Остались без газа Свежий выпуск 580 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На месте аварии вспыхнул газовый факел. Как рассказал на состоявшемся в Уральске брифинге начальник отдела ДЧС ЗКО Марс Отаров, к месту происшествия срочно прибыли сотрудники ДЧС, полицейские, пожарные ТОО «Семсер-Өрт сөндiрушi». Для того чтобы перекрыть доступ газа к факелу, были закрыты три задвижки. В результате без газоснабжения остались 12 населенных пунктов Зеленовского и Таскалинского районов, в том числе 36 социальных объектов: школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры.

Возгорание удалось ликвидировать к 10 часам утра. Специалисты линейно-производственного управления УМГ Уральск АО «Интергаз Центральная Азия» сразу же приступили к восстановительным работам. Три поселка Таскалинского района подключены к резервной ветке газопровода. Газоснабжение в Зеленовском районе будет восстанавливаться поэтапно. Создана комиссия, которая выясняет причины чрезвычайного происшествия.



