Осталась с нами часть его души

Когда приходят новости о том, что уходят из жизни близкие, я невольно вспоминаю слова одного индийского гуру, который уместил свою автобио­графию в несколько строк: «Никогда не рождался, никогда не умирал, а лишь посетил эту Землю с такого-то по такое время». В прошлом году мы потеряли близкого нам человека – друга, коллегу, соратника – Нурлана Смагуловича Кайшибаева. Горькую утрату понесла горячо любимая им семья – мама, сестра, жена, дети. Передать чувства его родных и близких так же сложно, как рассказать об устройстве души. Но слова индийского гуру привносят небольшое успокоение, а иногда и тихую радость потому, что в этой жизни наши пути пересеклись и нам посчастливилось познакомиться с этим прекрасным человеком. Для меня жизнь Нурлана Смагуловича не остановилась там, на трассе в Мангыстауской области. Уверена, где-то незримо он продолжает свой высокий путь, но частичка его души по-прежнему присутствует в нашей жизни.

Жизнь профессора Кайшибаева была короткой, но судьба наградила его редкостным характером. Он был счастлив во всем, где его личность находила свое проявление. Родился в прекрасной семье. Имя его отца Смагула Кайшибаева, известнейшего казахстанского невролога, вписано в летопись казах­станской медицины. В отчем доме Нурлан впитал особое отношение к жизни, к человеку, там сформировались его жизненные ценности, там он осознал свою человеческую миссию. Он пошел по стопам свое­го отца, и это был обдуманный выбор, основанный на желании быть полезным людям в тот момент, когда они так остро нуждаются в помощи. В итоге Нурлан Кайшибаев всю свою жизнь посвятил врачебной практике и изучению одного из серьезнейших направлений в медицине – неврологии.

После окончания в 1984 году медицинского института Нурлан Смагулович прошел путь от врача-ординатора до директора Института неврологии. Он возглавлял кафедры неврологии ведущих клиник города Алматы, был директором медицинского центра в Южно-Казах­станской области, ведущим неврологом Министерства здравоохранения РК. Профессор Кайшибаев всегда стремился развивать науку, передавать накопленный опыт, обучая молодых или будущих врачей из всех уголков страны. Он основал и возглавил Институт неврологии и Лигу неврологов Казахстана, был членом Всемирной федерации неврологов. Его преподавательская карьера включает в себя работу в Южно-Казахстанской государственной медицинской академии, Казахском национальном медицинском университете, Алматинском государственном институте усовершенствования врачей и Институте неврологии. Особенно Нурлан Смагулович интересовался ­изучением цереброваскулярных заболеваний, дегенеративных и демие­линизирующих заболеваний нервной системы, нейрореабилитацией, а также вопросами нарушений периферической нервной системы. Одним из приоритетных направлений его деятельности было изучение транзиторных ишемических атак (ТИА), этому были посвящены его кандидатская и докторская диссертации.

Нурлан Смагулович совмест­но с коллегами Института неврологии и членами Лиги неврологов Казахстана, в сотрудничестве с Казахским национальным медицинским университетом и Алматинским государственным институтом усовершенствования врачей организовал Международную научно-практическую конференцию «Кайшибаевские чтения: актуальные проб­лемы неврологии», посвятив ее светлой памяти своего отца.

В моей памяти Нурлан Кайшибаев остается невероятно добрым, отзывчивым, широкой души, в высшей степени неравнодушным человеком. У него, как и у всех нас, всегда было очень много дел, но никто никогда не видел его сердитым, спешащим, опаздывающим. Напротив, всегда внимательный, отзывчивый на любой зов о помощи, он успевал сделать в этой жизни очень много.

Нурлан Смагулович был из тех врачей, которые посвящают своей профессии 24 часа в сутки. От него исходила особая теплота, которой, наверное, наделены только врачи от бога. А в медицине важны не только знания, технологии, аппаратура, особенно необходимо умение врача выслушать, помочь словом, вдохновить, дать пациенту душевные силы для выздоровления. И вот этим даром необыкновенной мощи он был наделен свыше, у него было огромное неравнодушное сердце, энергия которого творила чудеса. Конечно, он был счастлив и в работе, поскольку таким образом выполнял на Земле свое истинное предназначение.

Свою человеческую миссию Нурлан Кайшибаев прекрасно реализовывал и в семье: он был прекрасным заботливым супругом и любящим отцом. Старшие сыновья составляли его гордость, оплот его на­дежд, им он давал уроки мужественности. Кстати, старший сын тоже стал неврологом, а значит, отцовский завет будет исполнен, а дело продолжено. Но особенно его душа расцветала, когда он общался со своей младшей, долгожданной дочерью. Таким его, наверное, видели не все, но во взгляде, каким он смотрел на свою девочку-принцессу, был весь Нурлан: и сердце, и душа, и ответственность. Здесь, в семье, он обрел настоящее счастье.

Нурлан Кайшибаев был триж­ды счастливым человеком, поскольку помимо любимой работы и чудесной семьи его всегда окружали настоящие друзья и соратники, и в этом вновь заметно проявление его удивительного характера и умения дружить. Наша жизнь – это путь, который каждый из нас прокладывает так, как может, и так, как ему суждено. Пройдя свой путь на земле, Нурлан Смагулович Кайшибаев осветил его своим сердцем и особым предназначением врача.

Махаббат БЕКБОСЫНОВА, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, доктор медицинских наук