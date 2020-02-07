Остановись, мгновенье!

Эти фотомастера не нуждают­ся в особом представлении: их работы часто появляются на страницах газет и журналов. Каждый из них свыше полувека занимается фотографией, но если Владимир Шургаев снимает в основном «поток жизни» – сутолоку городских улиц, лица людей, то Михаил Сорокоумов, работая последние лет десять в алматинском зоопарке, запечатлевает братьев наших меньших.

По фотографиям Шургаева можно изучать историю города: как он рос, менялся, становился выше и шире, как одни здания сменялись другими. Строительство цирка, первого в городе подземного перехода, алматинские трамваи, увы, ушедшие в прошлое, старинные домики…

Как признается сам фотограф, больше всего он любит снимать ту старину, на которую можно смотреть и любоваться.

А на снимках Михаила Сорокоу­мова можно увидеть обиженное «лицо» жирафа, философствую­щую обезьяну, застывшего в прыжке тигра, обедающего крокодила или узнать, как делают маникюр слону. Работая в зоопарке, он не только изучил повадки зверей и птиц, но и соз­дал уникальную фотогалерею его обитателей, в которой более тысячи снимков!

Естественно, что на выставке представлена лишь малая их часть, но и это производит огромное впечатление на посетителей. Ведь фотохудожник не просто запечатлевал на пленке животных, он искал тот редкий момент, когда проявляются эмоции, высвечиваются характерные повадки либо возникают забавные сценки из звериной жизни. Например, по словам Михаила Сорокоумова, чтобы снять тигра «в полете», ему понадобилось 2 года.

Порой в погоне за редким кад­ром фотографу приходилось здорово рисковать.

– Чтобы заснять обедающего крокодила, мне пришлось войти в клетку и подойти чуть ли не вплотную к его морде. А крокодилы, как известно, животные непредсказуемые, это на вид они бревно бревном, но реакция у них молниеносная. К счастью, тогда аллигатор был слишком занят едой и не обратил на меня внимания. Зато я, когда вышел из клетки, был весь мокрый от пота, – рассказывает Михаил Сорокоумов.

Наблюдая за животными, он многое о них узнал. Скажем, белые медведи все левши от природы, а жирафы разговаривают между собой на частоте, недос­тупной слуху человека, имеют непомерно длинный язык, да и спят эти длинношеие в сутки не более двух часов.

– Я хочу, чтобы люди не забывали, что животные поистине наши братья меньшие и относиться к ним надо соответственно, – убеж­ден Михаил Сорокоумов.

Свою экспозицию, в которой свыше 50 фотографий, фотомастер преподнес в дар архиву Алматы.