий на таджикско-афганской границе, военнослужащие воинских частей 6505, 5451, региональных командований "Астана", "Орталық", Национальной гвардии РК, учащиеся Республиканской военной школы "Жас ұлан", учащиеся школ, студенты вузов, ветераны, представители городского акимата.
Председатель РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов дал старт церемонии торжественного открытия митинга.
"На таджикско-афганском участке прошли службу 9 215 воинов-казахстанцев, погибли 43 наших солдата и офицера. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто 22 года назад – 7 апреля 1995 года – погиб и не вернулся, и поклониться подвигу живых", – объявил гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.
Под исполнение гимна РК духовым оркестром почетные гости, матери погибших воинов, военнослужащие, ветераны боевых действий на таджикско-афганской границе, проходившие службу в составе ОССБ, члены семей погибших солдат возложили венки и цветы к мемориалу.
Участники митинга почтили погибших минутой молчания. По воинской традиции был произведен троекратный залп из стрелкового оружия.
После выступлений почетных гостей Мурат Мухамеджанов вручил одной из матерей погибшего солдата медаль "Ана жүрегі".
Под звуки оркестра торжественным маршем прошли военнослужащие воинских частей 6505, 5451, региональных командований "Астана", "Орталық", Национальной гвардии РК, учащиеся Республиканской военной школы "Жас ұлан". Торжественный марш возглавили ветераны – участники боевых действий на таджикско-афганской границе.
В завершение митинга прозвучали патриотические песни.