​Остался верен клятве

Акмолинские стражи порядка установили памятник своему земляку, сотруднику милиции Ивану Котенко, трагически погибшему при исполнении служебных обязанностей в 1972 году. Торжественная церемония состоялась в городе Макинске.

В тот октябрьский вечер 1972 года участковый инспектор села Журавлевка Иван Котенко совершил подвиг. Спасая жизни людей, он вступил в поединок с вооруженным ­преступником и погиб. Страж порядка до конца остался верен присяге.

После траурного митинга, на котором было сказано много сердечных слов, почетный караул районного отдела полиции дал залп. Первыми к памятнику возложили цветы ветераны ОВД и родственники Ивана Котенко.