ОССБ: Центральная Азия теряет время на пути к объединению и безопасности

В Астане прошла 15-я ежегодная конференция Казахстанского института стратегических исследований по безопасности в Центральной Азии, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК совместно с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в ЦА, сообщает Kazpravda.kz
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В ходе конференции прозвучали мнения казахстанских экспертов и политологов о необходимости создания Центральноазиатского союза.
"Со временем страны Центральной Азии (далее – ЦА) могли бы рассматривать вопрос о создании нового регионального объединения. Я знаю, что эта идея по-разному воспринимается, среди экспертного сообщества есть разные оценки, и критические. Но, на мой взгляд, эта тенденция постепенно будет набирать силу, и рано или поздно мы к этому придем", – сказал председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев.
Он напомнил, что в регионе были попытки создания центральноазиатского союза, в частности прорабатывались три консорциума – продовольственный, водно-энергетический и транспортно-коммуникационный. Даже создан центральноазиатский банк, который должен был финансировать проекты в ЦА. Но, к сожалению, как отметил Маулен Ашимбаев, все эти проекты не реализовались в силу тех или иных причин.
"Наверное, в долгосрочной перспективе можно вернуться к этим направлениям сотрудничества, но уже на новом витке, с учетом новых реалий в регионе и мире, можно было бы какие-то вещи заново переформатировать и реализовать", – пояснил мажилисмен.
При этом Ашимбаев глубоко убежден, что страны Центральной Азии потеряли время в попытке начать многостороннее сотрудничество.
"Прошедшие 10-15 лет, на мой взгляд, можно назвать потерянными годами. Это действительно было потерянное десятилетие для Центральной Азии с точки зрения развития многостороннего сотрудничества и формирования каких-то механизмов, которые бы объединяли экономики и потенциалы наших стран", – заявил он, выступая на 15-й ежегодной конференции Казахстанского института стратегических исследований по безопасности в ЦА.
Депутат отметил, что в регионе есть проблема, которую можно решить только путем многостороннего сотрудничества – это борьба с угрозами безопасности. Он также отметил, что за все эти потерянные годы центральноазиатские эксперты говорили об одном и том же.
"Мы гордимся тем, что проводим 15-ю конференцию, и действительно, все конференции были содержательные, но если проанализировать их контент, то все эти годы мы говорили почти об одном и том же – об Афганистане, терроризме, экстремизме, наркотрафике, внешних силах, которые присутствуют в нашем регионе, субъектности или объектности Центральной Азии. То есть, мы находились в кругу одних и тех же идей, концептов. Сегодня, мне кажется, пришло время вырваться из этого контекста, поменять парадигму нашего обсуждения, сознание в отношении понимания регионов ЦА и, наверное, начать новый этап развития региона", – высказался председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.
Он сообщил, что Казахстан готов инвестировать в благополучие Центральной Азии.
"Есть четкое понимание, что благополучие и развитие Казахстана невозможны без Центральной Азии, поэтому сегодня Казахстан готов инвестировать в стабильность региона. Уже принято решение, подписаны соответствующие соглашения. Недавно мы в Мажилисе одобрили договор об оказании помощи Кыргызстану на сумму 100 миллионов долларов США. Большая часть – это денежные средства, какая-то часть товарами и услугами. Оказывается иная помощь странам региона", – проинформировал Маулен Ашимбаев участников конференции.
Мажилисмен напомнил, что несколько лет назад Казахстан принял Закон "Об официальной помощи развитию". В соответствии с этим законом появилось правовое основание оказывать помощь странам и инвестировать в какие-то социальные или инфраструктурные проекты, которые Казахстан считает важными с точки зрения регионального и глобального развития.
"Одним из показателей того, что Казахстан готов инвестировать в стабильность Центральной Азии, это – то, что регион обозначен одним из главных приоритетов нашей страны в рамках непостоянного членства в Совете безопасности (СБ) ООН на 2017-2018 годы. Казахстан планирует развернуть широкие дискуссии в СБ ООН по проблемам безопасности в Афганистане, в Центрально-Азиатском регионе и оказанию помощи его развитию. Эта тема будет постоянно подниматься нашей страной, нашими дипломатами в СБ ООН, и уже многое делается в этом направлении", – добавил народный избранник.
В свою очередь другой казахстанский эксперт, директор Института международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-немецком университете Булат Султанов, выступая в ходе данной конференции, предложил создать организацию "Туркестанская пятерка", объединяющую страны Центральной Азии.
"Чтобы нам (странам Центральной Азии) удалось нащупать поле для кооперации, я бы предложил изучить позитивный опыт регионального сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы, в частности государств-членов Вышеградской группы, так называемой "V4", – сказал Султанов в ходе своего выступления.
