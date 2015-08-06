Остались без присмотра Свежий выпуск 474 МИХАЙЛОВА, Алматы

фото Юрия БЕККЕРА

На днях в Алматы стражи порядка разыскивали семилетнего Сашу и пятилетнюю Полину. О пропаже детей их мама сообщила в полицию только через два дня после их исчезновения. Как пояснила женщина полицейским, она была уверена, что ее детей забрали родственники. Пропавших ребят нашли в Доме малютки Талгара.

– Выяснилось, что дети самостоятельно ушли из дома, расположенного в одном из садоводческих обществ, – сообщила начальник отдела ювенальной полиции управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Лейла Алипбаева. – Дети дошли до оживленной автомобильной магистрали, где их заметили прохожие. Благо, эти граждане не остались равнодушными и позаботились о беспомощных детях. Сейчас они в полном здравии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полину и Сашу поместили в городской Центр адаптации несовершеннолетних – единственное социальное учреждение города, куда определяют детей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях. Это мальчишки и девчонки, которых изъяли из неблагополучной семьи органы опеки, которые сбежали из дома из-за жестокого с ними обращения, остались на улице без присмотра родителей или потерялись. По словам сотрудников центра, родители большинства таких ребят ведут асоциальный образ жизни: употребляют алкоголь или наркотики. И дети именно таких мам и пап становятся безнадзорными и беспризорными.

Выяснилось, что мама Полины и Саши тоже злоупотребляет спиртным, и, возможно, домой они уже не вернутся, а попадут в детский дом. По словам Л. Алипбаевой, родительских прав в Алматы ежегодно лишаются около 35 родителей, свыше ста привлекаются к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. На сегодня меры индивидуальной профилактики правонарушений принимаются в отношении более 900 неблагополучных семей, состоящих на учете в органах внутренних дел, где воспитываются свыше тысячи детей. Как отмечают полицейские, жертвами педофилов, ДТП чаще всего становятся дети, за которыми плохо смотрят родители или вовсе оставляют их без присмотра.

– Степень опасности, которой подвергаются безнадзорные дети, чрезвычайно высока. Под угрозой их физическое, психическое и нравственное здоровье. И именно такие дети вовлекаются в криминальную среду, – подчеркнула начальник отдела ювенальной полиции. – Подразделениями ювенальной полиции ежегодно за совершение различных правонарушений задерживаются около 9 тысяч подростков, из них порядка 5 тысяч – несовершеннолетних.

Стражи порядка также предостерегают, что в связи с учащающимися случая­ми педофилии родители должны проявлять бдительность, контролируя, когда их ребенок уходит один из дома, возвращается домой, играет во дворе. Ведь своих жертв педофилы чаще всего подстерегают во дворах жилых домов, в подъездах. Леденящих душу примеров – сколько угодно.

…Педофил напал на девочку в ее дворе около 12 часов дня. Преступное действие зафиксировала видео­камера в подъезде. Из видео­записи было видно, как в подъезд дома входит девочка, а следом за ней – мужчина примерно 40–50 лет, который хватает ребенка и прижимает к себе. Видеозапись помогла оперативникам задержать этого недочеловека.

…Полуторагодовалого ребенка одного дома в зимнюю ночь оставил пьяный отец. Утром следующего дня в соседском дворе был обнаружен замерзший труп ребенка. По предварительной версии, он не смог открыть дверь дома бабушки и остался на улице.

…Трое малолетних детей оказались без присмотра на одной из самых оживленных магистралей Алматы. Дети попали под колеса автомашин. В результате – один ребенок погиб, двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Противостоять преступлениям в отношении детей, в том числе родительской халатности, полицейским помогают оперативно-профилактические мероприятия, в числе которых «Правопорядок», «Подросток», «Дети в ночном городе», «Занятость» и другие. Они проводятся на постоянной основе с участием заинтересованных государственных органов, НПО и общественности.

Так, в ходе отработки «Подросток в ночном городе», стартовавшей в Алма­ты в начале июня, стражи порядка проводят постоянные рейды по рынкам, общественным местам и улицам города. Их цель – выя­вить безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а также подростков, прибывших в город из других регио­нов РК, ближнего и дальнего зарубежья, без сопровождения законных представителей.

В ходе первого этапа отработки этого мероприятия в Центр адаптации несовершеннолетних за безнадзорность и беспризорность определены 76 несовершеннолетних. На учет в полицию поставлены 84 подростка и 72 неблагополучные семьи. Кроме того, в отношении 38 нерадивых родителей материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города для привлечения их к административной ответственности.