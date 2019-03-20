Прежде всего хотел бы поделиться своими внутренними чувствами, которые я, как человек, испытал, слушая обращение Главы государства.
Будучи в должности сенатора, заместителя Председателя АНК, члена бюро партии «Nur Otan», я имел возможность работать в команде Нурсултана Назарбаева. Это большая школа.
Мы все сегодня видим результаты работы Первого Президента страны. Под его дальновидным руководством Казахстан состоялся как независимое государство, уверенно смотрит в будущее.
Волею одного человека можно изменить смысл, значение и звучание одного слова. Когда-то Семипалатинск вызывал оторопь, потому что там работала «фабрика смерти», ядерный полигон. И Глава государства в августе 1991 года принял мужественное решение о его закрытии. Это был великий, гражданский поступок.
Принимая это решение, Нурсултан Назарбаев руководствовался интересами своего народа. Уже только за этот поступок он заслуживает самого глубокого уважения и признания. Не случайно бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что Назарбаев единственный в мире обладает моральным правом призывать остановить ядерную гонку.
И сейчас Нурсултан Назарбаев совершает продуманный, гражданский поступок. Хотя у него было конституционное право продолжать оставаться в должности. Но он всегда думал о своем народе, будущем страны. Думаю, что струны души каждого из нас задело его обращение к казахстанцам.
У нас впереди большие дела. Первый Президент остается рядом, и мы будем вместе работать над воплощением в жизнь стратегических планов развития нашей страны.