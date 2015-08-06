На днях в Алматы стражи порядка разыскивали семилетнего Сашу и пятилетнюю Полину. О пропаже детей их мама сообщила в полицию только через два дня после их исчезновения. Как пояснила женщина полицейским, она была уверена, что ее детей забрали родственники. Пропавших ребят нашли в Доме малютки Талгара.
– Выяснилось, что дети самостоятельно ушли из дома, расположенного в одном из садоводческих обществ, – сообщила начальник отдела ювенальной полиции управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Лейла Алипбаева. – Дети дошли до оживленной автомобильной магистрали, где их заметили прохожие. Благо, эти граждане не остались равнодушными и позаботились о беспомощных детях. Сейчас они в полном здравии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полину и Сашу поместили в городской Центр адаптации несовершеннолетних – единственное социальное учреждение города, куда определяют детей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях. Это мальчишки и девчонки, которых изъяли из неблагополучной семьи органы опеки, которые сбежали из дома из-за жестокого с ними обращения, остались на улице без присмотра родителей или потерялись. По словам сотрудников центра, родители большинства таких ребят ведут асоциальный образ жизни: употребляют алкоголь или наркотики. И дети именно таких мам и пап становятся безнадзорными и беспризорными.
Выяснилось, что мама Полины и Саши тоже злоупотребляет спиртным, и, возможно, домой они уже не вернутся, а попадут в детский дом. По словам Л. Алипбаевой, родительских прав в Алматы ежегодно лишаются около 35 родителей, свыше ста привлекаются к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. На сегодня меры индивидуальной профилактики правонарушений принимаются в отношении более 900 неблагополучных семей, состоящих на учете в органах внутренних дел, где воспитываются свыше тысячи детей. Как отмечают полицейские, жертвами педофилов, ДТП чаще всего становятся дети, за которыми плохо смотрят родители или вовсе оставляют их без присмотра.
– Степень опасности, которой подвергаются безнадзорные дети, чрезвычайно высока. Под угрозой их физическое, психическое и нравственное здоровье. И именно такие дети вовлекаются в криминальную среду, – подчеркнула начальник отдела ювенальной полиции. – Подразделениями ювенальной полиции ежегодно за совершение различных правонарушений задерживаются около 9 тысяч подростков, из них порядка 5 тысяч – несовершеннолетних.
Стражи порядка также предостерегают, что в связи с учащающимися случаями педофилии родители должны проявлять бдительность, контролируя, когда их ребенок уходит один из дома, возвращается домой, играет во дворе. Ведь своих жертв педофилы чаще всего подстерегают во дворах жилых домов, в подъездах. Леденящих душу примеров – сколько угодно.
…Педофил напал на девочку в ее дворе около 12 часов дня. Преступное действие зафиксировала видеокамера в подъезде. Из видеозаписи было видно, как в подъезд дома входит девочка, а следом за ней – мужчина примерно 40–50 лет, который хватает ребенка и прижимает к себе. Видеозапись помогла оперативникам задержать этого недочеловека.
…Полуторагодовалого ребенка одного дома в зимнюю ночь оставил пьяный отец. Утром следующего дня в соседском дворе был обнаружен замерзший труп ребенка. По предварительной версии, он не смог открыть дверь дома бабушки и остался на улице.
…Трое малолетних детей оказались без присмотра на одной из самых оживленных магистралей Алматы. Дети попали под колеса автомашин. В результате – один ребенок погиб, двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Противостоять преступлениям в отношении детей, в том числе родительской халатности, полицейским помогают оперативно-профилактические мероприятия, в числе которых «Правопорядок», «Подросток», «Дети в ночном городе», «Занятость» и другие. Они проводятся на постоянной основе с участием заинтересованных государственных органов, НПО и общественности.
Так, в ходе отработки «Подросток в ночном городе», стартовавшей в Алматы в начале июня, стражи порядка проводят постоянные рейды по рынкам, общественным местам и улицам города. Их цель – выявить безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а также подростков, прибывших в город из других регионов РК, ближнего и дальнего зарубежья, без сопровождения законных представителей.
В ходе первого этапа отработки этого мероприятия в Центр адаптации несовершеннолетних за безнадзорность и беспризорность определены 76 несовершеннолетних. На учет в полицию поставлены 84 подростка и 72 неблагополучные семьи. Кроме того, в отношении 38 нерадивых родителей материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города для привлечения их к административной ответственности.