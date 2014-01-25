Остановить изменение климата

В международной конференции, посвященной этой теме, приняли участие представители Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК, дипломатические работники из посольства США в Казахстане, представители USAID. Спикеры отметили, что проблема изменения климата носит глобальный характер и требует комплексного подхода в решении. Так, в рамках презентованной программы, рассчитанной на три года, наша страна совместно с американским агентством по международному развитию будет реализовывать проект по сокращению выбросов парниковых газов.

По словам директора департамента низкоуглеродного развития МОСВР РК Гульмиры Сергазиной, диверсификация отечественной экономики, реализуемая в рамках ФИИР на 2010–2014 годы, позволяет нашей стране планировать снижение выбросов парниковых газов уже с 2015 года.

– В Стратегическом плане на 2011–2015 годы министерство ставит цель – создать условия для формирования принципов «зеленой» экономики прежде всего через проведение публичных кампаний, обучающих семинаров для природопользователей, внедрение экологически чистых технологий, а также посредством применения мер по энергоэффективности и энерго­сбережению, – отметила Г. Сергазина.

Руководитель офиса USAID в Астане Нильс Бергесон назвал данную программу дополнительной гранью партнерских отношений между Казахстаном и США, а с точки зрения финансирования – одним из крупнейших совместных проектов, главная цель которого помочь нашей респуб­лике контролировать процесс выброса парниковых газов и повысить энергоэффективность предприятий.

Также американские специалисты готовы поделиться знаниями и опытом с казахстанскими коллегами в области энергосбережения и изменения климата. Планируется проведение учебных семинаров и тренингов.

Гуляим ТУЛЕШЕВА