Статьи
Остались только сильнейшие
Аскар Султан

В столице в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфинала розыгрыша Кубка Казахстана сезона 2022 года.

Первые матчи пройдут 31 августа, а полуфиналы состоятся 19 октября. Состав пар ¼ выглядит следующим образом: «Тараз» – «Шахтер» (Караганда); «Кайрат» (Алматы) – «Акжайык» (Уральск); «Астана» (Нур-Султан) – «Мактаарал» (Туркестанская область) и «Кайсар» (Кызылорда) – «Ордабасы» (Шымкент).

А вот полуфинальные дуэты сложились следующим образом: победители пар «Кайрат»⁄ «Акжайык» – «Тараз»⁄«Шахтер», а также «Астана»⁄«Мактаарал» – «Кайсар»⁄«Ордабасы». Решающий матч этой стадии состоится 12 ноября. Напомним, что действующим обладателем трофея является «Кайрат».

На стадиях ½ и ¼ финала Кубка Казахстана противостояния будут состоять из одного матча и сыграны на поле команд, указанных первыми. Победитель первой пары полуфиналов станет номинальным хозяином финала Кубка Казахстана. Место проведения финала турнира будет определено позднее.

В свою очередь, мы публикуем и итоговые таблицы четырех групп, из которых в следующую стадию вышли 7 команд из Премьер-лиги и «Кайсар» из Первой лиги. В заключительных турах в группах были зафиксированы следующие результаты: «Каспий» дома обыграл «Акжайык» со счетом 2:1; «Мактаарал» в Туркестане разошелся миром с гостившим у него «Таразом» – 1:1; «Атырау» в Алматы был разгромлен местным «Кайратом» – 0:3; «Аксу» в Павлодаре потерпел поражение от «Ордабасы» – 0:1; «Жетысу» в Талдыкоргане не смог обыграть «Туран» из Туркестанской области, сыграв со счетом 0:0; «Актобе» на глазах своих 11 тысяч фанатов смог обыграть приехавшй к нему в гости костанайский «Тобол» – 1:0; «Кайсар» дома довольно уверенно обыграл петропавловский «Кызыл-Жар» – 3:1, и, наконец, самый крупный счет был зафиксирован в Караганде, где местный «Шахтер» потерпел сокрушительное поражение от «Астаны» со счетом 1:7.

Популярное

Все
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
О чем пишут на заборах разных стран?
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
И снова здравствуйте!
Почему астроночь лучше чем кино
Хочу увидеть Туркестан!
Мама, не травоядная я!
Остались только сильнейшие
Это не постапокалиптический триллер и не страшная сказка о нелегальных мигрантах. Это туристы добираются до природных сокровищ Казахстана
Каждому свое
Он был легендой
Как обрести дзэн? Маршрут у каждого свой
Есть на поесть?
Хорошие люди
Живые страницы
Алма салат, или Лакомое яблочко
Притяжение
Солнце. Лето. Любимая книга
Наш земляк, покоривший Олимп
Диагональ жизни спасла
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
Старик и песня
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Сагинтаев получил ещё одну должность
Домашний питомец дважды спас приютивших его хозяев
Военнослужащая обвинила командира в домогательствах: Минобороны объявило результаты расследования
Цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем
Нурсултан Назарбаев: Новая мечеть олицетворяет основополагающую идею ислама о мире и толерантности
В Казахстане наметился подъем интереса к государственному языку, считает известный популяризатор казахского языка Канат Тасибеков
Дизтопливо на 14,6 млн тенге пыталось незаконно продать ТОО в Алматы
Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии Главной мечети столицы
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Онлайн-квест – итог шестилетней работы алматинского проекта Archcode Almaty
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление

Читайте также

Статьи
Наш земляк, покоривший Олимп
Статьи
Алма салат, или Лакомое яблочко
Статьи
Мама, не травоядная я!
Статьи
И снова здравствуйте!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]