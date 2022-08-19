Остались только сильнейшие

В столице в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфинала розыгрыша Кубка Казахстана сезона 2022 года.

Первые матчи пройдут 31 августа, а полуфиналы состоятся 19 октября. Состав пар ¼ выглядит следующим образом: «Тараз» – «Шахтер» (Караганда); «Кайрат» (Алматы) – «Акжайык» (Уральск); «Астана» (Нур-Султан) – «Мактаарал» (Туркестанская область) и «Кайсар» (Кызылорда) – «Ордабасы» (Шымкент).

А вот полуфинальные дуэты сложились следующим образом: победители пар «Кайрат»⁄ «Акжайык» – «Тараз»⁄«Шахтер», а также «Астана»⁄«Мактаарал» – «Кайсар»⁄«Ордабасы». Решающий матч этой стадии состоится 12 ноября. Напомним, что действующим обладателем трофея является «Кайрат».

На стадиях ½ и ¼ финала Кубка Казахстана противостояния будут состоять из одного матча и сыграны на поле команд, указанных первыми. Победитель первой пары полуфиналов станет номинальным хозяином финала Кубка Казахстана. Место проведения финала турнира будет определено позднее.

В свою очередь, мы публикуем и итоговые таблицы четырех групп, из которых в следующую стадию вышли 7 команд из Премьер-лиги и «Кайсар» из Первой лиги. В заключительных турах в группах были зафиксированы следующие результаты: «Каспий» дома обыграл «Акжайык» со счетом 2:1; «Мактаарал» в Туркестане разошелся миром с гостившим у него «Таразом» – 1:1; «Атырау» в Алматы был разгромлен местным «Кайратом» – 0:3; «Аксу» в Павлодаре потерпел поражение от «Ордабасы» – 0:1; «Жетысу» в Талдыкоргане не смог обыграть «Туран» из Туркестанской области, сыграв со счетом 0:0; «Актобе» на глазах своих 11 тысяч фанатов смог обыграть приехавшй к нему в гости костанайский «Тобол» – 1:0; «Кайсар» дома довольно уверенно обыграл петропавловский «Кызыл-Жар» – 3:1, и, наконец, самый крупный счет был зафиксирован в Караганде, где местный «Шахтер» потерпел сокрушительное поражение от «Астаны» со счетом 1:7.