Экономика
Остался счетчик без методики
Серик Кабдулов

Экономический суд Атырау оставил без рассмотрения иск областного департамента по защите прав потребителей к АО «Атырауская ТЭЦ» и АО «Атырауские тепловые сети».

Речь идет о претензиях горожан, установивших в своих квартирах индивидуальные приборы учета тепла (ИПУ).

Как выяснилось, платить по их показаниям не представляется возможным, так как в действующем законодательстве не предусмотрен соответствующий механизм дифференциации тарифа. Поэтому счета на оплату потребителям приходили на основе показаний общедомовых счетчиков, хотя Атыраускую ТЭЦ через суд заставили принять ИПУ на учет и опломбировать их.

Ситуация на данном этапе следующая. Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК еще только готовит соответствующие поправки в законодательство, которые позволят потребителям тепла платить за услугу по индивидуальным счетчикам.

Между тем владельцами приборов учета были соблюдены все требования и условия, установленные различными нормативно-правовыми актами и, по сути, они уже не относятся к категории потребителей, которым должны выставлять счета на основе показаний общедомовых счетчиков.

Этот довод, в частности, лег в основу иска департамента по защите прав потребителей к монополистам с требованием учесть интересы владельцев ИПУ. А именно – пока вносятся изменения в законодательство, производить начисления для таких потребителей по среднему тарифу, то есть без привязки к какой-либо категории.

Правда, экономический суд, как уже было сказано выше, оставил иск без рассмотрения. Судья мотивировал свое решение тем, что истец не попытался урегулировать спор в досудебном порядке, а это, дескать, является обязательной процедурой.

– Действительно, к исковому заявлению не прилагалась досудебная претензия, но это вовсе не означает, что ее не было. И если бы судья запросил соответствующий документ, мы бы сразу его предоставили. Поэтому сейчас готовимся подавать повторный иск, – рассказал руководитель департамента по защите прав потребителей Алем Уалиев.

Прецедент в Казахстане есть. В мае текущего года Есильский районный суд Нур-Султана рассмотрел аналогичный иск (от ОО «Общество защиты прав потребителей «Адилет») и обязал тепловиков в лице АО «Астана-Теплотранзит» не только сделать перерасчет по ИПУ, но и взыскал с ответчика моральный вред, неустойку, а также представительские расходы. Решение столичного суда вступило в законную силу. Атырауским защитникам потребителей за это еще придется побороться в суде.

– После нашего коллективного заявления меня пригласили в местный антимонопольный департамент. В ходе состоявшейся беседы я, в принципе, ничего нового для себя не узнал, разве только то, что проблема эта давняя. Оказывается, до нас уже поступали аналогичные обращения от других горожан. Департамент все так же писал предложения в свой комитет, но, судя по всему, безрезультатно. Между тем, как мы видим, проб­лема имеет республиканский масштаб, – отметил представитель жильцов-владельцев ИПУ Амиржан Капаров. – На сегодняшний день некоторые из нас, потребителей, уже стали платить по выставленным счетам, чтобы избежать судебных претензий, однако сдаваться мы не намерены! И считаем, что из-за бездействия уполномоченных органов, которые своевременно не разработали методику оплаты, нарушены наши права.

В свое время коммунальщики и антимонопольщики активно агитировали население в массовом порядке устанавливать общедомовые счетчики, которые якобы помогут существенно сэкономить на оплате счетов за отопление. На самом деле начисления по их показаниям нельзя назвать справедливыми, поскольку люди платят не за то количество тепла, которое зашло в каждое конкретное жилье, а за то, что «накрутил» общедомовой счетчик.

Исправить ситуацию в пользу потребителей могла бы установка индивидуальных приборов учета. Это домашние счетчики, которые действительно способны рационально использовать теплоэнергию и экономить семейный бюджет. Но на деле опять вышло не так, как было задумано.

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