​Осталась старушка без пенсии

Как было установлено, с 1 декабря прошлого года Анне Иосифовне Богатыревой перестали выплачивать пенсию в связи с тем, что в базе данных ГЦВП появилась запись о ее смерти. После обращения пенсионерки в прокуратуру выяснилось: указанная запись ошибочно произведена в Семее Восточно-Казахстанской области, где действительно имелся факт смерти другой гражданки – ее полной тезки, тоже родившейся в 1939 году.

По поручению надзорного органа департаментом «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» соответствующая база данных была скорректирована, и в начале этого месяца все причитающиеся деньги перечислены на счет пенсионерки.