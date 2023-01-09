Остались Казахстан и Германия

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Аскар Бейсенбаев

Норвегия отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2027 году.

Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF) официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Отмечается, что такое решение принято из-за отсутствия финансирования со стороны правительства этого государства, отклонившего заявку на проведение матчей турнира в Беруме и Тронхейме. Отметим, что Норвегия ранее уже принимала чемпио­нат мира по хоккею с шайбой в 1999 году.

«Конечно, мы разочарованы отказом без предварительного диалога. Чемпионат мира по хоккею с шайбой должен был стать крупнейшим зимним спортивным событием со времен Олимпийских игр 1994 года и имел бы большое значение для норвежского спорта. Мы предлагали повторное использование объектов и инвестиции в устойчивое развитие», – цитирует президента NIHF Таге Петтерсена сайт IIHF. Также в сообщении говорится, что Норвежская хоккейная ассоциация продолжит работу со своими партнерами над финансированием чемпионата мира в будущем. Будет начат процесс подачи новой заявки на проведение первенства планеты по хоккею с шайбой 2028 года.

Теперь остались лишь два претендента. Германия и Казахстан продолжают борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Ежегодный конгресс ИИХФ года выберет страну-хозяйку первенства планеты в мае 2023 года.

Напомним, что в сентябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа. Собеседники обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в нашей республике. Глава государства тогда рассказал высокому гостю о достижениях казахстанского хоккея и принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.

В частности, отмечалось, что в Казахстане наблюдается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимаются уже более 14 тыс. человек. Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в Азиатском регионе. И в Казахстане есть вся необходимая инфраструктура для международных состязаний самого высокого уровня.

Вместе с тем пока не лучшим образом складываются дела у флагмана казах­станского хоккея (и по сути, сборной страны) – столичного «Барыса», выступающего в международной Континентальной хоккейной лиге. Два последних поединка наша команда провела в Хабаровске против местного «Амура» и потерпела два поражения со счетом 3:4 (по буллитам) и 0:1 (в основное время). Тем не менее «барсы» все еще остаются на заветном 8-м месте в Восточной конференции, которое дает право выступать в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

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