Он объяснил, что эта организация была создана 15 февраля 1991 года Венгрией, Польшей, Чехией и Словакией для содействия вступлений этих государств в Евросоюз. Но после этого Вышеградская группа не распалась, а сохранила свое существование, поскольку, по мнению эксперта, "коллективно отстаивать интересы этой группы эффективнее, чем интересы отдельного государства и в ЕС, и в других международных организациях". Теперь в рамках V4 осуществляется многостороннее, взаимовыгодное сотрудничество, основанное на объединении экономических, политических и иных ресурсов. В частности, правительства стран V4 перед заседанием Европейского совета собираются и вырабатывают общие подходы по вопросам, выносимым на обсуждение, а также обмениваются опытом по вопросам европейского сотрудничества.
"Причем для V4 характерно отсутствие бюрократических структур, бюджета и прочих надстроек, но регулярно, не менее одного раза в год, главы государств и правительств, министры собираются для координации своих действий, в том числе в международных организациях. Самое главное, регулярно собираются эксперты указанных стран с целью подготовки предложений для своих правительств по актуальным региональным, европейским и глобальным проблемам. В Центральной Азии, мне кажется, было бы целесообразно использовать этот опыт, и центром такого сотрудничества мог бы стать Туркестан, а региональную организацию стран ЦА можно было бы назвать "Туркестанской пятеркой", – выразил свое мнение Булат Султанов.
Напомним, с подобной идеей ранее неоднократно выступал председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов)", гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.
Он рассказал идею разработанной им Концепции региональной безопасности стран Центрально-Азиатского региона; предложение о создании Отдельной бригады специальной операции имени Верховного Главнокомандующего ВС РК Нурсултана Назарбаева и миротворческого центральноазиатского контингента, а также о необходимости присоединения центрально-азиатских государств к исламской военной коалиции.
Как отметил Мухамеджанов, в связи с осложнением военно-политической ситуации в южной части Центрально-Азиатского региона им лично два года назад была разработана и внесена на рассмотрение руководству страны Концепция региональной безопасности стран Центрально-Азиатского региона.
"На наш взгляд, уже назрела необходимость принять решение о формировании совместного миротворческого центральноазиатского контингента под эгидой ООН, в который будут входить 6–7 миротворческих центральноазиатских бригад (первых боевых легионов стран ЦА), боевые подразделения, подразделения боевого, технического и тылового обеспечения и, конечно же, главное командование и совместный штаб из вышеуказанных стран; наделить их соответствующими мандатами Совета безопасности ООН, чтобы они вошли в систему резервных соглашений ООН", – озвучил свою идею гвардии подполковник.
По его мнению, формирование и дислокацию сил этих миротворческих центральноазиатских бригад необходимо проводить на территории именно Казахстана, так как он всегда позиционирует себя как миролюбивое государство, учитывая его опыт добрососедского сосуществования наций. Также он подчеркнул, что миротворческие центральноазиатские бригады не должны входить в Вооруженные силы РК и в другие воинские формирования и подразделения, имея статус сил общего сдерживания.
"Страны Центрально-Азиатского региона постепенно оказываются в зоне опасности возникновения военных конфликтов. Если говорить о ближайшей среднесрочной перспективе, конечно же, это – развитие ситуации в Афганистане. В случае негативного развития ситуации в Афганистане под удар попадает Таджикистан, имеющий самую протяженную границу с этим государством – 1 344 км. И естественно, для Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, которые примыкают непосредственно к региону, вопрос региональной безопасности также является очень важным.
С этой точки зрения, считаю, что возникла необходимость в присоединении к исламской военной коалиции, и страны Центральной Азии должны активно подключиться к этому процессу. Нам необходимо не только действовать в рамках ШОС, ОДКБ, СВМДА и ООН, но и налаживать и выстраивать свою систему безопасности с соседями по Центрально-Азиатскому региону (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Необходимо развивать региональную безопасность наших стран. Кроме того, в странах, состоящих в составе коалиции, должны быть развернуты постоянные союзные штабные структуры (совместные штабы, штабные центры) для взаимодействия и обмена информацией. Например, один штаб – в Индии и Пакистане, второй – в странах Персидского залива, третий – в Астане (это будет центрально-азиатский штаб), и главный штаб – в Эр-Рияде, где он сейчас и находится. В каждом таком штабном центре будут в случае конфликта или масштабных учений координировать действия местных военных в противостоянии внешней или внутренней угрозе, а деятельность всех штабов будет под руководством "центра" в Саудовской Аравии", – высказал Мухамеджанов свое видение решения данного вопроса.
