Остановить деградацию

714
Ануар КАЛМЫКОВ
В своем выступлении А. Кусаинов представил основные положения своей предвыборной платформы. По словам кандидата, бурный экономический рост в разных странах мира все в большей степени осуществляется без надлежащего учета возможностей окружающей природной среды, допустимых хозяйственных нагрузок на нее.
Нерациональное природопользование, загрязнение природной среды отходами, оскудение генофонда и биологического разнообразия ведут к деградации окружающей природной среды и среды обитания человека.
Сегодня актуальными являются вопросы разрушения озонового слоя, загрязнения вод Мирового океана, земель и почвенного покрова, оскудения биологического разнообразия в результате промышленной деятельности человека.
Большую тревогу вызывает загрязнение атмосферы пылевидными и газообразными отходами, выбросы которых непосредственно связаны со сгоранием минерального топлива и биомассы, а также с горными, строительными и другими земляными работами.
Человек истощает не­возобновимые природные ресурсы и ставит под угрозу продукцию тех элементов, которые можно было бы возобновить.
– Важно помнить о том, что природные ресурсы невозобновимы, – отметил А. Кусаинов.
По словам кандидата, человечество ежегодно наращивает объемы промышленного производства, которые требуют расширения пространства и захвата у природы новых земель. При этом зачастую не соблюдаются интересы и элементарные нормы безопасности не только населения этих земель, но и произрастающих в данной местности уникальных рас­тений и обитающих редких животных.
Сегодня человечество своими руками ограничивает свое жизненное пространство.
Также А. Кусаинов отметил важную роль экологического образования.
– Важными мерами по распространению знаний об экологической и промышленной безопаснос­ти выступают введение обязательного предмета в общеобразовательных школах и преподавание основ представлений об экологии и безопасном развитии, а также постоянная эколого-просветительская деятельность, – подчеркнул А. Кусаинов.
Также перед коллективом «Костанай су» выступил Бауржан Тибеев, руководитель регионального предвыборного штаба А. Кусаинова.
По словам Б. Тибеева, важно понимание того, что человек – часть мировой экосистемы. И именно его разумное отношение к природным ресурсам и животному миру должно стать залогом будущего благополучия всей планеты.
Являясь частью мировой экосистемы, Казахстан также ощущает влияние мировых проблем загрязнения окружающей среды. Следует проводить пропаганду бережного отношения к природе среди подрастающего поколения.
Также Б. Тибеев отметил, что в регионе начата деятельность предвыборного штаба, определены доверенные лица, которые займутся проведением агитационной работы.
По словам руководителя штаба, на ближайший период запланирована активная агитационная работа, будет проведен ряд мероприятий, намечены встречи с трудовыми коллективами предприятий.
Б. Тибеев также отметил, что офис штаба всегда открыт для журналистов и наблюдателей, имеется в наличии агитационная продукция и члены предвыборного штаба кандидата готовы дать необходимые разъяснения.

