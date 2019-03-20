Прежде всего хотел бы поделиться своими внутренними чувствами, которые я, как человек, испытал, слушая обращение Главы государства.

Будучи в должности сенатора, заместителя Председателя АНК, члена бюро партии «Nur Otan», я имел возможность работать в команде Нурсултана Назарбаева. Это большая школа.

Мы все сегодня видим результаты работы Первого Президента страны. Под его дальновидным руководством Казахстан состоял­ся как независимое государство, уверенно смотрит в будущее.

Волею одного человека можно изменить смысл, значение и звучание одного слова. Когда-то Семипалатинск вызывал оторопь, потому что там работала «фабрика смерти», ядерный полигон. И Глава государства в августе 1991 года принял мужественное решение о его закрытии. Это был великий, гражданский поступок.

Принимая это решение, Нурсултан Назарбаев руководст­вовался интересами своего народа. Уже только за этот поступок он заслуживает самого глубокого уважения и признания. Не случайно бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что Назарбаев единст­венный в мире обладает моральным правом призывать остановить ядерную гонку.

И сейчас Нурсултан Назарбаев совершает продуманный, граж­данский поступок. Хотя у него было конституционное право продолжать оставаться в должности. Но он всегда думал о своем народе, будущем страны. Думаю, что струны души каждого из нас задело его обращение к казахстанцам.

У нас впереди большие дела. Первый Президент остается рядом, и мы будем вместе работать над воплощением в жизнь стратегических планов развития нашей страны.