В качестве примера он привел уже созданный союз мусульманских стран по борьбе с терроризмом.
"42 мусульманские страны приняли решение пополнить ряды военного альянса под руководством Саудовской Аравии для борьбы с терроризмом. Коалиция, согласно заявлению министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, была создана для "противодействия терроризму, ставшему угрозой интересов исламской нации", а также "исходя из права народов к самозащите". Как заявил глава саудовского МИД аль-Джубейр, исламская коалиция будет "в индивидуальном порядке рассматривать запросы стран на оказание помощи в сфере антитеррора". Такая помощь "будет заключаться в обмене информацией и подготовке войск, а также военном вмешательстве, если это потребуется". Так вот, я считаю, что создание такого мощного исламского военного союза послужит дополнительным шагом и стимулом для объединения стран Центрально-Азиатского региона и в последующем присоединения этого блока к уже созданной мусульманской коалиции", – поделился своим мнением Мухамеджанов.
Также он отметил, что в этом деле нужно не затягивать и поторопиться, так как решение этого вопроса устранит ряд проблем.
"И вообще, нахожу в данном предложении единственно верное на сегодня решение проблемы. Во-первых, коалиция мусульманских стран стабилизирует политическую обстановку в мире и положительно повлияет на экономическую и политическую стабильность во всем мусульманском мире. Во-вторых, опыт мусульманских стран в объединенной коалиции передаст странам Центрально-Азиатского региона политический строй внутри государств, опыт монархического управления государств. В-третьих, политическая обстановка и стабильность в мусульманском мире связана с экономикой. Чтобы победить терроризм, нужно не зависеть от вливаний извне, а также от других денег. Например, от доллара, фунта, рубля и т.д. В связи с этим, нужно также рассмотреть вопрос о введении единой валюты в странах ЦАР и государств, входящих в коалицию", – добавил Мухамеджанов.
Он подчеркнул, что в рамках коалиции необходимо создать новую международную организацию, которая будет способствовать безопасности, взаимодействию, сотрудничеству и развитию мусульманских государств.
"В уже созданной коалиции, надеюсь, будут и страны Центрально-Азиатского региона. Я думаю, что если эта организация будет сотрудничать и взаимодействовать с ООН, ОБСЕ, СВМДА, то это будет служить миру и безопасности в мусульманских странах и Центрально-Азиатских государствах, так как главной задачей этой организации будет являться укрепление взаимоотношений и сотрудничества между мусульманскими государствами и странами Центрально-Азиатского региона в целях обеспечения стабильности и безопасности на всем континенте", – сказал Мурат Мухамеджанов.
Кроме того, он затронул важный на сегодня вопрос, обсуждаемый в СМИ и соцсетях, о возможной отправке казахстанских военнослужащих в Сирию.
Напомним, накануне в российских СМИ появилась информация со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагима Калына и председателя комитета Госдумы РФ по обороне Владимира Шаманова, которые заявили о предложении российской стороны направить в зоны деэскалации в Сирию военных из Казахстана и Кыргызстана.
"Насколько мне известно, МИД Казахстана и Кыргызстана уже озвучили свою позицию по данному вопросу и опровергли данную информацию, ссылаясь на ее недостоверность, и заявляя, что никакие переговоры в этом направлении не велись и не ведутся. В частности, в официальном заявлении для СМИ отмечается, что Казахстан не ведет переговоров по вопросу направления в Сирию своих военнослужащих. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии, в настоящее время находится в компетенции стран – гарантов Астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе очередной встречи 4–5 июля в столице Казахстана. Что касается вопросов обеспечения региональной безопасности в целом, то, как отметил глава МИД Кыргызстана, они обсуждаются на различных уровнях в рамках региональных и международных объединений. В частности, данный вопрос обсуждался в рамках ОДКБ по инициативе российской стороны. Проводились консультации, однако какого-либо развития данный вопрос не получил", – пояснил Мурат Мухамеджанов.
Также Мурат Мухамеджанов рассказал о том, что на конференции "Астана – облик будущего" он
обратился к японским архитекторам
с предложением построить в Астане миротворческий центр, призванный обеспечить безопасность столице, стране и Центрально-Азиатскому региону в целом. Мухамеджанов пояснил, что это будет своего рода как Мекка для мусульман, потому что в этом миротворческом центре будет заключаться, создаваться, рождаться и восстанавливаться мир для всех стран. Этот центр будет важен для каждого государства, являясь для них своеобразной "комнатой для переговоров". Для обоснования своей идеи он привел множество доводов в пользу того, что позиционирует себя как диалоговая площадка между этносами, народами и государствами, проводя на своей территории различные форумы, саммиты, конференции и встречи лидеров стран – межсирийские переговоры, съезд мировых религий, исламскую конференцию и другие подобные мероприятия.
