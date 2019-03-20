Свежий выпуск
​Остается рядом
Анатолий Башмаков, заведующий кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Гумилева, член Совета АНК

Прежде всего хотел бы поделиться своими внутренними чувствами, которые я, как человек, испытал, слушая обращение Главы государства.

Будучи в должности сенатора, заместителя Председателя АНК, члена бюро партии «Nur Otan», я имел возможность работать в команде Нурсултана Назарбаева. Это большая школа.

Мы все сегодня видим результаты работы Первого Президента страны. Под его дальновидным руководством Казахстан состоял­ся как независимое государство, уверенно смотрит в будущее.

Волею одного человека можно изменить смысл, значение и звучание одного слова. Когда-то Семипалатинск вызывал оторопь, потому что там работала «фабрика смерти», ядерный полигон. И Глава государства в августе 1991 года принял мужественное решение о его закрытии. Это был великий, гражданский поступок.

Принимая это решение, Нурсултан Назарбаев руководст­вовался интересами своего народа. Уже только за этот поступок он заслуживает самого глубокого уважения и признания. Не случайно бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что Назарбаев единст­венный в мире обладает моральным правом призывать остановить ядерную гонку.

И сейчас Нурсултан Назарбаев совершает продуманный, граж­данский поступок. Хотя у него было конституционное право продолжать оставаться в должности. Но он всегда думал о своем народе, будущем страны. Думаю, что струны души каждого из нас задело его обращение к казахстанцам.

У нас впереди большие дела. Первый Президент остается рядом, и мы будем вместе работать над воплощением в жизнь стратегических планов развития нашей страны. 

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