По его словам, в миротворческом центре также должны быть построены Астанинский университет международных отношений, парковая зона дружбы народов мира, памятник всем погибшим миротворцам Казахстана, в различные годы выполнявшим боевые задачи и участвовавшим в миротворческих миссиях по поддержанию мира и безопасности.
"Я считаю, что строения и здания на территории миротворческого центра должны быть возведены в виде символов мира – голубя, глобуса и т.д. Также на базе центра необходимо построить здание для сотрудничества и переговоров разных стран, чтобы в качестве диалоговой площадки предоставлять сторонам специальную территорию. Думаю, все со мной согласятся, что встречи международного уровня и мирового масштаба должны проходить в соответствующей обстановке, тем более, когда вопрос касается улаживания военного конфликта и ожидается прибытие ряда важных персон иностранных государств", – высказался Мухамеджанов.
Выслушав внимательно председателя союза ветеранов, японские архитекторы согласились с данными предложениями, отметив их своевременность и актуальность. В частности, Хироши Кавада заинтересовался идеей, пообещав рассмотреть возможности и варианты ее реализации, а Юджи Имайо добавил, что поделится услышанным со своим наставником, всемирно известным архитектором Кишо Курокавой, создавшим ряд проектов в Астане. Также он заверил, что эта идея будет обсуждена с Главой государства.
"От себя могу лишь добавить, что мы – первые солдаты Президента Нурсултана Назарбаева, ветераны боевых действий на таджико-афганской границе – готовы выполнять любые, в том числе внезапно возникающие задачи, поставленные нашим Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Казахстана. В случае возникновения такой необходимости, то есть, отправки казахстанских военнослужащих в Сирию, я готов лично и без промедления выполнить эту задачу. Думаю, многие члены нашего союза, участники боевых действий на таджико-афганской границе, тоже изъявили бы желание оказаться в первых рядах в зонах боевого конфликта в сирийских горячих точках. Почему именно мы? Я считаю, что нами уже пройдены месяцы напряженной обстановки, "встречи" с боевиками, и имеется опыт нахождения в горячих точках. Кто, если не мы? Молодые новобранцы, которые вчера только приехали из родительского дома и впервые одели солдатскую форму? Я нисколько не хочу умалить отвагу, смелость и достоинство наших ребят, но их храбрости и энтузиазма для такой сложной зоны конфликта явно будет недостаточно.
Хочу отметить, что мы, ветераны боевых действий на таджико-афганской границе, ранее уже обращались к Главе государства Нурсултану Назарбаеву с тем, чтобы нас отправили в составе миротворческого контингента для поддержания мира и безопасности в Таджикистан, Нагорный Карабах и Украину. Именно мы – первые солдаты Президента Нурсултана Назарбаева, которые выполнили первую боевую задачу по охране внешней границы СНГ на таджико-афганском участке, связанным с риском для жизни, прошедшие службу в этой горячей точке, когда полыхала война в Таджикистане, имеем боевой опыт, знакомы с традициями того народа, знаем особенности ведения боевых действий в горах. К тому же сегодня мы достигли активного возраста мужчины – 35–40 лет, в котором мы способны выполнить любую боевую задачу, которую может возложить на нас Глава государства.
Мы – именно те солдаты, которые не дали эскалации вооруженных конфликтов перейти на сторону Центрально-Азиатского региона, когда полыхали гражданские войны в Кыргызстане, Таджикистане и в ряде стран, в том числе и сегодня в Украине. Наш Глава государства не допустил именно на межнациональном уровне этих вооруженных конфликтов, этих боестолкновений. Мы можем и хотим быть полезными Родине.
Имея боевой опыт в горячей точке – в Таджикистане, пройдя службу в составе десантно-штурмового подразделения, а также пройдя службу в боевых подразделениях, а именно в должности первого командира оперативного батальона, командира батальона охраны государственных объектов Президента страны в Республиканской гвардии, в должности первого заместителя командира-начальника штаба Бригады Морской пехоты Министерства обороны, а также на различных должностях центральных аппаратов (органов) по боевой и оперативной подготовке, я лично готов возглавить, сформировать и подготовить на высшем методическом уровне личный состав "Отдельной бригады специальных операций имени Верховного Главнокомандующего ВС РК Нурсултана Назарбаева", – заключил боевой офицер Мурат Мухамеджанов.